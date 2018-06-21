堤維西第二座倉儲Q4啟用 明年業績會更好

車燈大廠堤維西 (1522) 董事長吳俊佶於股東會後指出，投資 3 億元興建第二座自動倉儲，預計 9 月完工、第四季開始運作，生產效益將可提 20-30% 於明年陸續顯現。吳俊佶指出，目前在手訂單金額高檔，樂觀看待今年成長，法人估，若今年匯率變化不大，則全年每股盈餘有望挑戰 3 元。堤維西在公司系統轉換後，5 月營收已明顯恢復正常水準達 14 .98 億元，較上月增加 28.27%，年增 11.9%；累計前 5 月營收 69.45 億元，年增 3.5%。



吳俊佶指出，今年第二季中國汽車市場成長放緩，預期第三季及第四季可望回升，樂觀看待今年整體業績成長。



堤維西大陸 OE 事業主要透過轉投資的大茂偉瑞柯經營，主要客戶有長安汽車、福特汽車、Land Rover 等，大茂偉瑞柯 2017 年獲利再創歷史新高，稅後盈餘達到 1.48 億元人民幣，在 LED 車燈滲透率逐漸提升下，有助於營收的成長。法人指出，堤維西轉投資的大茂偉瑞柯今年整體營收預估可成長 10%，集團全年有望成長 5-10%，若匯率若變化不大，每股盈餘有機會上看 3 元。



東協部分，汽車燈部分以泰國曼谷為主要產銷平台，北到越南，南到印尼等地。堤維西在泰國 TIT 持續布局 AM 市場，旗下儒億科技布局印尼等地 OE 市場，吳俊佶指出，儒億科技今年虧損幅度會收斂，明年開始獲利，佈局的印尼 OE 市場去年小賺，今年增加獲利，明年開始展現爆發力。



至於投資 3 億元興建第二座自動倉儲，總計 1500 坪，預計 9 月完工，第四季開始運作，生產效益將可提 20-30% 於明年陸續顯現。吳俊佶指出，這對生產及出貨有很大幫助，隨著效益顯現，明年業績會更好。