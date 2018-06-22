【IPO追蹤】梁志天設計(02262-HK)配售部分已獲得足額認購

香港著名室內設計師梁志天創辦的梁志天設計集團(02262-HK)即將於香港上市，而作為創辦人的梁志天卻未入董事局，今日記者會上梁志天稱因公司2014年由內地江河集團收購70%股權，此次屬國內公司來港分拆上市，上市後自己持股比例22.5%，而根據中證監規定，個人持股超過10%即不可加入董事局。但他表示，可以肯定公司上市後自己參與度不會降低，仍會參與公司長遠發展策略各項事務。

蕭文熙表示，內地房地產市場穩步增長，針對長者醫療保健、高科技及環境相關的室內設計及陳列服務需求不斷增長。公司將擴展現有室內陳列設計及產品設計團隊，提升產品知名度，以及改善資訊科技系統，並有意進行併購以擴大市場佔有率，但暫時未有詳細計劃。

他表示，內地和本港房地產市場穩健增長為公司帶來長遠效益，公司毛利率穩定在大約50%，其中室內設計業務佔整體毛利超過90%。

另外，市場梁志天設計集團的反應不錯。消息透露，其配售部分已獲得足額認購。

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