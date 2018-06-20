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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/19  107/06/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.45360   10.45290   0.00070    0.00670
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.96410    9.95810   0.00600    0.06025
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.96410    9.95810   0.00600    0.06025
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.94370    9.95230  -0.00860   -0.08641
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.94370    9.95230  -0.00860   -0.08641
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.26900    9.26960  -0.00060   -0.00647
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.50530    9.51060  -0.00530   -0.05573
中國信託台灣活力基金                                             16.89000   17.28000  -0.39000   -2.25694
中國信託台灣優勢基金                                             19.25000   19.79000  -0.54000   -2.72865
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.76220    9.74990   0.01230    0.12616
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21170    9.20010   0.01160    0.12609
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20980   10.20840   0.00140    0.01371
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.63070    9.62940   0.00130    0.01350
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.44610   10.44400   0.00210    0.02011
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.14370    9.14190   0.00180    0.01969
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27830   11.28310  -0.00480   -0.04254
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.20970   10.21410  -0.00440   -0.04308
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
中國信託智能運動基金-美元                                        10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97720   10.97670   0.00050    0.00456
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.34670    9.33230   0.01440    0.15430
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.07500    9.06090   0.01410    0.15561
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.52320    9.51650   0.00670    0.07040
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.24100    9.23460   0.00640    0.06930
中國信託精穩基金                                                 19.28060   19.37270  -0.09210   -0.47541
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
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元大2001基金                                                     69.73000   71.10000  -1.37000   -1.92686
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.90670   37.77150   0.13520    0.35794
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33520   11.33420   0.00100    0.00882
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85890   10.86720  -0.00830   -0.07638
元大上證50基金                                                   30.41000   31.25000  -0.84000   -2.68800
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.83000   12.92000  -0.09000   -0.69659
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.89000   11.98000  -0.09000   -0.75125
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.41800   13.46500  -0.04700   -0.34905
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.62100   17.64600  -0.02500   -0.14168
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.32200   11.36700  -0.04500   -0.39588
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.32200   11.37700  -0.05500   -0.48343
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.16000    3.19000  -0.03000   -0.94044
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.69000   14.85000  -0.16000   -1.07744
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.26440   47.29840  -0.03400   -0.07188
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37010   10.37010   0.00000    0.00000
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63080    9.63080   0.00000    0.00000
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91990    9.92840  -0.00850   -0.08561
元大巴西指數基金                                                  5.12900    5.06800   0.06100    1.20363
元大巴菲特基金                                                   30.69000   31.44000  -0.75000   -2.38550
元大日經225基金                                                  28.02000   28.76000  -0.74000   -2.57302
元大台商收成基金                                                 24.21000   24.80000  -0.59000   -2.37903
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.44000   0.21000    1.68810
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.16000   37.49000  -1.33000   -3.54761
元大台灣中型100基金                                              34.07000   34.45000  -0.38000   -1.10305
元大台灣加權股價指數基金                                         24.96100   25.34900  -0.38800   -1.53063
元大台灣卓越50基金                                               80.80000   82.55000  -1.75000   -2.11993
元大台灣金融基金                                                 17.43000   17.68000  -0.25000   -1.41403
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.86000   31.10000  -0.24000   -0.77170
元大台灣高股息基金                                               26.12000   26.30000  -0.18000   -0.68441
元大台灣電子科技基金                                             36.01000   36.77000  -0.76000   -2.06690
元大全球ETF成長組合基金                                          10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.71000   14.74000  -0.03000   -0.20353
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.91200   12.92500  -0.01300   -0.10058
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.11000    7.16000  -0.05000   -0.69832
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.69000    6.70000  -0.01000   -0.14925
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.93300    9.96600  -0.03300   -0.33113
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.84000   13.91000  -0.07000   -0.50324
元大全球農業商機基金                                             17.04000   16.97000   0.07000    0.41249
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大印度指數基金                                                  9.68000    9.67800   0.00200    0.02067
元大印度基金                                                     12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
元大多多基金                                                     22.49000   23.17000  -0.68000   -2.93483
元大多福基金                                                     60.50000   61.60000  -1.10000   -1.78571
元大亞太成長基金                                                  9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.54610    8.57030  -0.02420   -0.28237
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07730    7.09730  -0.02000   -0.28180
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.78700    9.74800   0.03900    0.40008
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.09900   10.00900   0.09000    0.89919
元大卓越基金                                                     52.60000   53.93000  -1.33000   -2.46616
元大店頭基金                                                      9.70000    9.96000  -0.26000   -2.61044
元大泛歐成長基金                                                  9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22720   10.22510   0.00210    0.02054
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.36420    9.30520   0.05900    0.63405
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.85470   30.74300   0.11170    0.36333
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.19280   36.93330   0.25950    0.70262
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.12180   19.18220  -0.06040   -0.31488
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.11740   18.97680   0.14060    0.74090
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.64610   37.45180   0.19430    0.51880
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.53080   20.54970  -0.01890   -0.09197
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.84480   17.79170   0.05310    0.29845
元大高科技基金                                                   21.68000   22.28000  -0.60000   -2.69300
元大得利貨幣市場基金                                             16.24020   16.23940   0.00080    0.00493
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97270   11.97210   0.00060    0.00501
元大富櫃50基金                                                   14.18000   14.55000  -0.37000   -2.54296
元大華夏中小基金                                                  8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
元大新中國基金-人民幣                                            10.68000   10.78000  -0.10000   -0.92764
元大新中國基金-美元                                              10.70400   10.83200  -0.12800   -1.18168
元大新中國基金-新台幣                                            10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
元大新主流基金                                                   31.60000   32.57000  -0.97000   -2.97820
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78030    9.77510   0.00520    0.05320
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44300    9.43790   0.00510    0.05404
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.66480    9.63910   0.02570    0.26662
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33400    9.30910   0.02490    0.26748
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53490    9.52600   0.00890    0.09343
元大新興亞洲基金                                                 12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08970   15.08900   0.00070    0.00464
元大經貿基金                                                     43.38000   44.40000  -1.02000   -2.29730
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
元大實質多重資產基金-美元                                         9.49200    9.61800  -0.12600   -1.31004
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.74000    9.85000  -0.11000   -1.11675
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.08000   14.51000   0.57000    3.92833
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.01000   16.11000  -1.10000   -6.82806
元大摩臺基金                                                     37.75000   38.52000  -0.77000   -1.99896
元大標普500基金                                                  25.11000   25.05000   0.06000    0.23952
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.03000   33.08000  -0.05000   -0.15115
元大標智滬深300基金                                              18.15000   18.39000  -0.24000   -1.30506
元大歐洲50基金                                                   25.11000   25.34000  -0.23000   -0.90766
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.43860    9.49670  -0.05810   -0.61179
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15730   10.15600   0.00130    0.01280
元大績效基金                                                     65.09000   67.14000  -2.05000   -3.05332
元大韓國KOSPI200基金                                             22.51000   23.27000  -0.76000   -3.26601
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.17000   16.62000  -0.45000   -2.70758
日盛上選基金                                                     36.40000   37.19000  -0.79000   -2.12423
日盛小而美基金                                                   20.01000   20.38000  -0.37000   -1.81551
日盛中國內需動力基金                                             11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.45000   12.54000  -0.09000   -0.71770
日盛日盛基金                                                     15.18000   15.66000  -0.48000   -3.06513
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06160   10.06750  -0.00590   -0.05860
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52510    9.53070  -0.00560   -0.05876
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.83200    9.82900   0.00300    0.03052
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31010    9.30720   0.00290    0.03116
日盛亞洲機會基金                                                  7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     18.76000   19.19000  -0.43000   -2.24075
日盛高科技基金                                                   19.65000   20.09000  -0.44000   -2.19014
日盛貨幣市場基金                                                 14.75740   14.75670   0.00070    0.00474
日盛新台商基金                                                   44.25000   45.55000  -1.30000   -2.85401
日盛精選五虎基金                                                 39.71000   40.43000  -0.72000   -1.78086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47370   13.47300   0.00070    0.00520
台新2000高科技基金                                               36.76000   37.50000  -0.74000   -1.97333
台新MSCI中國基金                                                 22.91000   23.01000  -0.10000   -0.43459
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.45000   18.21000   0.24000    1.31796
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.12000   21.51000  -0.39000   -1.81311
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14990   14.14940   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.92500    9.90880   0.01620    0.16349
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.76820   10.78280  -0.01460   -0.13540
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.04700   10.03920   0.00780    0.07770
台新中國通基金                                                   49.55000   50.81000  -1.26000   -2.47983
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56260    0.57050  -0.00790   -1.38475
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.86300   17.06300  -0.20000   -1.17213
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41280    0.41910  -0.00630   -1.50322
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.39000   12.55000  -0.16000   -1.27490
台新主流基金                                                     25.24000   25.91000  -0.67000   -2.58587
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.18000   19.16000   0.02000    0.10438
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64280    0.64350  -0.00070   -0.10878
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.41000   14.47000  -0.06000   -0.41465
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48260    0.48530  -0.00270   -0.55636
台新台灣中小基金                                                 38.85000   39.86000  -1.01000   -2.53387
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.42070    9.41490   0.00580    0.06160
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.33080    9.37970  -0.04890   -0.52134
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38410   10.40370  -0.01960   -0.18839
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.62270   10.67000  -0.04730   -0.44330
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.38790   11.40060  -0.01270   -0.11140
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
台新印度基金                                                     15.58000   15.59000  -0.01000   -0.06414
台新亞美短期債券基金                                             10.92280   10.93160  -0.00880   -0.08050
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57220    8.60710  -0.03490   -0.40548
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29190    0.29370  -0.00180   -0.61287
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.79350   11.78230   0.01120    0.09506
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39580    0.39620  -0.00040   -0.10096
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08260   11.08210   0.00050    0.00451
台新高股息平衡基金                                               29.78900   29.95620  -0.16720   -0.55815
台新智慧生活基金-美元                                            10.68960   10.69000  -0.00040   -0.00374
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.79950    8.84990  -0.05040   -0.56950
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.75020    8.78140  -0.03120   -0.35530
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.36590    9.37240  -0.00650   -0.06935
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32120    9.30770   0.01350    0.14504
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38710   10.34520   0.04190    0.40502
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34130    0.34060   0.00070    0.20552
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.81730    7.82140  -0.00410   -0.05242
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27060    0.27070  -0.00010   -0.03694
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.26000    6.28000  -0.02000   -0.31847
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.08000   20.00000   0.08000    0.40000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.72800   10.80300  -0.07500   -0.69425
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.90000   25.95000  -1.05000   -4.04624
未來資產全球大消費基金                                           15.73000   15.75000  -0.02000   -0.12698
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75680   11.74300   0.01380    0.11752
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56650    9.55530   0.01120    0.11721
未來資產亞洲新富基金                                             22.57000   22.69000  -0.12000   -0.52887
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55640   12.55590   0.00050    0.00398
未來資產阿波羅基金                                               15.41000   16.03000  -0.62000   -3.86775
未來資產新興市場債券基金A                                         8.61490    8.62200  -0.00710   -0.08235
未來資產新興市場債券基金B                                         6.61570    6.62110  -0.00540   -0.08156
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03600   11.03500   0.00100    0.00906
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.24360   10.27450  -0.03090   -0.30074
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44950    9.43910   0.01040    0.11018
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.62980   10.61810   0.01170    0.11019
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.48010    8.50660  -0.02650   -0.31152
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59840    9.62820  -0.02980   -0.30951
永豐中小基金                                                     57.78000   59.88000  -2.10000   -3.50701
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77900    1.77610   0.00290    0.16328
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31880    2.31510   0.00370    0.15982
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.43680    8.44930  -0.01250   -0.14794
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.66900   10.68490  -0.01590   -0.14881
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.08000    5.05000   0.03000    0.59406
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.72000   23.66000   0.06000    0.25359
永豐主流品牌基金                                                 18.40000   18.59000  -0.19000   -1.02205
永豐永豐基金                                                     37.22000   38.05000  -0.83000   -2.18134
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.04360   10.05660  -0.01300   -0.12927
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.04350   10.05650  -0.01300   -0.12927
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.02300   10.03390  -0.01090   -0.10863
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.02290   10.03390  -0.01100   -0.10963
永豐亞洲民生消費基金                                             12.75000   12.87000  -0.12000   -0.93240
永豐南非幣2021保本基金                                           12.72830   12.73140  -0.00310   -0.02435
永豐高科技基金                                                   28.56000   29.41000  -0.85000   -2.89017
永豐貨幣市場基金                                                 13.87150   13.87090   0.00060    0.00433
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02010    2.01130   0.00880    0.43753
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.37700    2.36660   0.01040    0.43945
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.77570    7.76570   0.01000    0.12877
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.30460   10.29140   0.01320    0.12826
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16460    7.18880  -0.02420   -0.33663
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.89010   10.92700  -0.03690   -0.33770
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.34000   55.31000  -0.97000   -1.75375
永豐領航科技基金                                                 45.18000   46.81000  -1.63000   -3.48216
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.30000   10.55000  -0.25000   -2.36967
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
永豐趨勢平衡基金                                                 52.00000   53.02000  -1.02000   -1.92380
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.49940   11.49490   0.00450    0.03915
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.56050    9.55970   0.00080    0.00837
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68440    9.68360   0.00080    0.00826
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52880    9.52500   0.00380    0.03990
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61340    9.60930   0.00410    0.04267
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57580    9.57450   0.00130    0.01358
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83040    9.82920   0.00120    0.01221
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51180    9.50910   0.00270    0.02839
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67970    9.67670   0.00300    0.03100
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.82000   10.93000  -0.11000   -1.00640
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.70000   11.83000  -0.13000   -1.09890
兆豐國際中小基金                                                 17.04000   17.36000  -0.32000   -1.84332
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.29000   15.38000  -0.09000   -0.58518
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.07000   21.26000  -0.19000   -0.89370
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.23000   21.46000  -0.23000   -1.07176
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
兆豐國際生命科學基金                                             15.78000   15.73000   0.05000    0.31786
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.32840   10.34260  -0.01420   -0.13730
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70550   10.73400  -0.02850   -0.26551
兆豐國際全球高股息基金                                           11.76000   11.82000  -0.06000   -0.50761
兆豐國際全球基金                                                 33.21000   33.10000   0.11000    0.33233
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23450   10.23230   0.00220    0.02150
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.79910    9.73780   0.06130    0.62951
兆豐國際國民基金                                                 23.06000   23.19000  -0.13000   -0.56059
兆豐國際第一基金                                                 14.00000   14.29000  -0.29000   -2.02939
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81260    9.79840   0.01420    0.14492
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.86110    7.84970   0.01140    0.14523
兆豐國際萬全基金                                                 21.55000   21.88000  -0.33000   -1.50823
兆豐國際電子基金                                                 27.10000   27.75000  -0.65000   -2.34234
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.17000    8.21000  -0.04000   -0.48721
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.76000   22.23000  -0.47000   -2.11426
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.87000   16.72000   0.15000    0.89713
兆豐國際豐台灣基金                                               32.70000   32.92000  -0.22000   -0.66829
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49220   12.49160   0.00060    0.00480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.50000   11.62000  -0.12000   -1.03270
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05360   11.04890   0.00470    0.04254
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.94500   11.94690  -0.00190   -0.01590
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71520   10.71630  -0.00110   -0.01026
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.49140   11.49380  -0.00240   -0.02088
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15780    8.15430   0.00350    0.04292
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.55580    9.55660  -0.00080   -0.00837
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07360    9.07460  -0.00100   -0.01102
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.04770    9.05060  -0.00290   -0.03204
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.36890    9.36980  -0.00090   -0.00961
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
合庫全球新興市場基金                                              9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
合庫貨幣市場基金                                                 10.12140   10.12090   0.00050    0.00494
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.48930    9.51300  -0.02370   -0.24913
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.76620    9.78220  -0.01600   -0.16356
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.00610   10.01530  -0.00920   -0.09186
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.51810   11.54160  -0.02350   -0.20361
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.40870   13.43820  -0.02950   -0.21952
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.93390    8.95790  -0.02400   -0.26792
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.57450    9.59020  -0.01570   -0.16371
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.93370    7.94100  -0.00730   -0.09193
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.92340    8.94210  -0.01870   -0.20912
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.14530   10.17900  -0.03370   -0.33107
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93060   10.92950   0.00110    0.01006
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.56240   10.61030  -0.04790   -0.45145
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12490   10.14910  -0.02420   -0.23844
安聯中國東協基金                                                 16.09000   16.16000  -0.07000   -0.43317
安聯中國策略基金                                                 15.91000   16.05000  -0.14000   -0.87227
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.11000   15.11000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                          15.07000   15.14000  -0.07000   -0.46235
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.76000   13.79000  -0.03000   -0.21755
安聯台灣大壩基金                                                 28.57000   29.26000  -0.69000   -2.35817
安聯台灣科技基金                                                 48.48000   49.56000  -1.08000   -2.17918
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48110   12.48050   0.00060    0.00481
安聯台灣智慧基金                                                 31.83000   32.65000  -0.82000   -2.51149
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07390   10.05640   0.01750    0.17402
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.99470   14.96670   0.02800    0.18708
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65100    9.63300   0.01800    0.18686
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08380   12.06510   0.01870    0.15499
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08860   10.07310   0.01550    0.15388
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20640   12.18820   0.01820    0.14932
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.54340    9.52740   0.01600    0.16794
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38890    9.37440   0.01450    0.15468
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08290    9.06930   0.01360    0.14996
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86560   11.84740   0.01820    0.15362
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.89420   10.88230   0.01190    0.10935
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56470   10.55260   0.01210    0.11466
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.96460    8.95300   0.01160    0.12957
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76170    8.75210   0.00960    0.10969
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.47090    8.46120   0.00970    0.11464
安聯全球人口趨勢基金                                             11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.19000   35.10000   0.09000    0.25641
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.76000    8.89000  -0.13000   -1.46232
安聯全球計量平衡基金                                             12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01630   12.01250   0.00380    0.03163
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45530   10.45200   0.00330    0.03157
安聯全球新興市場基金                                             18.17000   18.24000  -0.07000   -0.38377
安聯全球農金趨勢基金                                              9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
安聯亞洲動態策略基金                                             24.86000   24.93000  -0.07000   -0.28079
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 33.44000   34.41000  -0.97000   -2.81895
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.42510   10.46250  -0.03740   -0.35747
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.94770    9.96480  -0.01710   -0.17160
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.27460    8.30430  -0.02970   -0.35765
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08980    8.10700  -0.01720   -0.21216
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
宏利全球債券組合基金                                             12.93850   12.92440   0.01410    0.10910
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.24270    4.27410  -0.03140   -0.73466
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68740    0.69290  -0.00550   -0.79377
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.70000   19.84000  -0.14000   -0.70565
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.71240   11.70810   0.00430    0.03673
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.43640   10.43430   0.00210    0.02013
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.08590   10.07900   0.00690    0.06846
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.07010    9.07930  -0.00920   -0.10133
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.60670    8.60500   0.00170    0.01976
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45390    8.44420   0.00970    0.11487
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59220    8.59440  -0.00220   -0.02560
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71310    2.71760  -0.00450   -0.16559
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39600    0.39680  -0.00080   -0.20161
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.95300   11.96900  -0.01600   -0.13368
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90360    0.90690  -0.00330   -0.36388
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.34780    7.35850  -0.01070   -0.14541
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04550    2.05050  -0.00500   -0.24384
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29390    0.29450  -0.00060   -0.20374
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.01920    9.03100  -0.01180   -0.13066
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33070    0.33140  -0.00070   -0.21123
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63340   13.63290   0.00050    0.00367
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
宏利臺灣股息收益基金                                             29.16000   29.97000  -0.81000   -2.70270
宏利澳幣保本基金                                                 11.98770   11.98050   0.00720    0.06010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.83000   11.86000  -0.03000   -0.25295
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92760   12.92730   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   26.28000   26.77000  -0.49000   -1.83041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19750   11.19860  -0.00110   -0.00982
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17370   10.19410  -0.02040   -0.20012
保德信大中華基金                                                 31.60000   31.67000  -0.07000   -0.22103
保德信中小型股基金                                               50.26000   51.51000  -1.25000   -2.42671
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.04000   10.19000  -0.15000   -1.47203
保德信中國中小基金-美元                                          10.34000   10.54000  -0.20000   -1.89753
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.71000    9.88000  -0.17000   -1.72065
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.75750    9.77370  -0.01620   -0.16575
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.75730    9.77010  -0.01280   -0.13101
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.86290    9.87850  -0.01560   -0.15792
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.56660   10.58330  -0.01670   -0.15780
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
保德信中國品牌基金-美元                                          10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
保德信台商全方位基金                                             38.72000   39.70000  -0.98000   -2.46851
保德信全球中小基金                                               30.53000   30.58000  -0.05000   -0.16351
保德信全球消費商機基金                                           18.19000   18.11000   0.08000    0.44174
保德信全球基礎建設基金                                           12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
保德信全球資源基金                                                8.06000    8.24000  -0.18000   -2.18447
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.00000   31.76000   0.24000    0.75567
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.87150    9.87690  -0.00540   -0.05467
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58340   10.58880  -0.00540   -0.05100
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11340    9.09860   0.01480    0.16266
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75970    9.74390   0.01580    0.16215
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26380    8.25220   0.01160    0.14057
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75510   10.74010   0.01500    0.13966
保德信亞太基金                                                   22.35000   22.45000  -0.10000   -0.44543
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50710    8.50170   0.00540    0.06352
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13310   11.12600   0.00710    0.06381
保德信店頭市場基金                                               36.27000   37.12000  -0.85000   -2.28987
保德信拉丁美洲基金                                                6.27000    6.35000  -0.08000   -1.25984
保德信金平衡基金                                                 29.59000   29.94000  -0.35000   -1.16900
保德信金滿意基金                                                 43.31000   43.88000  -0.57000   -1.29900
保德信科技島基金                                                 27.30000   27.67000  -0.37000   -1.33719
保德信高成長基金                                                 96.35000   98.14000  -1.79000   -1.82393
保德信第一基金                                                   27.81000   28.47000  -0.66000   -2.31823
保德信貨幣市場基金                                               15.75520   15.75440   0.00080    0.00508
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63780   10.67080  -0.03300   -0.30926
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52330   10.53260  -0.00930   -0.08830
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87590   10.90350  -0.02760   -0.25313
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07290   10.07630  -0.00340   -0.03374
保德信新世紀基金                                                 10.12000   10.28000  -0.16000   -1.55642
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.03490    8.03480   0.00010    0.00124
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.67710   10.67690   0.00020    0.00187
保德信新興趨勢組合基金                                           11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
保德信瑞騰基金                                                   15.53620   15.53580   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77110    9.78420  -0.01310   -0.13389
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.92260    9.93600  -0.01340   -0.13486
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67140    9.68670  -0.01530   -0.15795
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73570    9.75130  -0.01560   -0.15998
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.77680    9.79390  -0.01710   -0.17460
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.77680    9.79400  -0.01720   -0.17562
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.74360    9.75680  -0.01320   -0.13529
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.74510    9.75830  -0.01320   -0.13527
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83520    9.84640  -0.01120   -0.11375
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97810    9.98280  -0.00470   -0.04708
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.97790    9.98230  -0.00440   -0.04408
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.96730    9.99230  -0.02500   -0.25019
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.96730    9.99230  -0.02500   -0.25019
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.56560    9.58830  -0.02270   -0.23675
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.49880    9.51710  -0.01830   -0.19229
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95100    1.94960   0.00140    0.07181
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62950    2.62740   0.00210    0.07993
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30510    0.30590  -0.00080   -0.26152
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44680    0.44790  -0.00110   -0.24559
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.64540    8.66120  -0.01580   -0.18242
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.84100   11.85610  -0.01510   -0.12736
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53920    9.54160  -0.00240   -0.02515
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58060   11.58290  -0.00230   -0.01986
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.99080    9.01940  -0.02860   -0.31709
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.93970   10.97450  -0.03480   -0.31710
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08000   10.09620  -0.01620   -0.16046
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92500    9.94130  -0.01630   -0.16396
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11100   10.11940  -0.00840   -0.08301
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59050   10.59920  -0.00870   -0.08208
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.98570    9.99620  -0.01050   -0.10504
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82480    9.83400  -0.00920   -0.09355
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05180   10.06120  -0.00940   -0.09343
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.74980    9.76170  -0.01190   -0.12190
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88650    9.89430  -0.00780   -0.07883
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.23260   10.22880   0.00380    0.03715
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.27000    6.29030  -0.02030   -0.32272
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.63450   10.66900  -0.03450   -0.32337
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64280   11.64240   0.00040    0.00344
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.73000   21.16000  -0.43000   -2.03214
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4714.390004811.47000 -97.08000   -2.01768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.71490   10.75760  -0.04270   -0.39693
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.94320   12.00710  -0.06390   -0.53219
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.17160   11.23460  -0.06300   -0.56077
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.58520    9.62330  -0.03810   -0.39591
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.20110   10.25560  -0.05450   -0.53142
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.99640   10.05290  -0.05650   -0.56203
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.98220   11.02590  -0.04370   -0.39634
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.74550   11.80830  -0.06280   -0.53183
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.69000   11.75600  -0.06600   -0.56142
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.45000    6.52000  -0.07000   -1.07362
柏瑞巨人基金                                                     12.88000   13.14000  -0.26000   -1.97869
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64550   13.64500   0.00050    0.00366
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.18000   16.22000  -0.04000   -0.24661
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33010   13.32630   0.00380    0.02852
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82340   11.83230  -0.00890   -0.07522
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44730   12.45730  -0.01000   -0.08027
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.94840    8.94590   0.00250    0.02795
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.78870    6.78680   0.00190    0.02800
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87710    8.88380  -0.00670   -0.07542
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.52100    8.52450  -0.00350   -0.04106
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87290   10.88160  -0.00870   -0.07995
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40930    8.41380  -0.00450   -0.05348
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99870   12.00770  -0.00900   -0.07495
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54810   11.54480   0.00330    0.02858
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.65090   11.65580  -0.00490   -0.04204
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33090   11.34000  -0.00910   -0.08025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.99590    8.99340   0.00250    0.02780
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91810    9.92560  -0.00750   -0.07556
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.74010    9.74420  -0.00410   -0.04208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67100    9.67870  -0.00770   -0.07956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51210    9.51720  -0.00510   -0.05359
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.15100   10.13340   0.01760    0.17368
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.08620   10.07860   0.00760    0.07541
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00110    9.99510   0.00600    0.06003
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.08350   10.08130   0.00220    0.02182
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00720    9.98990   0.01730    0.17317
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.90390    9.89650   0.00740    0.07477
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.85820    9.85220   0.00600    0.06090
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.94100    9.93880   0.00220    0.02214
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.13150   10.11400   0.01750    0.17303
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.08620   10.07860   0.00760    0.07541
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00110    9.99500   0.00610    0.06103
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.08360   10.08130   0.00230    0.02281
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00730    9.99000   0.01730    0.17317
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.90400    9.89660   0.00740    0.07477
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.85820    9.85230   0.00590    0.05988
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.94100    9.93880   0.00220    0.02214
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.42000   13.45000  -0.03000   -0.22305
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.50000   14.56000  -0.06000   -0.41209
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.05000   12.10000  -0.05000   -0.41322
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.41000   12.46000  -0.05000   -0.40128
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.04000   14.12000  -0.08000   -0.56657
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.90000   13.95000  -0.05000   -0.35842
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31590   11.30010   0.01580    0.13982
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45760    7.44720   0.01040    0.13965
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.25240   11.24850   0.00390    0.03467
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95750   10.96040  -0.00290   -0.02646
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12980   10.13340  -0.00360   -0.03553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.32060    8.31770   0.00290    0.03487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41930    9.42180  -0.00250   -0.02653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45200    9.45540  -0.00340   -0.03596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54060   10.54340  -0.00280   -0.02656
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.88170    9.87820   0.00350    0.03543
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11340   10.11710  -0.00370   -0.03657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75860    9.76120  -0.00260   -0.02664
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.99050    8.98740   0.00310    0.03449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93760    8.93700   0.00060    0.00671
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47490    9.47830  -0.00340   -0.03587
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.79570   11.84520  -0.04950   -0.41789
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.34040   11.39840  -0.05800   -0.50884
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.80260   10.85860  -0.05600   -0.51572
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.10490    7.13470  -0.02980   -0.41768
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.97380    9.01970  -0.04590   -0.50889
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.59500    9.64470  -0.04970   -0.51531
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.13980   10.18240  -0.04260   -0.41837
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.81980   10.87580  -0.05600   -0.51490
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.71070    9.76040  -0.04970   -0.50920
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.06020    9.09830  -0.03810   -0.41876
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79930    9.85000  -0.05070   -0.51472
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.22000   18.33000  -0.11000   -0.60011
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.08000   17.20000  -0.12000   -0.69767
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.83120   12.83340  -0.00220   -0.01714
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.87700   10.90200  -0.02500   -0.22932
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68920   11.71540  -0.02620   -0.22364
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.32690   12.34490  -0.01800   -0.14581
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.32160   11.35260  -0.03100   -0.27307
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.97090    9.99380  -0.02290   -0.22914
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.43760   10.46090  -0.02330   -0.22273
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.40980   10.42510  -0.01530   -0.14676
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.39890   10.42740  -0.02850   -0.27332
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.23370   10.25660  -0.02290   -0.22327
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.33950   10.36770  -0.02820   -0.27200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.01000   13.53000   0.48000    3.54767
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.94000   31.14000  -2.20000   -7.06487
國泰大中華基金                                                   21.70000   22.21000  -0.51000   -2.29626
國泰小龍基金                                                     16.33000   16.70000  -0.37000   -2.21557
國泰中小成長基金                                                 47.22000   48.30000  -1.08000   -2.23602
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.41990    4.45820  -0.03830   -0.85909
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.60000   20.80000  -0.20000   -0.96154
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79190    0.80110  -0.00920   -1.14842
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75020    0.75890  -0.00870   -1.14640
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43290   11.43180   0.00110    0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77230    1.77740  -0.00510   -0.28694
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16320   10.18660  -0.02340   -0.22971
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34360    0.34510  -0.00150   -0.43466
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.77960    4.83780  -0.05820   -1.20303
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.27000   22.56000  -0.29000   -1.28546
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73620    0.74740  -0.01120   -1.49853
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.50550    3.56080  -0.05530   -1.55302
國泰中港台基金台幣級別                                           16.34000   16.61000  -0.27000   -1.62553
國泰中港台基金美元級別                                            0.54660    0.55690  -0.01030   -1.84952
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.34000   27.82000  -0.48000   -1.72538
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.83000   12.48000   0.35000    2.80449
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.35000   37.30000  -1.95000   -5.22788
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.08670   10.06150   0.02520    0.25046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.08670   10.06150   0.02520    0.25046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.08670   10.06150   0.02520    0.25046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33590    0.33580   0.00010    0.02978
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33590    0.33580   0.00010    0.02978
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33590    0.33580   0.00010    0.02978
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40370   12.40330   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                     30.03000   30.69000  -0.66000   -2.15054
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27610    2.26800   0.00810    0.35714
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35390    0.35370   0.00020    0.05655
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47800    0.47530   0.00270    0.56806
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47300    0.47470  -0.00170   -0.35812
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.87000  -0.06000   -1.02215
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19070    0.19300  -0.00230   -1.19171
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41400    0.41510  -0.00110   -0.26500
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37580    0.37690  -0.00110   -0.29185
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43780    0.43900  -0.00120   -0.27335
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50300    0.50190   0.00110    0.21917
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.18000   20.12000   0.06000    0.29821
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.96000   21.28000  -0.32000   -1.50376
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41880    2.41600   0.00280    0.11589
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.40400   11.40630  -0.00230   -0.02016
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.34150   10.34360  -0.00210   -0.02030
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37710    0.37780  -0.00070   -0.18528
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34200    0.34260  -0.00060   -0.17513
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50600    0.50440   0.00160    0.31721
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41220    0.41350  -0.00130   -0.31439
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.89000   18.89000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62940    0.63100  -0.00160   -0.25357
國泰科技生化基金                                                 39.66000   40.80000  -1.14000   -2.79412
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.31000   26.33000  -0.02000   -0.07596
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.64580   38.42980   0.21600    0.56206
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.54110   19.60450  -0.06340   -0.32340
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39230   19.25670   0.13560    0.70417
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.21430   39.03420   0.18010    0.46139
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.01450   38.89240   0.12210    0.31394
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.84150   41.74430   0.09720    0.23285
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99600   11.98860   0.00740    0.06173
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27490   12.26620   0.00870    0.07093
國泰紐幣保本基金                                                 12.33250   12.33070   0.00180    0.01460
國泰高科技基金                                                   14.50000   14.96000  -0.46000   -3.07487
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.48000   26.11000  -0.63000   -2.41287
國泰國泰基金台幣級別                                             25.48000   26.11000  -0.63000   -2.41287
國泰富時中國A50基金                                              19.97000   20.55000  -0.58000   -2.82238
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33820    0.33850  -0.00030   -0.08863
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46360    0.46160   0.00200    0.43328
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37320    0.37460  -0.00140   -0.37373
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51170    0.51100   0.00070    0.13699
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35260    0.35380  -0.00120   -0.33917
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48340    0.48250   0.00090    0.18653
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.51980   10.51430   0.00550    0.05231
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.62970    7.62580   0.00390    0.05114
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35580    0.35570   0.00010    0.02811
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25580    0.25580   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.20000   12.29000  -0.09000   -0.73230
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40690    0.41050  -0.00360   -0.87698
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10570    2.10250   0.00320    0.15220
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40220    1.40010   0.00210    0.14999
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33740    0.33790  -0.00050   -0.14797
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36240    0.36300  -0.00060   -0.16529
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22700    0.22730  -0.00030   -0.13198
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.34510   10.35760  -0.01250   -0.12068
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.76070    6.76900  -0.00830   -0.12262
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.06000   0.24000    1.70697
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.32000   35.48000  -1.16000   -3.26945
國泰價值卓越基金                                                 17.36000   17.93000  -0.57000   -3.17903
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39950    0.40180  -0.00230   -0.57242
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.03130   40.09760  -0.06630   -0.16535
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.19000   20.27000  -0.08000   -0.39467
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.64000   19.70000  -0.06000   -0.30457
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.94000   19.41000  -0.47000   -2.42143
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01620   12.00570   0.01050    0.08746
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40050    0.40100  -0.00050   -0.12469
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60150    9.59250   0.00900    0.09382
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54580    8.55500  -0.00920   -0.10754
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59460   10.58460   0.01000    0.09448
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52830    9.53860  -0.01030   -0.10798
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12760   11.12670   0.00090    0.00809
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16910   10.19300  -0.02390   -0.23447
第一金大中華基金                                                 29.71000   30.72000  -1.01000   -3.28776
第一金小型精選基金                                               43.18000   44.81000  -1.63000   -3.63758
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.33000   14.43000  -0.10000   -0.69300
第一金中國世紀基金-美元                                           9.55860    9.66700  -0.10840   -1.12134
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.55950    9.66860  -0.10910   -1.12840
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.93000   11.04000  -0.11000   -0.99638
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
第一金中概平衡基金                                               27.12000   27.82000  -0.70000   -2.51618
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23870   15.23800   0.00070    0.00459
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.71600  177.70900   0.00700    0.00394
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.05690   10.06090  -0.00400   -0.03976
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.05690   10.06090  -0.00400   -0.03976
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.66130   14.73760  -0.07630   -0.51772
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.66150   14.73820  -0.07670   -0.52042
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.70000   13.74000  -0.04000   -0.29112
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.70000   13.74000  -0.04000   -0.29112
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86450    9.86640  -0.00190   -0.01926
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.86720    9.86920  -0.00200   -0.02027
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41280    9.40230   0.01050    0.11167
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.43670    9.42630   0.01040    0.11033
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27130   10.27330  -0.00200   -0.01947
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80770    9.79680   0.01090    0.11126
第一金全球大趨勢基金                                             23.68000   23.87000  -0.19000   -0.79598
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.13590    8.11860   0.01730    0.21309
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.83750    5.82510   0.01240    0.21287
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.37670    9.41070  -0.03400   -0.36129
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.37790    9.41180  -0.03390   -0.36019
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.65300    9.68800  -0.03500   -0.36127
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.65440    9.68750  -0.03310   -0.34168
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60460    8.61710  -0.01250   -0.14506
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10120   10.11590  -0.01470   -0.14532
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73340    9.73120   0.00220    0.02261
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73230    9.73010   0.00220    0.02261
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.03140    8.03190  -0.00050   -0.00623
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85690    8.84890   0.00800    0.09041
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85710    8.84910   0.00800    0.09040
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07600   11.07350   0.00250    0.02258
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07680   11.07430   0.00250    0.02257
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97740    9.97800  -0.00060   -0.00601
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66740   14.65410   0.01330    0.09076
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.62520   14.76380  -0.13860   -0.93878
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.64320   14.78190  -0.13870   -0.93831
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.42000   13.52000  -0.10000   -0.73964
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.45000   13.55000  -0.10000   -0.73801
第一金亞洲科技基金                                               20.49000   20.52000  -0.03000   -0.14620
第一金店頭市場基金                                               10.84000   11.21000  -0.37000   -3.30062
第一金創新趨勢基金                                               27.64000   28.50000  -0.86000   -3.01754
第一金電子基金                                                   37.36000   38.83000  -1.47000   -3.78573
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.45000   19.83000  -0.38000   -1.91629
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.72000   19.39000   0.33000    1.70191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
統一大中華中小基金(美元)                                          9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.63000   13.77000  -0.14000   -1.01670
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一大滿貫基金                                                   36.20000   36.74000  -0.54000   -1.46979
統一大龍印基金                                                   16.64000   16.69000  -0.05000   -0.29958
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.02000   11.11000  -0.09000   -0.81008
統一中小基金                                                     30.65000   31.52000  -0.87000   -2.76015
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.46790    9.43640   0.03150    0.33381
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.46280    9.48000  -0.01720   -0.18143
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.05230    9.05940  -0.00710   -0.07837
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13620   11.09910   0.03710    0.33426
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.05610   11.07630  -0.02020   -0.18237
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.57350   10.58190  -0.00840   -0.07938
統一台灣動力基金                                                 20.94000   21.38000  -0.44000   -2.05800
統一全天候基金                                                  126.89000  129.97000  -3.08000   -2.36978
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.77000    8.72380   0.04620    0.52959
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.08090    9.07980   0.00110    0.01211
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.96970    8.96140   0.00830    0.09262
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.00390    8.95640   0.04750    0.53035
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.32280    9.32160   0.00120    0.01287
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.20870    9.20020   0.00850    0.09239
統一全球債券組合基金                                             11.90250   11.89290   0.00960    0.08072
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.33000   16.32000   0.01000    0.06127
統一全球新科技基金(美元)                                         16.46000   16.52000  -0.06000   -0.36320
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.35000   15.37000  -0.02000   -0.13012
統一亞太基金                                                     27.89000   27.88000   0.01000    0.03587
統一亞洲大金磚基金                                               13.53000   13.57000  -0.04000   -0.29477
統一奔騰基金                                                     68.60000   70.18000  -1.58000   -2.25135
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64690   16.64610   0.00080    0.00481
統一強漢基金(人民幣)                                             10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
統一強漢基金(美元)                                               10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
統一強漢基金(新台幣)                                             26.56000   26.39000   0.17000    0.64418
統一統信基金                                                     36.22000   37.14000  -0.92000   -2.47711
統一黑馬基金                                                     69.19000   70.80000  -1.61000   -2.27401
統一新亞洲科技能源基金                                           20.03000   20.09000  -0.06000   -0.29866
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03900    8.03560   0.00340    0.04231
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.12530   10.12110   0.00420    0.04150
統一經建基金                                                     53.99000   55.25000  -1.26000   -2.28054
統一龍馬基金                                                     79.94000   81.66000  -1.72000   -2.10629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村中國機會基金                                                 15.04000   15.14000  -0.10000   -0.66050
野村巴西基金                                                      5.02000    4.96000   0.06000    1.20968
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.35000   12.39000  -0.04000   -0.32284
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65170    9.64380   0.00790    0.08192
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.60670    9.61790  -0.01120   -0.11645
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.60800    9.61270  -0.00470   -0.04889
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73290    9.72490   0.00800    0.08226
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.67060    9.68190  -0.01130   -0.11671
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.63730    9.64200  -0.00470   -0.04875
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
野村全球生技醫療基金                                             16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
野村全球品牌基金                                                 29.51000   29.71000  -0.20000   -0.67317
野村全球氣候變遷基金                                              8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.15000   13.27000  -0.12000   -0.90430
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.40000   11.49000  -0.09000   -0.78329
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.43000   19.60000  -0.17000   -0.86735
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.32000   12.42000  -0.10000   -0.80515
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.45820   10.46890  -0.01070   -0.10221
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32410   10.32540  -0.00130   -0.01259
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59350    9.58540   0.00810    0.08450
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.33080    9.33660  -0.00580   -0.06212
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83670    8.83100   0.00570    0.06455
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.12710   11.11810   0.00900    0.08095
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62010   10.62670  -0.00660   -0.06211
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.11400   10.10770   0.00630    0.06233
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.44270    9.46130  -0.01860   -0.19659
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.44010    9.47390  -0.03380   -0.35677
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.41540    9.43150  -0.01610   -0.17070
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.77460    9.79370  -0.01910   -0.19502
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.70270    9.73740  -0.03470   -0.35636
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.68150    9.69810  -0.01660   -0.17117
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.26000   13.33000  -0.07000   -0.52513
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.75620    9.77590  -0.01970   -0.20152
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.69390    9.71990  -0.02600   -0.26749
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64520    9.65640  -0.01120   -0.11599
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.21420   10.23540  -0.02120   -0.20712
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.07080   10.09790  -0.02710   -0.26837
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02640   10.03790  -0.01150   -0.11457
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28590   10.27340   0.01250    0.12167
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95360    9.95620  -0.00260   -0.02611
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41100    9.40240   0.00860    0.09147
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.10910   11.09900   0.01010    0.09100
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.05460   10.09150  -0.03690   -0.36565
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.22860   11.26690  -0.03830   -0.33993
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.77170   10.82780  -0.05610   -0.51811
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.39880   10.43800  -0.03920   -0.37555
野村泰國基金                                                     40.93000   41.59000  -0.66000   -1.58692
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.10990   10.15910  -0.04920   -0.48429
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.46120   10.50650  -0.04530   -0.43116
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.70360   10.72240  -0.01880   -0.17533
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.87000    9.93690  -0.06690   -0.67325
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60050    9.64790  -0.04740   -0.49130
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.68700    9.73570  -0.04870   -0.50022
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.94580   11.99710  -0.05130   -0.42760
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.12830   13.13630  -0.00800   -0.06090
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.96130   11.03570  -0.07440   -0.67418
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.66790   10.72050  -0.05260   -0.49065
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.00600   11.06220  -0.05620   -0.50804
野村新馬基金                                                     16.04000   16.11000  -0.07000   -0.43451
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.97190    9.95780   0.01410    0.14160
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91690    7.90870   0.00820    0.10368
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.64720   11.63500   0.01220    0.10486
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.22000    7.31000  -0.09000   -1.23119
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.46000   12.62000  -0.16000   -1.26783
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.88000   12.09000  -0.21000   -1.73697
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.35000   11.64000  -0.29000   -2.49141
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.00000    8.21000  -0.21000   -2.55786
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.29000   11.60000  -0.31000   -2.67241
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.11110   10.08990   0.02120    0.21011
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64060    8.62430   0.01630    0.18900
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03680    8.02060   0.01620    0.20198
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83140    7.82610   0.00530    0.06772
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.59570   11.57390   0.02180    0.18835
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.56180   10.54050   0.02130    0.20208
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.32270   10.31570   0.00700    0.06786
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          16.06000   16.06000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                            12.71000   12.74000  -0.03000   -0.23548
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.32000   17.31000   0.01000    0.05777
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00720    9.98610   0.02110    0.21129
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.13180   13.10410   0.02770    0.21138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.59230    9.59620  -0.00390   -0.04064
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.59230    9.60020  -0.00790   -0.08229
凱基台商天下基金                                                 13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
凱基台灣精五門基金                                               21.15000   21.48000  -0.33000   -1.53631
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.82080   10.85130  -0.03050   -0.28107
凱基亞太高股息基金                                               13.33000   13.38000  -0.05000   -0.37369
凱基亞洲四金磚基金                                               18.40000   18.43000  -0.03000   -0.16278
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.51200   13.58140  -0.06940   -0.51099
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53470   11.53420   0.00050    0.00433
凱基開創基金                                                     27.58000   28.15000  -0.57000   -2.02487
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.45000   22.48000  -0.03000   -0.13345
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.33800   22.40310  -0.06510   -0.29058
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.34000   18.43000  -0.09000   -0.48833
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.99730   18.11600  -0.11870   -0.65522
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.95630   11.96250  -0.00620   -0.05183
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.70270   11.72500  -0.02230   -0.19019
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.16000   13.20000  -0.04000   -0.30303
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.24430   13.30410  -0.05980   -0.44949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.52000   34.72000  -0.20000   -0.57604
富邦NASDAQ-100基金                                               29.91000   29.92000  -0.01000   -0.03342
富邦上証180基金                                                  30.05000   31.04000  -0.99000   -3.18943
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23400    0.23570  -0.00170   -0.72126
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.02000    7.06000  -0.04000   -0.56657
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.46000    7.15000   0.31000    4.33566
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.71000   42.59000  -2.88000   -6.76215
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.85320   11.90270  -0.04950   -0.41587
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.16030   11.22260  -0.06230   -0.55513
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.89060   10.94470  -0.05410   -0.49430
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.41820   10.46180  -0.04360   -0.41675
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.73010    9.78440  -0.05430   -0.55497
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.50370    9.55080  -0.04710   -0.49315
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.81510   20.80660   0.00850    0.04085
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27130   11.27030   0.00100    0.00887
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71390   10.72210  -0.00820   -0.07648
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.85550   12.83720   0.01830    0.14255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89780    1.89780   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47650    9.46300   0.01350    0.14266
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44660    1.44660   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.61810   11.60800   0.01010    0.08701
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73760    1.73890  -0.00130   -0.07476
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08410   10.07530   0.00880    0.08734
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52740    1.52860  -0.00120   -0.07850
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.64000   14.24000   0.40000    2.80899
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.50000   24.84000  -1.34000   -5.39452
富邦日本東証基金                                                 22.18000   22.76000  -0.58000   -2.54833
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.79000   43.36000  -0.57000   -1.31458
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.72000   48.71000  -0.99000   -2.03244
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.96000   50.99000  -1.03000   -2.02000
富邦台灣心基金                                                   24.27000   25.01000  -0.74000   -2.95882
富邦台灣釆吉50基金                                               46.85000   47.86000  -1.01000   -2.11032
富邦台灣科技指數基金                                             50.92000   51.97000  -1.05000   -2.02040
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.84090   39.66330   0.17760    0.44777
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.22270   40.09680   0.12590    0.31399
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29550    0.29530   0.00020    0.06773
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34860    2.34170   0.00690    0.29466
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34010    0.34030  -0.00020   -0.05877
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.62480   10.63050  -0.00570   -0.05362
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04290    2.03700   0.00590    0.28964
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32670    0.32690  -0.00020   -0.06118
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.18490    9.18980  -0.00490   -0.05332
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.20000   23.20000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.51000   29.39000   0.12000    0.40830
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62870   15.62790   0.00080    0.00512
富邦長紅基金                                                     69.97000   71.92000  -1.95000   -2.71135
富邦科技基金                                                     27.19000   27.97000  -0.78000   -2.78870
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.48660   39.34070   0.14590    0.37086
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.97880   38.71840   0.26040    0.67255
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.19110   38.00090   0.19020    0.50051
富邦恒生國企ETF基金                                              20.89000   21.43000  -0.54000   -2.51983
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.48000   13.03000   0.45000    3.45357
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.58000   32.64000  -2.06000   -6.31127
富邦高成長基金                                                   26.61000   27.36000  -0.75000   -2.74123
富邦基金                                                         14.11000   14.45000  -0.34000   -2.35294
富邦深証100基金                                                  10.48000   11.01000  -0.53000   -4.81381
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.53000   20.96000  -0.43000   -2.05153
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40490    0.40450   0.00040    0.09889
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25540   12.24780   0.00760    0.06205
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54880    9.54290   0.00590    0.06183
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30280    0.30260   0.00020    0.06609
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90670    8.90120   0.00550    0.06179
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.66490    9.68720  -0.02230   -0.23020
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.92890    9.93060  -0.00170   -0.01712
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.66490    9.68720  -0.02230   -0.23020
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.92880    9.93060  -0.00180   -0.01813
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.54000   19.79000  -0.25000   -1.26326
富邦精準基金                                                     50.24000   51.58000  -1.34000   -2.59791
富邦精銳中小基金                                                 12.89000   13.29000  -0.40000   -3.00978
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.86000   21.04000  -0.18000   -0.85551
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.94000   21.29000  -0.35000   -1.64396
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.74000    7.62000   0.12000    1.57480
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.89000   15.38000  -0.49000   -3.18596
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.88000   19.81000   0.07000    0.35336
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.24370   10.26480  -0.02110   -0.20556
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.97930   11.04980  -0.07050   -0.63802
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.79900   10.83950  -0.04050   -0.37363
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01040   10.03110  -0.02070   -0.20636
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.68250   10.75120  -0.06870   -0.63900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.48730   10.52660  -0.03930   -0.37334
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.99000   30.46000  -0.47000   -1.54301
富達卓越領航全球組合基金                                         15.12000   15.22000  -0.10000   -0.65703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.39000   10.53000  -0.14000   -1.32953
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.90000   12.09000  -0.19000   -1.57155
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.18000   10.32000  -0.14000   -1.35659
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.75000    8.85000  -0.10000   -1.12994
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.70000   10.86000  -0.16000   -1.47330
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.18000   10.30000  -0.12000   -1.16505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.49780    9.51480  -0.01700   -0.17867
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.17310    9.19760  -0.02450   -0.26637
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69760    8.71040  -0.01280   -0.14695
富蘭克林華美中華基金                                             14.56000   14.68000  -0.12000   -0.81744
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.16000   21.55000  -0.39000   -1.80974
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.40000   20.70000  -0.30000   -1.44928
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.16000   11.23000  -0.07000   -0.62333
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.83940    7.80650   0.03290    0.42144
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03780    9.00910   0.02870    0.31857
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65260    9.62200   0.03060    0.31802
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.13610    9.09770   0.03840    0.42208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.06990   11.07410  -0.00420   -0.03793
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84340    8.84680  -0.00340   -0.03843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31230    9.31590  -0.00360   -0.03864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.15210   13.15930  -0.00720   -0.05471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.41990   10.42560  -0.00570   -0.05467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.14010   10.14200  -0.00190   -0.01873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.76560    7.76710  -0.00150   -0.01931
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26900    9.27080  -0.00180   -0.01942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.62220   10.61170   0.01050    0.09895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59740    7.58990   0.00750    0.09882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08600    9.07710   0.00890    0.09805
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43650   10.44170  -0.00520   -0.04980
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81280    7.81670  -0.00390   -0.04989
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26730    8.26240   0.00490    0.05930
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.37320    9.37730  -0.00410   -0.04372
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.07300   10.07740  -0.00440   -0.04366
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64350   12.63600   0.00750    0.05935
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.03000   10.18000  -0.15000   -1.47348
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.03000   10.15000  -0.12000   -1.18227
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.31800   13.32200  -0.00400   -0.03003
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
富蘭克林華美第一富基金                                           43.48000   44.69000  -1.21000   -2.70754
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29490   10.29440   0.00050    0.00486
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.73000   13.78000  -0.05000   -0.36284
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.64000   13.73000  -0.09000   -0.65550
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.39000   15.47000  -0.08000   -0.51713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.81540    7.93100  -0.11560   -1.45757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.24440   11.30110  -0.05670   -0.50172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.61460    9.61990  -0.00530   -0.05509
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.87900   10.88500  -0.00600   -0.05512
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.94050    6.93810   0.00240    0.03459
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.17290    9.17780  -0.00490   -0.05339
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.15180   10.15720  -0.00540   -0.05316
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.50170   10.49810   0.00360    0.03429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.06000   19.99000   0.07000    0.35018
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56890   11.56510   0.00380    0.03286
復華人生目標基金                                                 41.28120   42.14910  -0.86790   -2.05912
復華大中華中小策略基金                                           10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
復華中小精選基金                                                 84.17000   86.41000  -2.24000   -2.59229
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.51000   12.76000  -0.25000   -1.95925
復華全方位基金                                                   34.27000   35.09000  -0.82000   -2.33685
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.48000   14.54000  -0.06000   -0.41265
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.12000   22.15000  -0.03000   -0.13544
復華全球平衡基金-美元                                             9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.65000   20.69000  -0.04000   -0.19333
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.39000   18.30000   0.09000    0.49180
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.19000   17.07000   0.12000    0.70299
復華全球原物料基金                                                9.56000    9.68000  -0.12000   -1.23967
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.33000   14.35000  -0.02000   -0.13937
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44950   11.44590   0.00360    0.03145
復華全球債券基金                                                 13.43080   13.41910   0.01170    0.08719
復華全球債券組合基金                                             14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.57000   14.60000  -0.03000   -0.20548
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42680   13.42630   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                 13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
復華亞太成長基金                                                 17.08000   16.93000   0.15000    0.88600
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
復華南非幣長期收益基金A                                          12.75000   12.80000  -0.05000   -0.39063
復華南非幣長期收益基金B                                           8.02000    8.05000  -0.03000   -0.37267
復華南非幣短期收益基金A                                          13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
復華南非幣短期收益基金B                                           8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華美國新星基金-美元                                            13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                     21.50000   21.96000  -0.46000   -2.09472
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.43000    8.18000   0.25000    3.05623
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.31000   36.36000  -2.05000   -5.63806
復華神盾基金                                                     28.93240   29.48530  -0.55290   -1.87517
復華高成長基金                                                   73.57000   75.46000  -1.89000   -2.50464
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
復華貨幣市場基金                                                 14.38710   14.38660   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         19.15000   19.14000   0.01000    0.05225
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.90000   50.47000  -0.57000   -1.12938
復華復華基金                                                     23.13000   23.67000  -0.54000   -2.28137
復華華人世紀基金                                                 20.43000   20.49000  -0.06000   -0.29283
復華傳家二號基金                                                 32.18900   32.73260  -0.54360   -1.66073
復華傳家基金                                                     27.64700   28.28300  -0.63600   -2.24870
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.46000   14.49000  -0.03000   -0.20704
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.53000   18.44000   0.09000    0.48807
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.69000    5.70000  -0.01000   -0.17544
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
復華滬深300 A股基金                                              22.85000   23.67000  -0.82000   -3.46430
復華數位經濟基金                                                 67.38000   69.44000  -2.06000   -2.96659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70310    9.70790  -0.00480   -0.04944
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.54060    9.54180  -0.00120   -0.01258
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.85570    9.86060  -0.00490   -0.04969
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.66060    9.66180  -0.00120   -0.01242
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.65550    9.65600  -0.00050   -0.00518
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.88630    9.86570   0.02060    0.20880
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.65280    9.64880   0.00400    0.04146
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.88260    9.85740   0.02520    0.25565
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.65160    9.64760   0.00400    0.04146
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.88590    9.86070   0.02520    0.25556
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25640    9.24450   0.01190    0.12873
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.91830    8.94890  -0.03060   -0.34194
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64870    8.65990  -0.01120   -0.12933
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.41870   11.40430   0.01440    0.12627
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.01550   11.05330  -0.03780   -0.34198
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.80700   10.82100  -0.01400   -0.12938
景順主流基金                                                     19.48000   19.88000  -0.40000   -2.01207
景順台灣科技基金                                                 34.52000   35.43000  -0.91000   -2.56844
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
景順全球科技基金                                                 22.19000   22.20000  -0.01000   -0.04505
景順全球康健基金                                                 18.02000   17.97000   0.05000    0.27824
景順貨幣市場基金                                                 15.92710   15.92650   0.00060    0.00377
景順潛力基金                                                     35.96000   36.70000  -0.74000   -2.01635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.90000   15.99000  -0.09000   -0.56285
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.44000   14.50000  -0.06000   -0.41379
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63150    8.64590  -0.01440   -0.16655
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.28640    8.26520   0.02120    0.25650
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98160   10.99980  -0.01820   -0.16546
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51770   10.49080   0.02690    0.25642
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.16000   12.20000  -0.04000   -0.32787
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47480    9.47650  -0.00170   -0.01794
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.40380    9.38540   0.01840    0.19605
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.68600    9.68800  -0.00200   -0.02064
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.61620    9.59730   0.01890    0.19693
華南永昌永昌基金                                                 19.96000   20.20000  -0.24000   -1.18812
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.21760   14.20910   0.00850    0.05982
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球精品基金                                             16.37000   16.31000   0.06000    0.36787
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.04000   14.07000  -0.03000   -0.21322
華南永昌物聯網精選基金                                           12.59000   12.72000  -0.13000   -1.02201
華南永昌策略報酬基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19120   16.19060   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.41220   25.65840  -0.24620   -0.95953
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92830   11.92780   0.00050    0.00419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14760   10.14670   0.00090    0.00887
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.44510   10.45300  -0.00790   -0.07558
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.90540    9.90450   0.00090    0.00909
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.16370   10.17140  -0.00770   -0.07570
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.99150    9.99210  -0.00060   -0.00600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22490   10.23420  -0.00930   -0.09087
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.85000    9.85050  -0.00050   -0.00508
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.07210   10.08120  -0.00910   -0.09027
華頓中小型基金                                                   28.56000   29.20000  -0.64000   -2.19178
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.64950   12.71460  -0.06510   -0.51201
華頓台灣基金                                                     35.90000   36.94000  -1.04000   -2.81538
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51060   11.51010   0.00050    0.00434
華頓全球時尚精品基金                                             18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27870   13.27940  -0.00070   -0.00527
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32260    8.32300  -0.00040   -0.00481
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.95000    6.05000  -0.10000   -1.65289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.95100    2.96130  -0.01030   -0.34782
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.75490   13.83540  -0.08050   -0.58184
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45850    0.46210  -0.00360   -0.77905
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82900   11.83160  -0.00260   -0.02198
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.74940   10.74770   0.00170    0.01582
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.96120   10.98980  -0.02860   -0.26024
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.94420    9.97010  -0.02590   -0.25978
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.49870   11.55330  -0.05460   -0.47259
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.51160   10.56470  -0.05310   -0.50262
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.98000   12.08000  -0.10000   -0.82781
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.75000   10.86000  -0.11000   -1.01289
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.86000   12.00000  -0.14000   -1.16667
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43650    2.43160   0.00490    0.20151
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97480    1.96810   0.00670    0.34043
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.08960   12.11950  -0.02990   -0.24671
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.89710    9.92160  -0.02450   -0.24694
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37790    0.37880  -0.00090   -0.23759
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31900    0.32010  -0.00110   -0.34364
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.55000    3.55000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.55000   16.60000  -0.05000   -0.30120
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.06000   18.14000  -0.08000   -0.44101
匯豐台灣精典基金                                                 24.45000   24.94000  -0.49000   -1.96472
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.19000    8.29000  -0.10000   -1.20627
匯豐安富基金                                                     25.56000   25.86000  -0.30000   -1.16009
匯豐成功基金                                                     39.05000   39.47000  -0.42000   -1.06410
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46080    2.45500   0.00580    0.23625
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24820    2.24210   0.00610    0.27207
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.62930   11.64640  -0.01710   -0.14683
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.05970    8.07660  -0.01690   -0.20925
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38300    0.38390  -0.00090   -0.23444
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34430    0.34510  -0.00080   -0.23182
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.87000    6.85000   0.02000    0.29197
匯豐金磚動力基金                                                 14.39000   14.41000  -0.02000   -0.13879
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97520   14.97490   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.15000    5.24000  -0.09000   -1.71756
匯豐新鑽動力基金                                                 11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.26810    5.25120   0.01690    0.32183
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.81910    8.80240   0.01670    0.18972
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.68000   53.73000  -1.05000   -1.95422
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.68000   53.73000  -1.05000   -1.95422
匯豐龍騰電子基金                                                 38.65000   39.51000  -0.86000   -2.17666
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.18470   12.18900  -0.00430   -0.03528
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.21000   22.92000  -0.71000   -3.09773
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.51000   11.63000  -0.12000   -1.03181
新光中國成長基金(美元)                                           12.36000   12.53000  -0.17000   -1.35674
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.01000   12.14000  -0.13000   -1.07084
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.02270   10.00020   0.02250    0.22500
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.95950    9.97180  -0.01230   -0.12335
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.00010    9.97950   0.02060    0.20642
新光台灣富貴基金                                                 23.59000   23.87000  -0.28000   -1.17302
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.05000   12.17000  -0.12000   -0.98603
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95370    9.95390  -0.00020   -0.00201
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.47250    9.44150   0.03100    0.32834
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62590    9.62600  -0.00010   -0.00104
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.15100    9.12100   0.03000    0.32891
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43250   15.43190   0.00060    0.00389
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光亞洲精選基金-美金                                            24.38000   24.57000  -0.19000   -0.77330
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.06000   24.16000  -0.10000   -0.41391
新光兩岸優勢基金                                                 13.57000   13.68000  -0.11000   -0.80409
新光店頭基金                                                     27.40000   28.34000  -0.94000   -3.31687
新光南非幣保本基金                                               11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.30000   16.78000  -0.48000   -2.86055
新光澳幣八年期保本基金                                           10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
新光澳幣保本基金                                                 11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.97510    9.98010  -0.00500   -0.05010
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.81660    9.82170  -0.00510   -0.05193
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73410    9.72310   0.01100    0.11313
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86600    9.85490   0.01110    0.11263
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.86120    9.85760   0.00360    0.03652
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.72640    9.72270   0.00370    0.03806
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.69900    9.68770   0.01130    0.11664
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83390    9.82190   0.01200    0.12218
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.53000    7.58000  -0.05000   -0.65963
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.49950   36.40420   0.09530    0.26178
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.59690   37.47040   0.12650    0.33760
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.65300   38.54620   0.10680    0.27707
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12870   11.12780   0.00090    0.00809
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.33750   10.36160  -0.02410   -0.23259
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.90250   13.92850  -0.02600   -0.18667
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.14150   11.21350  -0.07200   -0.64208
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
群益大印度基金-人民幣                                            13.12590   13.13440  -0.00850   -0.06472
群益大印度基金-美元                                              13.23560   13.30490  -0.06930   -0.52086
群益大印度基金-新臺幣                                            12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.28440   12.43450  -0.15010   -1.20713
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.70140   12.91550  -0.21410   -1.65770
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.60000   11.78000  -0.18000   -1.52801
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.43010   11.56970  -0.13960   -1.20660
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.78490   10.96670  -0.18180   -1.65775
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.88000   10.02000  -0.14000   -1.39721
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.85750    9.97790  -0.12040   -1.20667
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.33820    9.49570  -0.15750   -1.65865
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54570    9.66230  -0.11660   -1.20675
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.34570    9.50330  -0.15760   -1.65837
群益中小型股基金                                                 52.43000   53.32000  -0.89000   -1.66917
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.78750    9.77730   0.01020    0.10432
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.74250    9.77700  -0.03450   -0.35287
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.88910    8.90150  -0.01240   -0.13930
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.68070    8.67170   0.00900    0.10379
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.64040    8.67110  -0.03070   -0.35405
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.88430    7.89530  -0.01100   -0.13932
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39470   11.37710   0.01760    0.15470
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18040   11.16520   0.01520    0.13614
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.50600   10.50670  -0.00070   -0.00666
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.69720    9.72950  -0.03230   -0.33198
群益中國新機會基金N-美元                                          9.54720    9.62290  -0.07570   -0.78667
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.60020    8.62880  -0.02860   -0.33145
群益中國新機會基金-美元                                          10.20840   10.28930  -0.08090   -0.78625
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
群益平衡王基金                                                   19.74100   19.84890  -0.10790   -0.54361
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.89000    5.91000  -0.02000   -0.33841
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.21210   10.21440  -0.00230   -0.02252
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.45100   10.50130  -0.05030   -0.47899
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.23400    9.23610  -0.00210   -0.02274
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.45010    9.49560  -0.04550   -0.47917
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07400   10.06730   0.00670    0.06655
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88590    9.88020   0.00570    0.05769
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51590    9.50960   0.00630    0.06625
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42790    9.42240   0.00550    0.05837
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13190   10.12530   0.00660    0.06518
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19570   10.18980   0.00590    0.05790
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68330    9.67700   0.00630    0.06510
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08710   10.08120   0.00590    0.05852
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.95480    9.94980   0.00500    0.05025
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.27380    7.27020   0.00360    0.04952
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07390   10.07570  -0.00180   -0.01786
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.99390    9.99360   0.00030    0.00300
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.05310   10.04180   0.01130    0.11253
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07390   10.07570  -0.00180   -0.01786
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.99390    9.99360   0.00030    0.00300
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.05310   10.04180   0.01130    0.11253
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07400   10.07580  -0.00180   -0.01786
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.99390    9.99360   0.00030    0.00300
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.05310   10.04180   0.01130    0.11253
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07390   10.07580  -0.00190   -0.01886
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.99390    9.99360   0.00030    0.00300
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.05310   10.04180   0.01130    0.11253
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.54670   15.53670   0.01000    0.06436
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.92000   14.87000   0.05000    0.33625
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
群益印度中小基金N-美元                                            9.82650    9.86250  -0.03600   -0.36502
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
群益印度中小基金-人民幣                                          14.78020   14.76670   0.01350    0.09142
群益印度中小基金-美元                                            14.05450   14.10600  -0.05150   -0.36509
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
群益多利策略組合基金                                             11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
群益多重資產組合基金                                             15.63000   15.69000  -0.06000   -0.38241
群益安家基金                                                     27.47300   28.22760  -0.75460   -2.67327
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07170   16.07090   0.00080    0.00498
群益那斯達克生技基金                                             22.26000   22.24000   0.02000    0.08993
群益亞太中小基金                                                 13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.33000   17.32000   0.01000    0.05774
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.58050    9.56670   0.01380    0.14425
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41220    7.40150   0.01070    0.14457
群益店頭市場基金                                                114.75000  117.63000  -2.88000   -2.44836
群益東方盛世基金                                                  9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.29730   11.29590   0.00140    0.01239
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.80640   10.81030  -0.00390   -0.03608
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16800   10.16170   0.00630    0.06200
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.00500   10.00380   0.00120    0.01200
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57370    9.57710  -0.00340   -0.03550
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00600    9.00040   0.00560    0.06222
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.13930   10.14280  -0.00350   -0.03451
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.79070    9.78960   0.00110    0.01124
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74380    9.74730  -0.00350   -0.03591
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06100   10.05470   0.00630    0.06266
群益長安基金                                                     31.91000   32.77000  -0.86000   -2.62435
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.13720   15.21100  -0.07380   -0.48518
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
群益真善美基金                                                   18.34500   18.45950  -0.11450   -0.62028
群益馬拉松基金A類型                                             134.15000  137.09000  -2.94000   -2.14458
群益深証中小板基金                                               13.92000   14.66000  -0.74000   -5.04775
群益創新科技基金                                                 35.98000   37.30000  -1.32000   -3.53887
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.03490   10.08700  -0.05210   -0.51651
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.90190    9.99900  -0.09710   -0.97110
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.92800   10.98480  -0.05680   -0.51708
群益華夏盛世基金-美元                                            10.91820   11.02530  -0.10710   -0.97140
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.51000   17.65000  -0.14000   -0.79320
群益奧斯卡基金                                                   30.70000   31.39000  -0.69000   -2.19815
群益新興金鑽基金-美元                                            12.99420   13.12850  -0.13430   -1.02297
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.65000    9.73000  -0.08000   -0.82220
群益葛萊美基金                                                   26.08000   26.80000  -0.72000   -2.68657
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.36000   19.34000   0.02000    0.10341
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.31000   0.14000    1.68472
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.07000   13.52000  -0.45000   -3.32840
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.83360   11.84800  -0.01440   -0.12154
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.46450   11.49190  -0.02740   -0.23843
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.37020   11.37210  -0.00190   -0.01671
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.75590    8.76660  -0.01070   -0.12205
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.34990    9.37220  -0.02230   -0.23794
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95040    8.95180  -0.00140   -0.01564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.66000   31.25000  -0.59000   -1.88800
德信中國精選成長基金                                             12.18000   12.32000  -0.14000   -1.13636
德信台灣主流中小基金                                             20.46000   21.01000  -0.55000   -2.61780
德信新興股票組合基金                                             11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92410   11.92360   0.00050    0.00419
德信萬瑞基金                                                     10.71830   10.70520   0.01310    0.12237
德信數位時代基金                                                 28.39000   28.63000  -0.24000   -0.83828
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65200   11.65140   0.00060    0.00515
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.97000   17.20000  -0.23000   -1.33721
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.26000   19.55000  -0.29000   -1.48338
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.87760    9.84170   0.03590    0.36477
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.00210   13.95120   0.05090    0.36484
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.09600    8.08200   0.01400    0.17322
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.13440   11.12720   0.00720    0.06471
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.33490   11.32760   0.00730    0.06444
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.82960   12.80750   0.02210    0.17256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.38000   18.61000  -0.23000   -1.23589
摩根中小基金                                                     25.57000   26.20000  -0.63000   -2.40458
摩根中國A股基金                                                  15.44000   15.55000  -0.11000   -0.70740
摩根中國A股基金(美元)                                            12.47000   12.58000  -0.11000   -0.87440
摩根中國亮點基金                                                 15.03000   15.09000  -0.06000   -0.39761
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.91240   11.91510  -0.00270   -0.02266
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.88420   12.85540   0.02880    0.22403
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.26100   10.27880  -0.01780   -0.17317
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.27770   13.28070  -0.00300   -0.02259
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.83910   14.80600   0.03310    0.22356
摩根台灣金磚基金                                                 21.23000   21.72000  -0.49000   -2.25599
摩根台灣增長基金                                                 51.68000   52.71000  -1.03000   -1.95409
摩根平衡基金                                                     27.91000   28.22000  -0.31000   -1.09851
摩根全球α基金                                                   19.10000   19.17000  -0.07000   -0.36515
摩根全球平衡基金                                                 15.11220   15.14880  -0.03660   -0.24160
摩根全球發現基金                                                 12.61000   12.66000  -0.05000   -0.39494
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74780    9.76610  -0.01830   -0.18738
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61000   10.62420  -0.01420   -0.13366
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14060   10.16330  -0.02270   -0.22335
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34830   11.36970  -0.02140   -0.18822
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96430    9.98660  -0.02230   -0.22330
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.77270   10.78320  -0.01050   -0.09737
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.64060   13.65400  -0.01340   -0.09814
摩根亞洲基金                                                     58.21000   58.31000  -0.10000   -0.17150
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.56220    8.56960  -0.00740   -0.08635
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.91040    9.92210  -0.01170   -0.11792
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.87110    8.88510  -0.01400   -0.15757
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.28590   12.29690  -0.01100   -0.08945
摩根東方內需機會基金                                             18.43000   18.46000  -0.03000   -0.16251
摩根東方科技基金                                                 37.94000   37.86000   0.08000    0.21130
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
摩根金龍收成基金                                                 24.11000   24.17000  -0.06000   -0.24824
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06950   15.06900   0.00050    0.00332
摩根絕對日本基金                                                 15.13000   15.06000   0.07000    0.46481
摩根新金磚五國基金                                               11.15000   11.29000  -0.14000   -1.24004
摩根新絲路基金                                                   10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
摩根新興35基金                                                   13.57000   13.68000  -0.11000   -0.80409
摩根新興日本基金                                                 25.19000   25.10000   0.09000    0.35857
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.44930    7.45460  -0.00530   -0.07110
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60630    9.59970   0.00660    0.06875
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47420    9.48370  -0.00950   -0.10017
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.57590   10.58300  -0.00710   -0.06709
摩根新興科技基金                                                 60.48000   62.05000  -1.57000   -2.53022
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.28030    8.27340   0.00690    0.08340
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43050   10.42180   0.00870    0.08348
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.55850    8.59730  -0.03880   -0.45130
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.34230    9.38640  -0.04410   -0.46983
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.94010    8.99760  -0.05750   -0.63906
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.75120    9.79540  -0.04420   -0.45123
摩根龍揚基金                                                     36.06000   36.15000  -0.09000   -0.24896
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31760    9.31690   0.00070    0.00751
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19860   11.19780   0.00080    0.00714
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.11000   28.98000  -0.87000   -3.00207
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.66610   10.69430  -0.02820   -0.26369
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.43800   10.44330  -0.00530   -0.05075
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.93000    9.96990  -0.03990   -0.40020
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.80940    9.82790  -0.01850   -0.18824
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.75760    9.79680  -0.03920   -0.40013
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.63900    9.65710  -0.01810   -0.18743
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.55130   11.54490   0.00640    0.05544
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.34750   11.34570   0.00180    0.01587
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.24930   10.23030   0.01900    0.18572
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.03950   11.03340   0.00610    0.05529
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.82790   10.82620   0.00170    0.01570
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.78280    9.76470   0.01810    0.18536
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.46890   27.09010  -0.62120   -2.29309
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.96640    9.98220  -0.01580   -0.15828
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.01250   10.00690   0.00560    0.05596
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.96640    9.98220  -0.01580   -0.15828
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.01250   10.00690   0.00560    0.05596
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15330   13.15270   0.00060    0.00456
聯邦精選科技基金                                                 14.28000   14.69000  -0.41000   -2.79101
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.84310   15.82360   0.01950    0.12323
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.88970   12.83490   0.05480    0.42696
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.74320   12.73650   0.00670    0.05260
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.26400   12.25750   0.00650    0.05303
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75420   11.75320   0.00100    0.00851
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.97120   10.95830   0.01290    0.11772
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.62100   10.62010   0.00090    0.00847
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63900    8.62880   0.01020    0.11821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.36000   37.98000  -0.62000   -1.63244
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.71000   12.73000  -0.02000   -0.15711
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.38000  -0.19000   -1.53473
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.88000   15.97000  -0.09000   -0.56356
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.81000   15.89000  -0.08000   -0.50346
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.34000   10.50000  -0.16000   -1.52381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.64000   20.68000  -0.04000   -0.19342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.79000   18.83000  -0.04000   -0.21243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.79000   15.82000  -0.03000   -0.18963
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.51000   16.54000  -0.03000   -0.18138
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.56000   15.59000  -0.03000   -0.19243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.76000   15.79000  -0.03000   -0.18999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.93000   14.95000  -0.02000   -0.13378
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.19000   0.01000    0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.69000   14.69000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98870   14.98830   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.32790   10.32590   0.00200    0.01937
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.81900   13.82770  -0.00870   -0.06292
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55750    7.55600   0.00150    0.01985
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瀚亞中小型股基金                                                 24.20000   25.03000  -0.83000   -3.31602
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.30000   13.35000  -0.05000   -0.37453
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.54000   14.61000  -0.07000   -0.47912
瀚亞巴西基金                                                      4.26000    4.33000  -0.07000   -1.61663
瀚亞外銷基金                                                     45.29000   46.66000  -1.37000   -2.93613
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47920   10.51530  -0.03610   -0.34331
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29110   10.29890  -0.00780   -0.07574
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14800   12.15020  -0.00220   -0.01811
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10310   10.08690   0.01620    0.16060
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52640    7.55240  -0.02600   -0.34426
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06670    8.07280  -0.00610   -0.07556
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11270    8.11410  -0.00140   -0.01725
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.21690    7.20530   0.01160    0.16099
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90260    8.90420  -0.00160   -0.01797
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25680    9.28870  -0.03190   -0.34343
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42920    9.43630  -0.00710   -0.07524
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27960    9.28120  -0.00160   -0.01724
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.40000   13.43000  -0.03000   -0.22338
瀚亞印度基金-美元                                                13.57000   13.63000  -0.06000   -0.44021
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.29000   29.36000  -0.07000   -0.23842
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.33000   15.40000  -0.07000   -0.45455
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67000   11.70950  -0.03950   -0.33733
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.24570   13.19940   0.04630    0.35077
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.11770   11.15680  -0.03910   -0.35046
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.70840   10.72940  -0.02100   -0.19572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.82330   11.73530   0.08800    0.74987
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.13670    9.16760  -0.03090   -0.33706
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.92440    9.89000   0.03440    0.34783
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.34050    9.37320  -0.03270   -0.34887
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.98720    9.00490  -0.01770   -0.19656
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36140    9.29170   0.06970    0.75013
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.39530   14.39510   0.00020    0.00139
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.61600   10.63340  -0.01740   -0.16364
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.86530   10.88040  -0.01510   -0.13878
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64580   12.64550   0.00030    0.00237
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.50000   11.59000  -0.09000   -0.77653
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.27000   21.73000  -0.46000   -2.11689
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55150   13.55090   0.00060    0.00443
瀚亞美國高科技基金                                               26.62000   26.70000  -0.08000   -0.29963
瀚亞高科技基金                                                   62.81000   65.11000  -2.30000   -3.53248
瀚亞理財通基金                                                   26.83000   27.39000  -0.56000   -2.04454
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     24.24000   25.08000  -0.84000   -3.34928
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.76850   12.80420  -0.03570   -0.27881
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.11420    9.13970  -0.02550   -0.27900
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.32180   10.35060  -0.02880   -0.27824
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.46170   10.33270   0.12900    1.24846
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.61070   10.64400  -0.03330   -0.31285
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.75610    9.76640  -0.01030   -0.10546
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.98480    9.88710   0.09770    0.98816
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.32640    8.34960  -0.02320   -0.27786
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.12510    8.02490   0.10020    1.24861
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.17830    9.20720  -0.02890   -0.31388
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.32440    8.33320  -0.00880   -0.10560
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99490    7.91670   0.07820    0.98779
瀚亞電通網基金                                                   16.21000   16.82000  -0.61000   -3.62663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.56840   13.55130   0.01710    0.12619
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07190   10.06380   0.00810    0.08049
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01100   10.00780   0.00320    0.03198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.45800   11.44350   0.01450    0.12671
瀚亞歐洲基金                                                     11.72000   12.01000  -0.29000   -2.41465
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