中國三大核電項目建設獲重大進展 概念股有望受益

中國核電項目建設正穩步推進。上周五，生態環境部(國家核安全局)有關負責人就台山核電項目建設進展答記者問時表示，台山核電廠1號機組於6月6日成功達臨界。目前，機組處於低功率試驗平台，計劃7月份實現與外電網連接，第三季度實現滿功率運行。此前一天，國家核電技術公司(下稱國家核電)宣布海陽核電1號機組首次裝料正式開始、三門核電1號實現首次臨界。在業内看來，這表明中國核電建設未來推進速度有望加快。

據中國證券網報道，今年以來，核電建設利好不斷。在政策層面，《2018年能源工作指導意見》和《關於進一步加強核電運行安全管理的指導意見》等文件的發布，對進一步完善核電項目開發以及促進核電高效發展提出具體指導要求。在技術層面，本月中國核動力院和中核運行聯合完成我國首個核電自主高端維修項目——秦山核電320MWe(兆瓦電力)機組穩壓器安全端接管堆焊維修項目，合格率達100%。

業内人士認為，在2020年前，因為現有煤電項目大規模的停建、緩建，加上沒有大型水電投産，可能産生電力供應缺口。核電應把握好這一寶貴的時間窗口，在三代技術、運營牌照、應用創新等方面實現突破。

中信建投認為，市場增強核電政策層面積極的預期，整個核電行業的裝機量有望得到大幅提升，核電行業的投資機會已至。

國泰君安預計"十三五"後期三代核電進入批量化建設階段，每年將開工6至8台三代核電機組建設，對應設備投資年均約500億元;核電行業招標提速，國内龍頭公司將迎來業績彈性，重點推薦：應流股份(603308-CN);受益標的：台海核電(002366-CN)、通裕重工(300185-CN)。

來源：證券時報網

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