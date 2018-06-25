天虹紡織(02678-HK)擬收購從事銷售紡織品業務

天虹紡織(02678-HK)公布，於今年3月17日，該公司與賣方及目標公司(於美國註冊成立之有限公司)訂立該協議，內容有關收購目標集團之權益，賣方成立新控股公司，持有目標集團股權。
根據該協議，訂約方協定︰賣方將促使賣方公司向該公司出售新控股公司已發行股本之47.5%，於股份轉讓完成時應付代價807.5萬美元，而於股份轉讓完成後10日內應付進一步代價56.25萬美元；該公司將有權要求賣方促使賣方公司向該公司出售其於新控股公司之8.75%股權，代價為148.75萬美元(認購期權)；新控股公司將向公司授出購股權，據此公司將有權要求新控股公司按行使價425萬0美元向公司配發及發行新股份，致使公司於轉讓上述之權益以及認購期權及發行期權獲行使時持有新控股公司之65%股權；及於該協議日期後第三至第五年期間，賣方可要求公司購買其於新控股公司之全部股權，而公司亦可要求賣方出售其於新控股公司之全部股權，代價為緊接認沽期權獲行使前最後三個財政年度目標集團當時平均經審核除稅後溢利之6.5倍乘以賣方當時於新控股公司之股權百分比。
於今年6月22日，訂約方訂立補充協議以修訂該協議之條款，當中涉及公司已向賣方授出認沽期權。目標集團主要於美國及墨西哥從事銷售紡織品，擁有能幹之銷售團隊及穩固之客戶基礎。目標集團由具備逾30年紡織品行業經驗之賣方帶領，目前年銷售額約1.30億美元。由於得到賣方留任目標集團，董事會相信，儘管集團收購大部分，目標集團將繼續其正常營運。董事會相信目標集團亦可帶動集團於中美洲
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