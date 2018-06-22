奢侈品鼻祖香奈兒百年來首度披露財報 去年銷售額近百億美元

法國時尚品牌香奈兒周四公布的業績數據顯示，受亞太地區和歐洲強勁銷量的推動，該品牌 2017 財年利潤和營收雙雙大漲，其中總銷售額年增率大漲 11% 至 96.2 億美元，凈利潤年增率增長 19% 至 18 億美元。

香奈兒在報告中表示，去年的業績增長主要得益於新款香水 Gabrielle 的暢銷，以及成衣和皮革類配飾產品銷量的上漲。其中，歐洲依然是最大的市場，銷售額達 39 億美元，包括中國的亞洲是第二大市場，銷售額年增率增長 16% 至 37.5 億美元。

與同行相比，香奈兒的這一銷售額數據總體來看領跑全球奢侈品牌：超過 Gucci、愛馬仕和普拉達，但略微不及路易威登。

除核心收入和盈利數據外，香奈兒還披露，凈債務只有微弱的 1800 萬美元，自由現金流為 16.3 億美元，顯示公司的資產負債表十分強勁。

此外，品牌投資方面，去年香奈兒在營銷推廣、時裝秀和舉辦活動上共支出 14.6 億美元，較上年增長 15%。

值得注意的是，這是香奈兒成立 108 年以來首次披露公司財報。作為全球最暢銷奢侈品品牌之一，迄今為止，香奈兒的財務狀況和旗下各項品類的銷售狀況一直是嚴格保守的秘密。因此，這也引發了外界對該公司未來計劃的猜測。

不過，香奈兒首席財務官 Philippe Blondiaux 對路透社表示，香奈兒絕對不會出售，也不會尋求 IPO。

恰恰相反，數據顯示了我們是一家擁有非常強勁財務狀況的公司。我們完全可以保持私有化和獨立營運。