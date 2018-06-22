宏捷科4、5月獲利勝前一季總和 盤中股價逆漲慶賀

宏捷科 (8086)21 日公告 5 月自結每股盈餘 0.32 元，較去年同期 0.2 元大增，累計 4、5 月每股盈餘 0.6 元，亦較去年同期的 0.4 元大增，也超過第一季的總和 0.55 元，激勵今日股價逆勢上漲，上演慶祝行情。法人看好美系大客戶拉貨持續增加，及中國 RF 客戶營收貢獻提升，今年 EPS 有望突破 2.5 元。5 月營收 1.96 億元，年增率 21%，稅後純益 4500 萬元，年增 67%，每股盈餘 0.32 元，較去年同期的 0.2 元大增。4、5 月營收合計為 3.98 億元，年增 24%；稅後純益 8,500 萬元，每股純益 0.6 元。



受惠美系客戶射頻元件需求提升，委外代工訂單釋出增加，加上市場經過兩個季度庫存調整後，手機 PA、WiFi 產品有回補庫存拉貨需求，宏捷科今年營運轉強。法人預估，在美系客戶下單轉趨積極持續增加，台廠客戶需求亦小幅成長，第二季 EPS 有機會達 0.8-0.9 元。



宏捷科今年營運可望逐季成長，法人預估，全年營收將突破 20 億元大關，上看 20.9 億元，較去年同期成長 25.8%，因營運規模放大，毛利率上升，EPS 有機會突破 2.5 元。

