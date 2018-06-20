中國中車(01766-HK)：控股股東中車集團已全部落實整改審計發現的問題

中國中車(01766-HK)公布，國家審計署於2017年5月至6月對公司的控股股東中車集團2016年度財務收支等情況進行了審計。

國家審計署充分肯定了中車集團在明確發展戰略目標、突出主業優勢、穩步提高企業生産能力和科研水平、建立健全企業管控架構和製度體系、保障重組後正常運轉和平穩過渡、加強精細化管理、不斷提升産品質量，為企業發展提供持續動力等方面取得積極成效。《審計報告》同時也指出，中車集團在財務管理和會計核算、經營管理、落實中央八項規定精神及廉潔從業規定等方面還存在一些問題。

對於本次審計涉及公司的有關問題，公司高度重視，針對審計發現的各類問題進行專題研究，製定了整改計劃，明確了整改任務、進度表、 責任部門或者責任人。通過糾正發現的問題、建立健全製度、強化内部控製以及追究相關人員的責任等方式，審計指出的問題已全部落實整改措施。

公司以此次整改為重要契機，全面排查了企業存在的問題，深刻剖析了問題産生的塬因，將進一步建立健全標本兼治的長效管控機製，加強規章製度的綜合管理，嚴格落實中央八項規定精神，不斷提升管理水平和風險防範能力，促進企業持續健康發展。

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