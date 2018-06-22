大行唱衰股價暴跌近1成 舜宇光學：我沒放內幕消息

舜宇光學 (2382-HK) 進行反向路演之後，部分大行報告出爐，對該公司前景看法審慎，觸發賣壓，導致該股昨 (21) 日大跌 9%，收盤港幣 143 元，為表現最差的藍籌股，累計近 7 日，舜宇股價已從高位港幣 175 元，累跌 18%。

舜宇光學股價

舜宇光學收盤後發出通告，表示在反向路演期間，只提供市場及業務最新資料，但並無提及銷售收入、毛利率以及盈利預測，否認向投資界發放內幕消息。

所謂反向路演，是指上市公司邀請分析員或基金經理到其生產設施實地視察。

舜宇光學昨天的通告指出，由 2009 年開始，該公司每手均舉行反向路演，以作宣傳之用，期間只向與會人士談及技術和市場的最新發展，並無提供銷售收入等內幕消息。換言之，盈利以及股價預測均只是分析員意見，並不代表舜宇光學的立場。

雖然舜宇光學強調沒放內幕消息，但近期大行報告論調普遍審慎，市場難免擔心公司向分析員發放的並不是好消息。

瑞信發表報告預料，舜宇光學的手機鏡頭模組業務短期利潤受壓，將目標價由港幣 194.7 元下調至港幣 190 元，維持「跑贏大市」評級。

富瑞 (Jefferies) 雖然預期舜宇下半年相機模組毛利較上半年改善，但全年淨利潤或有 5% 的跌幅。富瑞昨發表評論指，2018 年上半年舜宇相機模組毛利率按年下跌，是重大負面因素，並因而影響全年盈利，但該行目標價仍維持港幣 169 元，潛在升幅 18%。

另外，德銀昨亦指出，舜宇對三鏡頭技術的看法正面，料明年會被大陸高檔手機廣泛應用，目標價維持港幣 170 元，續籲「買入」。

瑞銀亦發表報告，認為舜宇光學面對的獲利不確定因素增加，預期股價將短期受壓，而且以本益比計，估值已經偏高。瑞銀維持「中性」的投資評級，目標價仍維持港幣 165.5 元。