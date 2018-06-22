人民幣對美元中間價報6.4804 下調98點

6月22日，人民幣對美元中間價報6.4804，較前一交易日下調98基點。本周四交易日累計跌498基點。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年6月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4804元，1歐元對人民幣7.5206元，100日元對人民幣5.8944元，1港元對人民幣0.82614元，1英鎊對人民幣8.5861元，1澳大利亞元對人民幣4.7799元，1新西蘭元對人民幣4.4513元，1新加坡元對人民幣4.7728元，1瑞士法郎對人民幣6.5378元，1加拿大元對人民幣4.8665元，人民幣1元對0.61915馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.8157俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0951南非蘭特，人民幣1元對171.19韓元，人民幣1元對0.56678阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57871沙特里亞爾，人民幣1元對43.3805匈牙利福林，人民幣1元對0.57551波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9909丹麥克朗，人民幣1元對1.3716瑞典克朗，人民幣1元對1.2537挪威克朗，人民幣1元對0.73021土耳其里拉，人民幣1元對3.1379墨西哥比索，人民幣1元對5.0715泰铢。
來源：證券時報網
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