美最高法院允許各州徵收網路銷售稅 亞馬遜下挫

周四，美國最高法院裁決各州和地方政府可以開始向網路零售商徵收銷售稅。

最高法院以 5 比 4 的投票推翻了 1992 年的一項裁決。當年的裁決使網路基本上成為了一個免稅區域。該裁決規定，如果零售商在某個州沒有實體店，就不用交稅。

但此次最高法院裁決維持了南達科他州法院 2016 年通過的一項法律。法律規定州外的網路零售商如果在該州的年銷售額達到 10 萬美元，或者進行了超過 200 項涉及該州的交易，就必須向該州交稅。

受此影響，周四網路零售類股集體下挫。 亞馬遜短線下跌 1.2%，eBay 下跌約 1%。Wayfair、Overstock、Etsy、Shopify 均下跌超 2%。

雖然亞馬遜並未涉及此案，但是由於其一半的銷售涉及第三方商家銷售的商品，該裁決將對其產生一定的影響。

彭博社報導，評級機構穆迪的分析師認為，該項裁決基本不影響亞馬遜的專有銷售，因為它已經在其營業實體的「銷售稅」州徵收銷售稅，「但是，對其日益增長的第三方業務的影響可能較大，到目前為止，這些銷售還未被徵稅。」

美國全國零售聯合會（NRF）發表聲明稱，「20 多年來，零售商們一直在等待這一天的到來。」

NRF 表示，「零售業正在發生變化，最高法院已經採取了正確的行動，承認過時的銷售稅政策也應該改變。」NRF 認為，新的裁決有利於推動網路與傳統零售商之間的公平競爭。

但是該裁決在實施之前，還須等待美國國會的通過。

美國媒體 CNBC 報導，根據一份聯邦報告，最高法院的這項裁決將打開一項新的政府收入來源，每年稅收收入可高達 130 億美元。

到目前為止，美國只有阿拉斯加、特拉華、蒙大拿、新罕布什爾和俄勒岡五個州沒有州銷售稅。

華爾街見聞此前文章提到，美國總統川普 3 月底到 4 月中曾接連向亞馬遜發難，列舉了亞馬遜的「三宗罪」，其中一條罪狀就是川普認為亞馬遜交稅很少，根本不向州和地方正如繳稅。

川普的發難曾導致亞馬遜市值一度蒸發 200 多億美元，但到了 5 月中下旬，亞馬遜已經完全收復失地，市值比川普開火之前還高出近 500 億美元，今年股價累計上漲近 30%。