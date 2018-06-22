三峽集團首個長江大保護企地合作示範區啓動建設

新華社6月22日消息，中國三峽集團和宜昌市人民政府長江大保護(宜昌示範區)先導項目建設動員會22日在宜昌市猇亭區舉行。這意味著，三峽集團參與長江大保護的首個企地合作示範區正式啓動建設，未來有望探索走出一條長江大保護的企地合作新路徑。

此次啓動的先導項目共兩個，分别是猇亭污水廠網改擴建工程、秭歸污水廠網興建工程，主要目的是解決長江沿線城區水源供水、排水以及污水處理滞後等問題。

今年2月6日，中國三峽集團與宜昌市人民政府簽訂框架協議，決定率先在宜昌開展長江大保護企地合作試點。意圖通過合作，整體根本改善宜昌市城區及長江流域宜昌段生態環境質量，共同推進宜昌市水環境治理、水生態修復、水資源保護以及水災害防治“四水共治”，共同將宜昌市打造成為長江經濟帶綠色發展示範區。

據介紹，雙方還將通過開展合作試點，找到一種推進共抓長江大保護可復製的技術路徑、可持續發展的新型商業運行模式、可持續經營的國家級基金運行辦法，併通過搭建公共平台聚集一流的生態環保技術人才隊伍。

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