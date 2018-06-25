劉鶴：中歐雙方共同認為必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義

商務部網站25日消息，劉鶴副總理在第七次中歐經貿高層對話後與歐委會卡泰寧副主席共見記者時表示，此次對話背景十分獨特，是在單邊主義和貿易保護主義擡頭、大國經貿關系出現緊張的情況下舉行的。雙方共同認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義，防止這種行為可能對世界經濟産生的衝擊和衰退性影響。雙方承諾共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體製，推動更加開放、包容、普惠、平衡、互利共赢的經濟全球化，與時俱進改革多邊貿易體製，完善全球經濟治理體系。中方認為，這與中國改革開放的路線圖、時間表高度一緻。

雙方充分肯定中歐投資協定談判取得的積極進展，爭取在第20次中歐領導人會晤期間交換清單出價。雙方同意盡早召開第17輪中歐地理標志協定談判，就結束談判的時間表達成共識，併將在第20次中歐領導人會晤期間宣布。

雙方決定加強金融合作。雙方同意關註併推動解決各自企業面臨的市場準入問題，繼續緻力於投資貿易自由化便利化，為雙方企業創造寬松、便利的營商環境。中方希望歐方採取務實措施，在放寬對華出口管製方面邁出實質性步伐。

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