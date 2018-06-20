德勤：A股上半年新股IPO銳減74% 第三季迎首宗CDR上市

德勤昨 (19) 日發表上半年新股市場回顧展望，統計顯示，上半年香港 IPO 金額錄港幣 503 億元，在全球排行第五。紐交所受惠於今年 1 月份完成 3 宗和 5 月 1 宗融資金額超過港幣 100 億元的超大型新股，當中 2 隻融資超過港幣 200 億港元，以總額港幣 1401 億元高出香港近 2 倍之勢高踞榜首。上交所則以約港幣 737 億元排第三位。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，下半年香港將有最少 5 隻集資額逾港幣 100 億元的新股登場，5 隻巨無霸以新經濟模式運作、並與科技、金融服務和消費行業有關。同時預料今年全年將有約 180 隻新股，集資港幣 1600 億元至 1900 億元。

報告顯示，截至 6 月底，香港今年上半年將有 101 隻新股發行，較 2017 同期的 68 宗增加 49%，而上半年集資約港幣 503 億元，較去年同期的港幣 548 億元下降 8%。由於新股市場以中小發行人為主導，導致平均集資規模進一步縮小。

歐振興認為，香港今年的新股集資額排名有望由現時的全球第五位，躋身三甲。以集資額計算，目前首 4 位分別為紐交所、NASDAQ、上交所及德國證券交易所。

A 股 IPO 市場方面，報告顯示，A 股 IPO 今年上半年一直維持緩慢勢頭，預料至 6 月底止會有 63 隻新股發行，較 2017 同期的 246 隻新股銳減 74%，而集資金額人民幣 931 億元，年減 26%。全年大約會有 120 至 160 家企業上市集資人民幣 1700 億元至 2000 億元，年減最少 26%。

歐振興指，大陸今年起的上市審批已一直維持緩慢勢頭，上半年大多會以 63 隻新股作總結，集資人民幣 931 億元總結，新股發行量及集資金額分別按年跌 74% 和 26%。

對於小米昨日宣布推遲 CDR 上市，歐振興預料，第三季仍會迎來首宗 CDR 上市個案。他表示，大陸股市散戶佔比達 9 成，相信中證監較關注 CDR 及新經濟公司的估值及定價，令審批速度較預期慢。

他預期，大陸監管機構日後會降低境外上市企業「回 A」的人民幣 2000 億元門檻，因為要符合這要求，僅 5 家公司合資格 (即百度、阿里巴巴、騰訊、京東及網易)，但預期降門檻不會在短時間內發生，起碼等首批 CDR 上市後，並且表現穩定，才會考慮調整。

德勤全國上市業務組聯席領導合夥人紀文和補充，由於國內資本市場以行政主導，較講求市場穩定，所以中證監不願見到因為上市公司溢價過高及大幅波動，而令國內散戶損手離場。