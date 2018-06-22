統一看準鹹麵包商機 4款新品近1個月銷量132萬顆 年市值估4.95億元

看好國內烘焙市場每年高達 600 億元商機，統一 (1216) 近年積極發展烘焙事業，去年烘焙事業營收突破 60 億元，今年可望持續成長。而統一旗下品牌統一麵包每日供應近 30 萬個包裝麵包，看準夏天鹹口味麵包商機，近年陸續推出鹹口味麵包系列，近期推出新品香蒜起士麵包與目前已有的海鹽羅宋麵包、青蔥起士麵包、海苔肉鬆麵包，這 4 款麵包每 2.03 秒就賣出 1 個，近一個月合計銷售數量達 132 萬顆，年市值預估高達 4.95 億元。統一企業去年成立滿 50 年，今年統一董事長羅智先在股東會表示，統一將貫徹「誠實勤道、創新求進」經營理念，開創下一個黃金 50 年。



而統一集團去年營運交出亮眼成績，日前股東會每股配發現金股利 5.5 元，創新高；目前統一企業各事業部營業比重，食糧群占 7.18%、速食群占 12.03%、乳飲群占 59.02%、綜合食品群占 6.95%、烘焙事業群占 9.25%、技術群占 4.76%。



統一企業近年積極發展烘焙事業，看好夏日鹹口味可誘發食慾感，統一表示，即日起結合統一超商舉辦「鹹香大滿足烘焙大賞」，主打鹹麵包口味，近期推出新品「香蒜起士麵包」，今年 6 月上市後，上市至今平均每天銷售約 12,000 顆，年市值預估達 1.53 億元。



至於去年在全台超商上市造成轟動的「海鹽羅宋麵包」，上市至今已賣出 874 萬顆，平均每 4.7 秒就賣出 1 顆，近一年市值達 2.06 億元；此外，「青蔥起士麵包」與「海苔肉鬆麵包」也交出好成績。