中國人民保險集團(01339-HK)子公司獲批三項企業年金相關資格

中國人民保險集團(01339-HK)公布，公司子公司中國人民養老保險有限責任公司(人保養老)近日獲批三項企業年金相關的資格。

人保養老於2017年10月12日成立。截至2017年12月31日，人保養老的註冊資本為40億元；公司直接持有人保養老100%的股權；住所為河北省保定市雄縣溫泉路73號，為首家在雄安新區註冊成立的總部型金融機構。人保養老的經營範圍為：團體養老保險及年金業務、個人養老保險及年金業務、短期健康保險業務、意外傷害保險業務、上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務。

中華人民共和國人力資源和社會保障部近日發布通告，批準了人保養老企業年金基金法人受託機構資格和企業年金基金帳戶管理機構資格，併同意公司另一子公司中國人保資産管理有限公司將企業年金基金投資管理機構資格轉移給人保養老。人保養老因此成為具備集受託、帳戶管理和投資管理資質於一身的專業養老金資産管理公司。

公司認為人保養老此次獲批以上三項企業年金相關資格，有利於集團更好的開展養老年金的管理與服務，有利於推進集團高質量發展轉型，成為中國養老保障體系建設的重要參與者。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)