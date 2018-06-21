台股盤前─守住季線和10900關卡 美中貿易戰續升溫 翻揚留意三關鍵

台股昨 (20) 日震盪洗盤，終場小漲 23 點，以 10927.44 點作收，成交值 1780.62 億元，守住季線 10877 點。分析師表示，美中貿易戰消息面，左右國際股市和台股短線，雖守住季線但仍有回測年線風險，接下來指數翻揚創新高的關鍵，在於 7 月中的法說會對下半年展望、新台幣的後市和蘋概股拉貨強弱。

川普要求美國貿易代表列出 2000 億美元的中國商品，課徵關稅 10%，增加美國和中國二大經濟體爆發貿易戰的擔憂，美國股市昨日大幅下跌，道瓊工業平均指數收低 287.26 點或 1.15% 至 24700.21 點；Nasdaq 指數收低 21.44 點或 0.28% 至 7725.59 點；S&P 500 指數收低 11.18 點或 0.40% 至 2762.57 點；費城半導體指數收低 16.33 點或 1.16% 至 1391.58 點。

觀察今 (21) 日盤面焦點，國巨集團旗下電感廠奇力新宣布，透過換股方式併購同業美桀，溢價幅度約 2 成，總交易規模約當 40.55 億元。奇力新去年併購磁性元件廠飛磁，到今年陸續併購美磊及美桀，完成先垂直後水平的併購動作，不僅成為全球最大一體成型功率電感廠，就整體電感來看，明年也有機會擠入全球前 3 大。

大同現金增資案遭金管會退件，金管會表示，大同申報現金增資發行新股 4 億股，每股面額 10 元，總額新台幣 40 億元案，因有大量資金貸與他人迄未改善、前董事長林蔚山經法院判決處有期徒刑之罪，將此增資案退回。

群創顧問王志超表示，受大陸競爭影響，第 3 季起面板業將面臨供過於求問題，很多業者將面臨虧損，今年下半年到明年，整個面板產業將會處於比較辛苦的階段，他也強調，台灣面板廠不跨出去，最多只能多活三、五年，面對韓廠三星技術，加上中國大陸面板廠京東方產能競爭，台廠一定要跨出去。

整體來看，分析師表示，短線而言，美中貿易戰火的消息面，左右國際股市和台股表現，目前在貿易戰升溫下，投資人大多轉趨保守，估計指數短線支撐在 10700 至 10850 點，而接下來台股有沒有機會再創今年新高，關鍵在於 7 月中的法說會對下半年展望、新台幣的後市以及蘋概拉貨強弱。