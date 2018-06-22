麥盛資本(01194-HK)擬1供6淨籌逾3.26億

麥盛資本(01194-HK)公布，以每1股認購6股(即1供6)，每股供股價0.22元，發行不少於50.03億股且不超過50.45億股供股股份，發行價較昨日收市價折讓約26.67%。

集資淨額不少於3.26億元及不多於10.96億元，供股所得淨額約85%用於償還將於未來12個月到期的銀行及其他借款，約15%用於償付財務成本及一般營運資金。供股有17名包銷商。

於去年12月31日，集團之未償還銀行及其他借款約為36.45億元及流動負債淨額約為29.85億元。誠如上文「包銷商資料」一節所披露，於今年6月15日，集團有應付包銷商之包銷商貸款合共約852百萬港元，其中約4.45億元將於今年下半年到期及約4.07億元將於2019年第一季度到期。為減輕其流動資金壓力，公司一直尋求各種方案以減低其債務水平及資產負債比率。就此方面，集團於2018年2月根據一般授權完成配售新股份，且所籌集所得款項淨額約為1.55億元，其中1.2億港元已用作清償集團之債務。集團擬以供股的方式籌集資金償還╱清償其若干銀行借款及包銷商貸款，從而進一步降低其債務水平。

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