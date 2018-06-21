由中國日本商會編組的《中國經濟與日本企業2018年白皮書》20日在京發布。中國日本商會會長平井康、副會長兼調查委員長堂之上武夫在新聞發布會上介紹了白皮書的重點内容。

日本對華投資時隔四年回升

中國日本商會會長平井康在發布會上介紹，2017年日本對華投資32.7億美元，同比增長5.1%，扭轉了連續4年的下降趨勢。

從日本貿易振興機構在2017年10-11月針對進駐中國的日資企業開展的問卷調查結果來看，關於今後1-2年事業發展的方向，回答“擴大”的企業的比例為48.3%，回答“維持現狀”的企業的比例為44.3%。有意向擴大在華業務的企業，在2015年度佔比38.1%，自1998年開始調查以來首次低於40%。2016年度擴大2個百分點，上升至40.1%。2017年則大幅恢復至48.3%。隨著中國製造和中國消費的升級，日資企業開始加強開發中國市場，以便提供優質的商品、技術和經驗。

盡管人力成本上漲等投資環境發生了變化，但是日資企業始終認為中國是世界上屈指可數的巨大市場。預計以内銷型的企業和行業為中心，日企開拓中國市場的趨勢將繼續擴大。

自動化、第三産業投資增加顯著

在回答記者關於具體哪些行業的投資實現增長時，中國日本商會副會長兼調查委員長堂之上武夫表示，由於中國的自動化程度不斷提升，日企在機器人等領域的對華投資不斷增長;此外隨著製造業發展形勢的好轉，零部件行業的投資也有所提高;第三産業即服務業、零售業等領域的投資在不斷提升。“日本貿易振興機構的一項調查顯示，日企在中國的投資已經出現了變化,從過去的以出口型為主轉向以内銷型為主”，堂之上說。

對於今後1-2年事業發展的方向，回答“擴大”的日企比例為48.3%，其背後的原因是什麽呢?

對此堂之上表示，一方面表示“擴大”意願的企業主要是内銷型企業，由此可以看出最主要的原因是日企對中國市場的進一步擴大、中國經濟的堅挺寄予了很大期望。此外中國政府堅持擴大改革開放的方針、繼續設立自由貿易區等也給企業帶來了政策上的強大支持。

日企積極搶乘 “一帶一路”快車

白皮書顯示，日企非常關註“一帶一路”的相關政策及發展趨勢。平井介紹，中國日本商會於去年成立了“一帶一路聯絡協議會”，一年以來，在從各個方面收集信息的同時，聘請中國相關部門負責人以及從事“一帶一路”相關業務的日企作為講師舉辦研討會等活動，此外還組織商會成員親赴武漢等“一帶一路”重點城市考察。平井表示，中日雙方的合作不僅限於中國國内，還有兩國企業在第三國的投資。

平井認為，在推進兩國合作的過程中，起關鍵作用的是企業活動，因此信息充分與否尤為重要，“一帶一路聯絡協議會”今後將進一步加強信息收集，此外，白皮書上也提出“希望中國方面能設立窗口，以此提供和交換與項目相關的信息”，來進一步加深日資企業對“一帶一路”構想的理解。

《中國經濟與日本企業白皮書》自2010年起出版發行，2018年版白皮書針對中國日本商會及中國各地商會組織中的日資企業8841家面臨的問題進行分析，由活躍在中國商務第一線的中國日本商會會員企業的約50名專業人士撰寫。内容包括中國經濟與日本企業的現狀、共同問題及建議、各産業的現狀及建議、各地區的現狀及建議四個部分，共計27章483項建議。

來源：人民網

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