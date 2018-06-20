【大行報告】建銀國際：貿易爭端升級 保内需力度或提升

建銀國際證券發表報告稱，中美雙邊貿易爭端進一步升級。美國白宮6月15日宣布對華加徵關稅的産品清單，中國回應對美徵收相等報復性關稅。兩方清單涵蓋的産品與上一輪公布的相似，但美國清單羅列的産品更加集中在高科技行業，而中國清單新增了美國能源産品。該行估計加徵關稅將壓低中國經濟增速0.1-0.2個百分點。農産品價格面臨上漲壓力，將推升今年CPI通脹不多於0.25個百分點。這些因素已在目前的經濟預測考慮之中。維持對今年GDP增速和CPI通脹的預測不變，分别為6.6%和2.3%。

該行指，加徵關稅對行業的影響不一。高科技産品出口將受到關稅衝擊。不過，製造業升級和供應鏈帶來的議價能力將部分緩解其影響(特别是對高端産品例如計算機零部件和液晶顯示器等行業)。化工行業將受益於進口替代，但對於高端醫療設備等高技術含量行業而言短期替代能力有限，關稅意味著成本上升。同時，由於中國上調對美國汽車進口關稅，而下調其他國家汽車關稅，美國對華的汽車出口則可能受到較大打擊。

報告又指，國内支持内需的政策預計仍是有保有壓。考慮到房地産行業的熱度擡頭，該行認為貨幣政策進一步寬松的空間有限。央行在保持銀行間流動性穩定的同時，商業銀行有可能上調零售端利率。財政政策方面，減稅降費還有進一步空間，但對影子銀行和地方政府PPP項目融資的監管不太可能放松。政策面可能加大房地産(特别是租賃房)投資力度併促進地方債發行，利好建築活動和房地産相關消費。今年人民幣升值的空間較為有限，該行將人民幣兌美元匯率的年終預測值由此前的6.2調整至6.4。

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