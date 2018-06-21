堤維西通過配發1.6元股息 今年獲利有機會較去年成長

車燈大廠堤維西 (1522) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 1.6 元現金股利，也順利完成董監改選，選出 9 席董事，其中包括 3 席獨立董事，並成立審計委員會，董座仍由吳俊佶續任。堤維西 2017 年營收為 160.64 億元，年增 0.65%，稅前淨利 8.73 億元，年減 32.76%，稅後淨利 6.6 億元，每股盈餘為 2.12 元。



堤維西營收全數來自 AM 市場，北美佔營收比重 40%，歐洲約 20%，其餘市場包括東南亞、中南美、中東、北非、南非等，市場佈局分散，今年隨全球汽車量仍成長下，公司營收可望成長。



堤維西近年來已陸續處分長期營運狀況欠佳的轉投資事業，整體營運體質逐漸好轉，且中國轉投資大茂偉瑞柯已達經濟規模，加上美國通路 Genera 的持股比重達到 100%，因此，全年獲利有機會較去年成長。

