齊屹科技（1739.HK）赴港上市 填補「港股互聯網家裝第一股」空白

本港迎來又一波互聯網新股熱潮，繼易鑫、平安好醫生、眾安在線等企業持續登陸港股後，日前中國人力資源網站龍頭「獵聘網」母企有才天下信息技術（6100.HK ）及中國最大的網上室內設計及建築平台齊屹科技（開曼）有限公司（1739.HK）齊赴香港上市，繼續為互聯網科技股注入新鮮血液。

近年來，中國經濟增長，國民生活水準不斷提高，為提高生活素質，人們在室內設計及施工方面的消費相應增加。室內設計及建築服務的持續需求為中國網上室內設計及建築服務的發展帶來巨大商機。根據弗若斯特沙利文報告，2017年至2022年期間網上室內設計及建築行業的互聯網滲透率預計將加速增長，從5.5%大幅提高至38.1%，而網上室內設計及建築市場的GMV將於2022年達到人民幣1.3萬億元。

互聯網家裝巨頭齊屹科技充份且持續受益於這一市場擴張所帶來優質發展機遇，目前已於6月21日宣佈在港交所主板上市的全球發售的招股計劃，成功填補「港股互聯網家裝第一股」空白。

龐大且豐富的生態體系



通過把握行業發展機遇，齊屹科技已在其平台上建立起龐大的用戶群和高質量的服務供應商。齊屹科技生態體系下已擁有7,502家室內設計及建築服務供應商，覆蓋全國超過290個城市，於2018年4月的每月獨立訪客達50.6百萬名。透過自營室內設計及建築業務和特許經營商已在全國176個城市建立業務，同時亦積累了大量用戶數據和優質家裝內容，包括超過120萬篇文章及帖文、300萬張照片以及190,000個實例。

鑑於目標客戶群體的不同以及用戶的多樣化需求，齊屹科技收購了博若森，並建立了居美兩個提供全方位服務的室內設計及建築品牌。博若森專注於個人消費者，而居美專注於為住宅房地產開發商及服務式公寓提供室內設計及建築服務。預料中國三、四線小城市的網上室內設計及建築市場擁有巨大的增長潛力，齊屹科技特別建立了針對這些市場的特許經營品牌「典尚」，特許經營商在全國157個城市經營業務，進一步豐富了已有的生態系統體系。

獨具競爭力的增值服務

平台作為核心業務，齊屹科技透過平台向用戶和室內設計及建築服務供應商提供重要的增值服務。由於傳統室內設計及建築服務供應商向客戶提供服務往往涉及報價不透明、建築環節不標準、付款機制不受保障等問題，常常導致客戶體驗不佳。據此，齊屹科技為用戶提供優質的家裝內容、分享經驗的互聯網社區，以及一系列旨在提升用戶體驗的服務，包括專業諮詢、免費第三方檢測服務及付款保障，以優化用戶體驗感。

另一方面，針對室內設計及建築服務供應商面臨的品牌知名度低、獲客成本高、服務不標準、效率低及採購成本高等多個挑戰，齊屹科技為平台上的室內設計及建築服務供應商提供精確的客戶匹配、提升品牌形象、幫助室內設計及建築服務供應商採用標準化的定價策略及建築程序，以及提高其運營效率。

強大的數據分析與技術能力

互聯網海量大數據正改變現有的生產與生活，齊屹科技亦投入大量資源進行技術開發，為用戶提供先進、方便和安全的體驗。為實現更好的服務匹配度，齊屹科技建立了人工智能引擎和自動匹配系統，利用強大的客戶追蹤技術和大數據分析，為用戶和服務供應商提供更好的服務。通過獨有的匹配算法，在不同領域具備專門知識的室內設計及建築服務供應商能夠快速、準確地對接擁有不同需求的用戶，使室內設計及建築服務供應商能夠在平台上以更低成本和更有效率的方式獲得客戶。

齊屹科技追求室內設計及建築流程標準化和簡化，將先進的技術貫穿於服務的每一細節。虛擬實景（「VR」）軟件的使用能夠讓設計師快速創建三維實景式設計方案，以供用戶於智能手機上瀏覽和分享。施工企業資源規劃（「ERP」）系統讓裝修公司能夠將工程分解為多個時間節點，並簡化一個時間節點到下一個時間節點的時間和交付成果，從而更好地管理整個建築過程。齊屹科技致力於改造傳統室內設計及建築行業、提高室內設計及建築服務的整體質量，以及提升客戶在挑選服務供應商、設計、融資與付款、建築與交付等所有環節的體驗。

齊屹科技作為市場領導者，致力於使室內設計及建築過程更有效率、更方便及更透明。基於包含大量用戶、服務供應商及家裝內容等的龐大生態系統，在不斷提供更多多元化的內容和增值服務的驅動下，齊屹科技將吸引更多優質用戶和服務供應商，形成良性發展循環，進一步實現業務的擴張與盈利能力的提升，鞏固行業引領地位。

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