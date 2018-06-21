

◆盤勢分析

1. 在科技股和媒體股的拉抬下，那斯達克綜合指數周三再創歷史新高，道瓊工業指數則在貿易戰疑慮下繼續下跌，美股四大指數 - 0.17%~0.72%，僅道瓊下跌，中長期趨勢偏多，惟短期因中美貿易戰等因素而得進行換手整理。

2. 台股周三因亞股止穩上漲激勵而開平向下震檔後走高，終場指數上漲 23.25 點，漲幅 0.21%，收在 10927.44 點，成交金額為 1789.63 億元，至於 OTC 則下跌 0.85%。

3. 台股本波從 4 月低點 10478 上漲到 6 月高點 11261 點，約上漲 7.46%，點數約漲 783 點，如以拉回 0.5 倍與 0.382 倍，則分別約在 10780~10870 點附近有支撐，而前波 5/30 低點約在 10800 點附近，又１月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線，約在 10850~10800 點附近，而 9 日 KD 已下彎來到 28.14 與 44.40 附近，漸接近前波低檔區，預期 10850 點~ 10750 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在月線與 11000 點整數關卡附近，即極短線指數將在 10750~11000 點間。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 81.67 億元；外資 - 76.93 億元、投信 - 4.34 億元、自營商 - 0.40 億元。

5. 電子類股：

(1) 蘋概族群：美中貿易戰中，因蘋果閃過風暴，加上族群將陸續進入出貨旺季，包括 3008 大立光、5264 鎧勝 - KY 與 4938 和碩等股也跟隨出現上漲，短線雖有買盤，但仍得留意各公司法人買盤為何。

(2) 二極體族群：二極體由於供不應求，Q3 欲調漲約 10%，也帶動 3675 德微、5425 台半與 6573 虹揚 - KY 等股買盤，短線買盤不弱，仍可持續留意。

(3)PCB 族群：因旺季到來，加上部分公司 Q1 獲利也較去年改善，包括 3189 景碩、5349 先豐、6274 台燿、6213 聯茂與 2313 華通等股近日買盤不斷，因族群整體買盤不弱，未來可持續作追蹤。

(4) 被動元件族群：儘管此族群股價波動大，由於產業景氣不錯，加上併購等題材，包括 5317 凱美 3299 帛漢和 3236 千如等股上漲，因族群產業長期走揚，未來仍可再留意追蹤。

(5) 石英零件族群：去年此族群因產業景氣不佳，表現為近年最差成績，但今年 Q1 此族群卻因獲利大幅成長而出現營運轉機，包括 6174 安碁、3221 台嘉碩與 2484 希華等近期出現買盤，走勢相對大盤強勢，未來仍可持續留意買盤。

(6) 國巨集團旗下電感廠奇力新昨（20）日宣布透過換股方式併購同業美桀，溢價幅度約兩成，總交易規模約當 40.55 億元。完成併購後，奇力新在全球電感產業的市占率將達 13%，與前三大廠差距不到 1 個百分點，明年有機會搶進前三名。

(7) 鴻海集團面板布局關鍵人物、群創顧問王志超昨（20）日表示，受大陸新世代產能陸續開出影響，第 3 季起面板業將面臨供過於求問題，很多業者將面臨虧損，今年下半年到明年，整個面板產業將會處於比較辛苦的階段。

6. 非電子類股：

(1) 水泥族群：因今年梅雨季節來得較晚，水泥出貨量優於預期，近期股價拉回整理之後，周三低接買盤再度推升攻勢，包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股走揚，因股利政策佳，未來仍可留意法人動作。

(2) 塑化族群：由於台塑集團即將進入除息，部分低接買盤逢低進場，也帶動相關同族群買盤，包括 1326 台化、1312 國喬與 1710 東聯等股都出現買盤，可留意除息前法人籌碼進出。

