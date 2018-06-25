台股盤中─權王填息無力 中小型股各自表現 多方再捧被動元件

台股市值王台積電今 (25) 日進行除息交易，使加權股價指數開盤蒸發 69.8 點，不過台積電除息行情無力，早盤紅翻黑，然而，不同於加權指數下跌，櫃買指數維持上揚格局，顯示多頭人氣未潰散，中小型股各自表現，其中漲價概念股表現強勢，被動元件與 MLCC 族群等匯集不少人氣。

美股道瓊指數上周五是 9 個交易日以來首度收高，結束了 2017 年 3 月以來最長下跌期間，法人認為，台積電今日除息表現強弱，牽動台股後市，所幸，目前加權指數穩在 10800 點關卡，守穩 5 月 30 日創下的 10799 點之上，指數仍由多方控盤。

台積電除息參考價 219.5 元，早盤最高一度來到 220.5 元，但隨即翻黑，盤中在 219 元平盤附近多空拉鋸。

然而，台股多頭持續在各次族群中買進撐盤，類比 IC 指標昂寶 - KY 早盤直攻漲停板，矽力 - KY 漲近 4%。

昂寶 - KY 相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

被動元件族群也聚集不少多方買盤，國巨反彈超過 3%，帶動今展科漲停，鈞寶、雷科漲 7% 左右，九豪和奇力新漲逾半根停板，美桀、信昌電、華新科均有 3% 以上的漲幅。MLCC 族群中的蜜望實、禾伸堂漲幅也都有 2% 之上。

日前傳蘋果聚焦於手機和手錶等中小尺寸顯示，在小尺寸應用上準備 2 種 MicroLED 面板，LED 族群今日見落後補漲的行情，東貝持續朝漲停板靠攏漲幅超過 9%，光鼎漲逾 8%，光鋐、佰鴻、隆達和一詮漲幅均於 4%。

要留意的是，過去漲幅激烈的錸德重挫跌停、中環跌逾 8%。

元大投顧指出，短線漲幅已大的主流股出現法人或中實戶獲利了結賣壓，台股面臨長線投資人減碼、短線籌碼混亂的量縮整理行情。

另一方面，要留意的是，上周歐盟宣布將對 32 億美元的美國進口商品課懲罰性關稅後，川普總統回嗆將對由歐盟進口的汽車課 20% 關稅，全球貿易戰風險增溫，後市須留意中美貿易戰能否再次出現轉機，並激勵外資因此回流，否則仍以來回操作短線應對。

從技術面來看，指數周線上周以黑 K 作收，統一投顧提醒，考量美中貿易摩擦負面影響短期不易消化、外資持續賣超，又技術面短期均線延續下彎，加上除權息造成指數的蒸發，指數難有表現空間，建議選股不選市。