〈聯想拚市佔〉衝刺三大產品線 台灣出貨衝雙位數成長

筆電品牌廠聯想 (0992-HK) 台灣區總經理林祺斌今 (20) 日表示，去年在台灣出貨量衝出雙位數成長的結果，成長率還不是 1 開頭，除電競與消費市場外，商用市場瞄準台灣 9 成以上的隱形冠軍及教育市場，期待電競、消費與商用三方面衝刺，今年出貨可以持續雙位數成長量能。

林祺斌表示，聯想針對台灣消費型市場，今年將主攻輕薄、電池持久及耐用度等等訴求，期待回到消費者需求，創造消費者體驗；VR 頭盔與 Google 合作的 Lenovo Mirage Solo 及 Camera ，則有望 6 月底在台灣上市。

商用市場部分，聯想瞄準台灣 9 成以上中小企業，協助隱形企業冠軍轉型，當中小企業的 IT 部門，並提供單一窗口支援售後服務；第二是瞄準台灣下一代的智慧教室，透過平板、AR、VR 等載具，提供下一代新教育體驗。

電競產品市占率以包含中國大陸市場計算，聯想是第一名，林祺斌指出，聯想在電競市場起步不算晚，除硬體規格提升，聯想內建的 Lenovo Nerve Senes 也注重玩家體驗，讓玩家可以客製化個人設定。

林祺斌提到，電競產品出貨去年在台灣也是雙位數成長，聯想將透過 Road Show 或是快閃等活動，透過舉辦電競大賽，蒐集玩家使用者回饋，力拚今年出貨在台灣年增率達到雙位數成長。