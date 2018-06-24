〈觀察〉鴻海集團撐腰 群創想擺脫純面板廠的評價

面板產業瞬息萬變，市場競爭烈，中國面板廠近幾年產能大舉擴充，更是加重供需失衡的壓力，面對陸廠有國家當靠山，大舉砸錢擴產的強力追兵，台灣面板廠的確要思考下一步變怎麼走，群創 (3481-TW) 董事長由外資出身的洪進揚接任，給了外界相當多的聯想空間。

轉任群創顧問的王志超說的直白，認為台灣面板產業已經沒有退路，真的要活的話一定要跨出去，差異化其實只能爭一時不能爭千秋，只能多活個 3 年、5 年；群創近年來積極在整機及品牌上布局，資深產業專家表示，其實已經強烈顯現出要擺脫純面板廠評價的企圖。

群創今年不僅是董事長換人做，同時也啟動對外投資的動作，與鴻海一起入股北美最大電視品牌 VIZIO，全力衝刺美國整機出海口，從更深一層來看，這起入股案，結合在鴻海威州的面板廠，加上群創整機製造能力與技術，夏普及 VIZIO 兩個品牌，有助鴻海集團在北美市場一條龍的布局。

除了集團資源合作衝刺整機之外，董事長洪進揚出身外資，要如何提高市場對群創的評價，除了根據過往主軸，用技術研發、智能製造的根本，繼續推進「加值化、多元化、平台化」三化方向外，外界更關注群創是否會有進一步的分拆，或是與集團其他面板事業進一步整合。

洪進揚對如何提高群創評價沒有把話說死，僅是強調不排除任何可能性，至於所謂的分拆也不是簡單的一拆二或一拆三可以做到，但也透露出小而美或許更能吸引市場關注的訊息，不過，一切都要再權衡評估。

但是，外資背景，加上是由鴻海集團空降，洪進揚未來會如何利用資本市場操作，透過財務手段或是其他方法來構建群創長遠競爭力，提高群創的市場價值，都留有相當大的聯想空間。