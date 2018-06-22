【IPO追蹤】騰訊(00700-HK)又生「金蛋」！ 同程藝龍做OTA第一股

在線旅遊代理商(Online Travel Agent)(簡稱OTA)同程藝龍日前向港交所(00388-HK)遞交上市申請。若一切順利，同程藝龍成為香港OTA第一股。

同程藝龍目前兩大股東為騰訊(00700-HK)及旅行社攜程(Ctrip)，分別持股24.9%及22.88%股份，為其第一及第二大股東。

同程藝龍主要提供預訂機票、住宿和旅行團服務，而公司目前獨家經營微信「錢包」和移動QQ「錢包」內的「火車票機票」及「酒店」項目。同程藝龍是由同程及藝龍於2018年3月合併而成的企業。同程及藝龍分別創立於2004年及1999年，在合併前各自都是中國領先的OTA。合併後，受益於同程及藝龍多年來的經驗及技術發展及其互補資源，取得了更大的規模經濟效應、鞏固了市場領先地位及增強了提供全面旅遊產品及服務種類的能力。同程藝龍在微信運行有專有微信「小程序」(微信界面內的小功能)。

用戶可通過這些騰訊旗下平台在APP里瀏覽及購買同程藝龍多種產品及服務組合。同程及藝龍的騰訊旗下平台的便捷性使之成為眾多微信及移動QQ用戶的不二之選，特別是對有實時訂購需求的用戶。

2015-2017年，同程及藝龍的騰訊旗下平台合併平均月活躍用戶(MAU)由2015年的7.6百萬增至2017年的79.6百萬，年複合增長率(CAGR)為223.6%。同程及藝龍2015-2017年收入實現大幅增長。其中，藝龍於2017年總收入為25.186億元(人民幣.下同)，2015年-2017年CAGR為56.7%；同程線上業務於2017年總收入為27.7億元，2015年-2017年CAGR為116.0%。2017年同程藝龍整體收入達52.26億元。

同程及藝龍已雙雙於2017年實現盈利。其中，藝龍於2017年錄得利潤1.94億元，同程線上業務2017年錄得利潤4.91億元。2017年同程藝龍整體盈利約7億元。同程及藝龍2015-2017年合併平均MAU及MPU增長顯著。其中，2015-2017年，同程及藝龍的合併平均月活躍用戶(MAU)由8870萬增加至1.212億元，CAGR為16.9%；2015-2017年，同程及藝龍的合併平均月付費用戶(MPU)由390萬增加至1560萬元，CAGR為99.6%。

本次計劃將所得款項淨額用於：建立及加強與正在擴張及現有旅遊服務供應商的關係，以及與旅遊服務供應商合作建立並引入創新旅遊產品及服務，拓展產品及服務種類；加強獲客渠道，拓展用戶基礎；改善會員忠誠計劃以加強用戶粘合度；通過廣告及推廣活動增加品牌關注度；用於與整體業務策略一致的潛在收購、投資、合資經營及合夥經營機遇；建立大數據及人工智能優勢、改善信息技術基建以加強整體科技能力、提供競爭性補償以招聘及挽留資訊科技人才；以及用於營運資本及一般企業用途。

較早時，市場傳公司計劃集資10億至15億元美元(約78億至117億港元)，根士丹利、摩根大通及招銀國際擔任本次上市安排的聯席保薦人。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)