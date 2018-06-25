外媒：中國超越日本成頭號天然氣進口國

北京時間25日彭博稱，在政府藍天行動的推動下，中國一舉超越日本成為世界頭號天然氣進口國，對於一個15年前還沒有任何天然氣進口的國家而言，這是一座重要的里程碑。

這一里程碑同時也突出表明，在以天然氣替代石油和煤炭以實現降污染目標方面，中國的行動是多麽迅速。中國各地，尤其是北方各地政府，已令轄區内數以百萬計的家庭和工廠實施了煤改氣計劃。

據中國海關總署周六發布的數據，中國5月份通過輸氣管道和海上運輸共進口天然氣741萬噸。據此計算，中國今年前五個月天然氣進口總量達到了3，490萬噸，而根據日本財務省數據，同期日本天然氣進口量為3，450萬噸。中國去年也曾有幾個月的單月進口量超過了日本，但是年内累計進口量超越日本，這還是有史以來第一次。

中國天然氣需求的飛速增長一直是全球液化天然氣(LNG)市場的福音。摩根大通分析師曾在6月15日的一份報告中稱，由於國内産量和管道輸送量的增長難以跟上中國需求增長的腳步，到2021年，中國有望成為世界最大的LNG進口國。

過去一年中，大多數月份里LNG都是中國天然氣進口的主要來源。周六的數據顯示，中國上個月船運天然氣進口達到415萬噸，管道進口量為327萬噸。明年晚些時候待俄羅斯的西伯利亞能源管道投入運營後，中國的管道天然氣進口有望出現增加。

中國第一個LNG終端於2004年投入運營，第一條主要進口輸氣管道於2009年投入使用。

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