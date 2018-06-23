珠江鋼管(01938-HK)融資加碼至6億 條件要發認股證與股份抵押

珠江鋼管(01938-HK)公布，根據貸款修訂契據，貸款人同意向該公司經修訂融資項下本金總額6億港元將轉換為三年期貸款(原來為3.5億元)，作為進一步款項的回報，公司向貸款人發行金額3.13億元認股權證，發行價0.168元，換股價0.84元，可換購最多3.73億股新股，相當擴大後之已發行股份總數之約26.95%。另控股股東陳昌所持4960萬股份股份作抵押。

鑒於公司之特殊情況，即根據貸款修訂契據延長額外貸款及據此發行認股權證將為公司提供機會管理其現時面臨的現金流流動資金問題，認股權證項下的認購權獲行使後須予發行的認股權證股份最高數目超過貸款修訂契據日期已發行股份數目的20%。假設公司陳昌於公司之股權及公司已發行股本總額自本公佈日期至發行認股權證股份日期概無變動，則陳昌於公司之股權將由約69.85%減少至51.03%。

發行認股權證及行使認股權證隨附的認購權的所得款項淨額將用作公司之一般營運資金。貸款人黑馬資本資產管理有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的。

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