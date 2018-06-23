耀萊集團(00970-HK)全年多賺6.6倍不派息

耀萊集團(00970-HK)公布，截至2018年3月31日止年度股東應佔盈利6.646億元，按年升656.52%。每股盈利14.9仙。由於集團希望儲備更多資金以把握未來商機，故不發派股息。

業績報告中提到，旗下汽車品牌之一蘭博基尼將於下個財政年度向集團的客戶推出新發佈的運動型車輛Urus。集團有信心，新型號超豪華汽車將能刺激汽車部門的銷售。因此，集團於本財政年度將北京售後服務中心搬遷至更為寬敞及舒適的場地。另一方面，集團亦計劃於下個財政年度搬遷位於北京的現有賓利售後服務中心，以滿足品牌需求。

監於對B&O所作重大投資及B&OPlay在中國的分銷業務表現令人滿意，音響設備業務於未來財政年度將仍為集團的業務重點之一。由於於B&O之投資佔集團於今年3月31日總

資產約33%，集團將持續監察該重大投資。

集團將繼續縮減其他非汽車業務存貨，特別是鐘錶及珠寶分部。

此外，集團的業績與中國的經濟及豪華汽車市場起伏息息相關。為將該兩個核心因素對集團的影響降至最低，集團正採取步驟分散業務風險及穩定集團的健康現金流。集團將於任何該等機會落實後作出公佈。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)