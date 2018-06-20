北京“大七環”月底具備通車條件

從北京市發改委獲悉，首都環線高速公路(俗稱“大七環”)通州—大興段工程目前已進入收尾階段，實現全線閉合，6月30日具備通車條件。

首都環線高速公路全長940公里，其中通州至大興段工程為38公里，起點為北京市大興區採育鎮韓營村南側市界，與河北省廊坊市段規劃線位相接，終點為北京市通州區西集鎮趙莊村北側市界，與河北省香河縣段規劃線位相接。設計速度為每小時120公里，雙向6車道，路基寬度34.5米。

首都環線高速公路有限公司副總經理荊豔會表示，首都環線高速公路就是大家理解上的“大七環”概念，但併非真正名稱。那麽通州至大興段通車之後， 主要是疏解北京六環過境車輛壓力，尤其是從東北部往南去的過境貨運車輛。 此外，對於也會提升北京地區尤其是東北部地區的空氣質量。

首都地區環線高速公路建成後將承德、興隆、三河、香河、廊坊、固安、涿州、涿鹿、張家口、崇禮、沽源、豐寧等城市一一串聯起來。北京市發改委相關負責人表示，該項目將在京津冀多個重要城市間形成快速連接通道，與多條高速公路放射線形成網絡，帶動京津冀地區協同發展。當前涉及北京市的國家高速鐵路全部開工，新機場航站樓實現封頂封圍，國家高速公路網7條首都放射線北京段全部建成。

通州至大興段工程目前已進入收尾階段，6月30日具備通車條件。

來源：央視新聞

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