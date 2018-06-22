騰訊(00700-HK)ADR收跌 匯控(00005-HK)上升

美股受挫，拖累港股ADR指數收跌152點，收報29143點。
美國高等法院周四裁定，州政府有權要求網上零售店向顧客徵收銷售稅。香港的科網巨龍騰訊控股(00700-HK)ADR收報391.78元，較港收市跌5.02元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.42元，較港收市升0.02元；港交所(00388-HK)ADR收報240.81點，較港收市跌3.19元。
內銀股偏軟，建設銀行收報7.35元，較港收市跌0.07元；工商銀行收報6.05元，較港收市跌0.01元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.78元，較港收市跌0.22元。
國際油價下跌，油股彈不得。中海油(00883-HK)ADR收報12.34元，較港收市跌0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.71元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.02元，較港收市跌0.08元。
中移動(00941-HK)ADR收報68.58元，較港收市升0.03元；聯通(00762-HK)ADR收報9.75元，較港收市升0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.49元，較港收市跌0.04元。
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