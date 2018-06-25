保華集團(00498-HK)：湖北民生擬向武漢和鑫居移交被徵收物業

保華集團(00498-HK)公布，於2018年6月25日，湖北民生(保華一家間接全資附屬公司)根據該決定及地塊徵收補償方案就被徵收物業與武漢和鑫居訂立地塊徵收補償協議。根據地塊徵收補償協議，湖北民生已承諾向武漢和鑫居移交被徵收物業，移交被徵收物業整體代價補償總金額約為人民幣6120萬元及安置費用按産生基準估計為不超過人民幣50萬元。

被徵收物業位於中國武漢市武昌區中北路140號，佔地面積約為3,496 平方米，其土地使用權由湖北民生持有，而其地上總樓面面積約為543平方米之建築物及其他配套建設目前由湖北民生用於經營車輛壓縮天然氣加氣站。

被徵收物業主要用途為經營車輛壓縮天然氣加氣站。由於湖北民生獲準於不少於18個月期間内遷出該壓縮天然氣加氣站，故此湖北民生將有充裕時間尋找合適替代地點，而湖北民生將繼續於被徵收物業内經營壓縮天然氣業務。

扣除交易成本及遞延稅項負債撥備後，保華徵收所得收益估計約為人民幣3000萬元。該數字乃經參考補償金額約人民幣6120萬元及被徵收物業未經審核賬面值約人民幣1530萬元計算。保華集團擬動用徵收所得款項淨額作為其一般營運資金。

據悉，於2015年11月，武昌政府藉該決定公布涉及被徵收物業城鎮發展規劃，而湖北民生獲悉徵用被徵收物業該決定。

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