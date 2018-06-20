中國軟件國際(00354-HK)與南京圖靈人工智能研究院簽署戰略合作協定

中國軟件國際(00354-HK)公布，公司全資子公司解放號網絡科技有限公司與南京圖靈人工智能研究院簽署戰略合作協定，未來雙方將充分發揮各自優勢，共建解放號圖靈研究院，併在數字城市、智能製造、金融科技等領域開展聯合創新，推動人工智能技術産品化進程，引領産業智能升級。

南京圖靈人工智能研究院是由世界計算機領域頂尖科學家、計算機科學最高獎圖靈獎唯一華裔得主、清華大學交叉信息研究院院長姚期智院士與南京市合作建設的新型研發機構，依託清華大學交叉信息研究院的科技優勢，推動人工智能領域科技創新和成果轉化。本公司在服務行業數字化轉型中，積累了大量的應用場景，“解放號”平台匯聚中國乃至全球軟件專業人才，具備強大的IT産業整合能力。雙方強強聯合，在“解放號”總部南京開啓新型研發機構與龍頭企業合作新篇章。

公告稱，在數字城市領域，雙方將共同構建 “數字孿生南京”，緻力於政府服務與決策的人工智能核心模型及應用;在智能製造領域，雙方將圍繞智能製造需求，開展計算智能、深度學習、計算機視覺等研究與應用，推進工業互聯網平台建設，創新工業大數據、數字孿生，推進製造全生命周期活動智能化。

此外，雙方將在“解放號”上共建“圖靈島”人工智能生態專區，為全球開發者、軟件企業、高等院校、科研機構提供創新、開放、簡易的高性能平台，降低機器學習、深度計算等技術門檻，加速人工智能技術産業産品化進程，通過 “解放號” 實現人工智能新技術普惠。公司還將參與投資南京圖靈人工智能研究院主導的圖靈科技基金，用於孵化人工智能深度應用的項目和企業，落地産融結合發展模式。

此次與南京圖靈人工智能研究院的戰略合作，進一步深化了公司在人工智能領域的布局，有利公司持續構建和完善 “雲實踐” 産業，加快實現人工智能技術研究成果轉化，為公司未來發展開闢新的增長空間。與此同時，合作有利公司通過 “解放號” 構建智能政府，賦能傳統行業，持續發揮 “解放號” 産業升級頂層設計能力，成為公司輸出新技術、新業務、新模式、新動力的強大平台。此次合作還有利公司通過圖靈研究院，吸引更多高端人才進駐 “解放號”，通過構建平台、聚集人才，為公司創新發展提供持續動力。

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