TCL多媒體(01070-HK)將更改股票簡稱為「TCL電子」

TCL多媒體(01070-HK)公布，開曼群島公司註冊處已於2018年5月24日發出更改名稱的公司註冊證書，而該公司的英文名稱已由「TCLMultimediaTechnologyHoldingsLimited」更改為「TCLElectronicsHoldingsLimited」，中文名稱已由「TCL多媒體科技控股有限公司」更改為「TCL電子控股有限公司」，自2018年5月23日起生效。

香港公司註冊處處長已於2018年6月19日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，證明上述該公司新名稱已根據公司條例(香港法例第622章)第16部在香港註冊，自該日起生效。

自2018年6月28日上午9時正起，股份於聯交所買賣英文股票簡稱將由「TCLMULTIMEDIA」更改為「TCLELECTRONICS」，而中文股票簡稱將由「TCL多媒體」更改為「TCL電子」。該公司的股票代號將仍為「01070」。

該公司網站將由「multimedia.tcl.com」更改為「electronics.tcl.com」，自2018年6月25日起生效。

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