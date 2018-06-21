爭搶美國TV整機江山 群創、鴻海同步認股VIZIO

為了衝刺美國整機出海口，群創 (3481)、鴻海(2317) 同步宣布投資北美最大 TV 品牌廠 VIZIO，合計投資金額將近 21 億元，這也突顯鴻海集團對於北美市場布局戰線由威州面板廠、整機到品牌一條龍的布局。群創宣布以每單位價格 48.52 美元 (折合 1464.91 元新台幣)，取得 VIZIO 持股 92 萬 7452 股增發新股，持股比例 4.14%，交易總金額 4499.99 萬美元(約 13.45 億新台幣)，而鴻海(2317) 同步公告透過子公司 AFE, INC. 公告以每股 48.52 美元認購 VIZIO 51.52 萬股新股，交易總金額約 2499.99 萬美元(約 7.48 億新台幣)，持股比例 3.1%，合計投資金額約 20.93 億元。



VIZIO 主要整機合作廠分別為鴻海、瑞軒 (2489) 兩者，2016 年之際樂視擬以 20 億美元收購 VIZIO，當時瑞軒規畫將持有 VIZIO 8% 持股全數出售，後來樂視傳出財務危機，此筆交易胎死腹中，去年瑞軒也認列 VIZIO 股價投資跌價損失，如今群創、鴻海以每股 48.52 美元取得 VIZIO 增資新股，一旦股價反彈，瑞軒該筆跌價損失可望回沖。



群創、鴻海聯手入股 VIZIO，這對於鴻海集團在美國布局具有加分，美國有意針對中國進口 TV 整機課徵 25% 關稅，一旦關稅確立，TV 整機成本將墊高，對於已有在建中威州 10.5 代線面板線的鴻海，若是把具整機製造實力的群創納入，又有夏普、VIZIO 兩大品牌，在貿易戰烽火中搶下美國 TV 市場江山。



群創 TV 事業群總經理換將，甫接任 TV 事業群總經理楊柱祥分析近期 TV 市況，大尺寸 TV 面板價格比前一波景氣循環更低，5 月報價已有落底的現象，6、7 月之後，群創 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋主流 TV 面板價格開始向上走的跡象，大尺寸產品表現會愈來愈好，上下半年呈現 45：65，甚至有機會 4：6。