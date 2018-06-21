裕日車通過每股配息21元 估今年東風日產收益優於去年

裕日車 (2227) 上午召開股東會，董事長嚴凱泰如預期請假未出席，由副董事長陳國榮主持，會中承認 2017 年財報及通過配發 21 元現金股利。裕日車 2017 年成車銷售 4 萬 2630 台，市場占有率 9.8%；全年營收為 332.2 億元，營業利益 20.76 億元，創下 10 年新高紀錄，年增 72.7%，加計大陸東風日產的轉投資收益後，稅前盈餘 80 億元，年成長 43.3%，稅後純益 66.43 億元，年增 43.48%，EPS 為 22.14 元，僅次於 2013 元的 24.33 元，重登上市車商每股獲利王座。



裕日車第一季成車銷售 9492 台，市場占有率 8.5%，整體單季營收為 83.6 億元，營業利益為 4.3 億元，稅前盈餘 17 億元，每股盈餘 3.7 元。



中國大陸部分，依據中汽協預估，2018 年中國大陸汽車銷量可達 2942 萬台，年成長 1.9%，樂觀預期，東風日產汽車銷售表現可望超越總市場成長幅度，總銷售量為 137 萬台，較去年 125.1 萬台成長 9.5%，包括日產 117 萬台、啟辰約 20 萬台。裕日車依新車產銷量認列代工費下，看好東風日產今年對裕日車的投資收益將優於去年的 60 億元。



裕日車日前推出全球 SUV 銷售冠軍 NISSAN X-Trail，目標月銷量突破 800 台。此外，第四季將新增一款國產小型 SUV 車 Kicks，而 Infiniti 已於 4 月發表 QX 30，預計年底推出 QX 50。