`【IPO追蹤】梁志天設計(02262-HK)：與母企江河集團有建築板塊協同效應

香港著名室內設計師梁志天創辦的梁志天設計集團(02262-HK)即將於香港上市，而作為創辦人的梁志天卻未入董事局，今日記者會上梁志天稱因公司2014年由內地江河集團收購70%股權，此次屬國內公司來港分拆上市，上市後自己持股比例22.5%，而根據中證監規定，個人持股超過10%即不可加入董事局。但他表示，可以肯定公司上市後自己參與度不會降低，仍會參與公司長遠發展策略各項事務。

去年上市的餐飲集團1957&Co(08495-HK)梁志天亦擔任非執董兼主席，但他稱自己時間精力並未太多放在餐飲公司，且兩間公司只是普通服務提供者和客戶關係。

至於與母公司江河集團(601886-CN)合作方面，公司執行董事兼首席執行官蕭文熙稱，江河集團業務種類多，公司未來或會在建築板塊有合作，包括業務網絡等方面產生協同效應。而被問及母公司會否繼續分拆旗下其他品牌或業務上市，公司非執行董事兼董事會主席許興利同時也擔任母公司江河集團總裁，他表示不排除這個可能性，但都要看市場機遇。

被問及上市在即並持續引起轟動的小米會否降低公司吸引投資者的關注，蕭文熙稱只需專注做好自身業務，不認為會有大的影響。

文：鄒舒惠

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