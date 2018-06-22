瑞銀：香港18個後的3個月拆息料升至2.9厘

港元拆息再創逾9年半高位，其中與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息(HIBOR)連升18日，升穿2厘。

財資市場公會網頁顯示，1個月港元拆息升至2.0338厘，連升18個交易日；3個月息升至2.0674厘，再創近10年高，連升12個交易日。本港隔夜拆息則升至1.5079厘；一星期和兩星期拆息分別報1.94厘和2.0921厘。

長息方面，半年期息升至2.2183厘；1年期報2.5208厘。

瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭表示，預計美國由目前至2019年底，會累計加息五次，聯邦基金利率將會升至3.25厘，因此預期本港三個月拆息於未來的18個月，會由2厘上調至至2.9厘。

陳敏蘭稱，美國自2015年底展開加息周期，本港加息步伐相對較慢，但在聯匯制度下，相信未來本港一定會跟隨美國加息。而本港利率上升，反映本港經濟強勁，失業率低，相信加息不會對金融體系構成壓力。此外，加息後的樓市將會持續向好，銀行業亦會受惠於利率上升。

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