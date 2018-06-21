今年上半年中國對美投資驟降9成 整體對外投資狀況良好

美國榮鼎公司最新公布的一份描述中企上半年對美投資的報告(下稱“報告”)顯示，受困於多重政策壓力，2018年上半年，中國公司完成了併購和綠地投資僅有18億美元。與2017年上半年相比下降超過90%，這是過去7年里的最低水平。

該報告稱，中國投資者正面臨美國政策的雙重改變：國會正在通過外國投資委員會來擴大國家安全投資審查製度;特朗普政府正威脅援引“301調查”對華使用更多的投資限製。如果算上資産剝離，今年中國對美直接投資淨值是-78億美元。今年前5個月，中國投資者賣了96億美元的資産，交易數量也顯著下降，從自2014年每半年平均85下降到2017年下半年的69，以及2018年上半年的39，創下六年内最低。

考慮到中美目前正在開啓的又一輪貿易爭端，這樣的趨勢在過去一年里已經引發業界擔憂。與貿易領域相比，投資領域規則依然相當碎片化，併沒有類似WTO這樣需要各國政府給出部分授權的國際機構。3月22日，美國總統特朗普已經宣布，將出台措施限製中國企業對美投資併購。他最初給財長姆努欽60天的時間起草一份方案，幾經波折，最後的措施定在了6月30日。

榮鼎咨詢合夥人榮大聶對第一財經記者稱，《外國投資風險審查現代法案》(FIRRMA)很有可能於今年獲得通過形成立法。雖然加強了安全審查，但併不意味著美國市場就對中國投資關上了大門。“中國正常商業行為下的對美投資還是有很大增長空間，但是也有更為嚴格的安全審查。”他說。

與此同時，中國商務部最新公布的數據顯示，中國企業整體對外投資狀況良好，比如“一帶一路“沿線投資。2018年1～5月，我國境内投資者共對全球149個國家和地區的2987家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資478.9億美元，同比增長38.5%，連續七個月保持增長。

聯合國貿發組織(UNCTAD)投資司官員梁國勇告訴第一財經記者，預計2018年中國對外投資企穩反彈，“一帶一路”則是對外投資的重要增長動力。“個别發達國家對來自中國的投資政策收緊的影響還是局部的，中國整體對外直接投資有望出現比較大的恢復性增長，但在半導體等高科技行業的併購，今後會越來越難。”梁國勇說。

中企對美投資面臨多重壓力

報告認為，中國對美投資下降是真實而且持續的，一個大背景是美國政府整體對於中國經濟參與表現出了更為對抗性的姿態，而中國去年也對資本給出了一些管控措施。

即將生變的美國相關政策意味著更多數據下滑的風險：CFIUS(美國外資投資委員會)將主要擴張目標觸及到以前不曾覆蓋的風險資本和其它少數投資，援引“301調查”的技術轉移規則收緊可能會有額外寒冷的投資限製。

報告亦指出，今年上半年，一直驅動中國對美投資的私營投資者，依然受到國内資本管製和更加嚴格的金融條件限製，可以從上半年交易的平均金額看出。CFIUS和其它美國監管方，現在也是中國完成待定交易投資者的主要障礙，今年前5個月，脫軌的交易值超過20億美元。

經歷了2016年中國對美投資創紀錄的460億美元之後，中國投資在2017年由於中國政府更加嚴格的審查和美國對外資進入併購的監管審查大幅跌至290億美元。對於商界、中介和美國當地政府來說，最大的問題是，2017年的下降隻是反映了一個短期的糾正，還是也是更少中國資本在美布局階段的開始?

自2016年起，中國的監管機構已經開始逐步甄選那些“淘氣”的套利資本，引導投資走向實體經濟。從年初隱性的窗口指導，到2016年底，發改委、商務部、人民銀行、外匯局四部門連續公開發布通告，監管層已密切關註近期在房地産、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資傾向。2017年以來，隨著中國企業對外投資非理性泡沫逐步擠出，一些臨時性措施也開始逐步退出，轉為長期製度建設。

報告顯示，除了新增大幅下降，中國企業今年上半年以前所未有的速度剝離在美資産，比如萬達、安邦和海航。榮鼎統計達到96億美元已經完成的資産剝離，還有40億即將出售。

今年前5個月，中國投資者出售的價值96億美元的資産。今年，中國對美直接投資淨值是負78億美元。交易數量也顯著下降，從自2014年每半年平均85下降到2017年下半年的69，直到2018年上半年的39，在六年内最低。

中國投資的産業結構，也在今年前5個月發生了重大改變。由於山東威高集團以8.5億美元收購美國醫療器械公司 Argon Medica以及其他六個案例的影響，健康和醫療領域首次成為中國對美投資的首選標的。雖然中國資本管製，房地産和酒店業依然是第二大接收中國資本的領域，主要是中等大小規模併購酒店和房地産。娛樂業也是被中國政府嚴格審查的項目，仍增長至中國對美投資的第三大領域，大多是由於海外註冊的互聯網和遊戲公司(比如騰訊和網易)，這樣就不需要將資金轉到境外來支持海外交易。

中國對美投資仍面臨極大不確定性

一些迫在眉睫的美國政策打壓了中國在美投資的可能性。首先，是美國財政部與國會力推的FIRRMA(目的是讓CFIUS的安全審查深度和過程更加現代化)，已經進入了深度討論階段。

報告認為，FIRRMA併不會嚴重影響中國收購美國公司(現行的安全審查已經覆蓋持股10%及以上的併購案例)，新的法律將會對其它投資模式比如風險資本造成阻礙。重要的是，這將會讓美國商務部擁有對向外轉移技術更加嚴格的控製。這個對美國發起技術轉移的強化審查將會降低來自中國對研發設備和其它密集創新行為的綠地投資，尤其是有潛在軍用的技術比如自動駕駛、機器學習或是半導體。

第一財經記者採訪的眾多美國投資專家和業界人士人均認為，不論是FIRRMA，還是特朗普政府援引“301調查”可能於月底前出台的相關措施，都給未來併購帶來了極大的不確定性，這是最影響交易信心的部分。

報告也認為，與FIRRMA還在通過活躍的公共辯論和廣泛的法定程序來打磨相比，更迫切的是可能於月底出台的政策，但沒有人能確定這個不可測的政府會做什麽。通過一個已經在運行的關於國家安全風險的適當法律辯論，很可能任何其它的行為都將進入未知經濟安全範疇(包括互惠)，這是在過去40年里，CFIUS努力避免涉入的領域。

此外，新公布的交易金額和數量意味著，中國在美投資水平在未來數月依然會維持在低迷水平。一系列迫近的併購交易通道依然更窄，平均交易額比之前要低很多。

不過，值得關註的是，2018年最大的投資是泛海的27億美金收購genworth financial，這項交易是在中國對美投資的黃金時間2016年10月公布的，但是花了差不多兩年時間才通過CFIUS的審查。

據中國商務部統計，除去直接投資，今年前5個月，相關主管部門共備案或核準對外投資企業3373家，中方協議投資額455.03億美元。其中備案或核準非金融類對外投資企業3356家，中方協議投資額420.15億美元;備案或核準金融類對外投資企業17家，中方協議投資額34.89億美元。

1～5月，我國企業對“一帶一路”沿線的54個國家有新增投資，合計59.3億美元，同比增長8.2%。在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程合同額362.2億美元，佔同期總額的42.4%;完成營業額307.4億美元，佔同期總額的54%。

來源：一財

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