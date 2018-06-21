爭搶美國TV整機江山 群創、鴻海同步認股VIZIO

為了衝刺美國整機出海口，群創 (3481)、鴻海(2317) 同步宣布投資北美最大 TV 品牌廠 VIZIO，合計投資金額將近 21 億元，這也突顯鴻海集團對於北美市場布局戰線由威州面板廠、整機到品牌一條龍的布局。群創宣布以每單位價格 48.52 美元 (折合 1464.91 元新台幣)，取得 VIZIO 持股 92 萬 7452 股增發新股，持股比例 4.14%，交易總金額 4499.99 萬美元(約 13.45 億新台幣)，而鴻海(2317) 同步公告透過子公司 AFE, INC. 公告以每股 48.52 美元認購 VIZIO 51.52 萬股新股，交易總金額約 2499.99 萬美元(約 7.48 億新台幣)，持股比例 3.1%，合計投資金額約 20.93 億元。
VIZIO 主要整機合作廠分別為鴻海、瑞軒 (2489) 兩者，2016 年之際樂視擬以 20 億美元收購 VIZIO，當時瑞軒規畫將持有 VIZIO 8% 持股全數出售，後來樂視傳出財務危機，此筆交易胎死腹中，去年瑞軒也認列 VIZIO 股價投資跌價損失，如今群創、鴻海以每股 48.52 美元取得 VIZIO 增資新股，一旦股價反彈，瑞軒該筆跌價損失可望回沖。
群創、鴻海聯手入股 VIZIO，這對於鴻海集團在美國布局具有加分，美國有意針對中國進口 TV 整機課徵 25% 關稅，一旦關稅確立，TV 整機成本將墊高，對於已有在建中威州 10.5 代線面板線的鴻海，若是把具整機製造實力的群創納入，又有夏普、VIZIO 兩大品牌，在貿易戰烽火中搶下美國 TV 市場江山。
群創 TV 事業群總經理換將，甫接任 TV 事業群總經理楊柱祥分析近期 TV 市況，大尺寸 TV 面板價格比前一波景氣循環更低，5 月報價已有落底的現象，6、7 月之後，群創 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋主流 TV 面板價格開始向上走的跡象，大尺寸產品表現會愈來愈好，上下半年呈現 45：65，甚至有機會 4：6。
為了衝刺美國整機出海口，群創 (3481)、鴻海(2317) 同步宣布投資北美最大 TV 品牌廠 VIZIO，合計投資金額將近 21 億元，這也突顯鴻海集團對於北美市場布局戰線由威州面板廠、整機到品牌一條龍的布局。群創宣布以每單位價格 48.52 美元 (折合 1464.91 元新台幣)，取得 VIZIO 持股 92 萬 7452 股增發新股，持股比例 4.14%，交易總金額 4499.99 萬美元(約 13.45 億新台幣)，而鴻海(2317) 同步公告透過子公司 AFE, INC. 公告以每股 48.52 美元認購 VIZIO 51.52 萬股新股，交易總金額約 2499.99 萬美元(約 7.48 億新台幣)，持股比例 3.1%，合計投資金額約 20.93 億元。