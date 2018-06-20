[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/19 107/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.45360 10.45290 0.00070 0.00670 大華銀多元特別收益平衡基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.96410 9.95810 0.00600 0.06025 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.96410 9.95810 0.00600 0.06025 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.94370 9.95230 -0.00860 -0.08641 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.94370 9.95230 -0.00860 -0.08641 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.26900 9.26960 -0.00060 -0.00647 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50530 9.51060 -0.00530 -0.05573 中國信託台灣活力基金 16.89000 17.28000 -0.39000 -2.25694 中國信託台灣優勢基金 19.25000 19.79000 -0.54000 -2.72865 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.76220 9.74990 0.01230 0.12616 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21170 9.20010 0.01160 0.12609 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20980 10.20840 0.00140 0.01371 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.63070 9.62940 0.00130 0.01350 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44610 10.44400 0.00210 0.02011 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14370 9.14190 0.00180 0.01969 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27830 11.28310 -0.00480 -0.04254 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.20970 10.21410 -0.00440 -0.04308 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 中國信託智能運動基金-美元 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97720 10.97670 0.00050 0.00456 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.34670 9.33230 0.01440 0.15430 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.07500 9.06090 0.01410 0.15561 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.52320 9.51650 0.00670 0.07040 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24100 9.23460 0.00640 0.06930 中國信託精穩基金 19.28060 19.37270 -0.09210 -0.47541 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.73000 71.10000 -1.37000 -1.92686 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.90670 37.77150 0.13520 0.35794 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33520 11.33420 0.00100 0.00882 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85890 10.86720 -0.00830 -0.07638 元大上證50基金 30.41000 31.25000 -0.84000 -2.68800 元大大中華TMT基金-人民幣 12.83000 12.92000 -0.09000 -0.69659 元大大中華TMT基金-新台幣 11.89000 11.98000 -0.09000 -0.75125 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 元大大中華價值指數基金-美元 13.41800 13.46500 -0.04700 -0.34905 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.62100 17.64600 -0.02500 -0.14168 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.32200 11.36700 -0.04500 -0.39588 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.32200 11.37700 -0.05500 -0.48343 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.19000 -0.03000 -0.94044 元大中國平衡基金-新台幣 14.69000 14.85000 -0.16000 -1.07744 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26440 47.29840 -0.03400 -0.07188 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37010 10.37010 0.00000 0.00000 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63080 9.63080 0.00000 0.00000 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91990 9.92840 -0.00850 -0.08561 元大巴西指數基金 5.12900 5.06800 0.06100 1.20363 元大巴菲特基金 30.69000 31.44000 -0.75000 -2.38550 元大日經225基金 28.02000 28.76000 -0.74000 -2.57302 元大台商收成基金 24.21000 24.80000 -0.59000 -2.37903 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.44000 0.21000 1.68810 元大台灣50單日正向2倍基金 36.16000 37.49000 -1.33000 -3.54761 元大台灣中型100基金 34.07000 34.45000 -0.38000 -1.10305 元大台灣加權股價指數基金 24.96100 25.34900 -0.38800 -1.53063 元大台灣卓越50基金 80.80000 82.55000 -1.75000 -2.11993 元大台灣金融基金 17.43000 17.68000 -0.25000 -1.41403 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.86000 31.10000 -0.24000 -0.77170 元大台灣高股息基金 26.12000 26.30000 -0.18000 -0.68441 元大台灣電子科技基金 36.01000 36.77000 -0.76000 -2.06690 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.74000 -0.03000 -0.20353 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 元大全球不動產證券化基金-美元 12.91200 12.92500 -0.01300 -0.10058 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.11000 7.16000 -0.05000 -0.69832 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925 元大全球股票入息基金-美元配息 9.93300 9.96600 -0.03300 -0.33113 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 元大全球新興市場精選組合基金 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324 元大全球農業商機基金 17.04000 16.97000 0.07000 0.41249 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印度指數基金 9.68000 9.67800 0.00200 0.02067 元大印度基金 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 元大多多基金 22.49000 23.17000 -0.68000 -2.93483 元大多福基金 60.50000 61.60000 -1.10000 -1.78571 元大亞太成長基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.54610 8.57030 -0.02420 -0.28237 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07730 7.09730 -0.02000 -0.28180 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.78700 9.74800 0.03900 0.40008 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.09900 10.00900 0.09000 0.89919 元大卓越基金 52.60000 53.93000 -1.33000 -2.46616 元大店頭基金 9.70000 9.96000 -0.26000 -2.61044 元大泛歐成長基金 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22720 10.22510 0.00210 0.02054 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.36420 9.30520 0.05900 0.63405 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.85470 30.74300 0.11170 0.36333 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.19280 36.93330 0.25950 0.70262 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.12180 19.18220 -0.06040 -0.31488 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.11740 18.97680 0.14060 0.74090 元大美國政府7至10年期債券基金 37.64610 37.45180 0.19430 0.51880 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.53080 20.54970 -0.01890 -0.09197 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.84480 17.79170 0.05310 0.29845 元大高科技基金 21.68000 22.28000 -0.60000 -2.69300 元大得利貨幣市場基金 16.24020 16.23940 0.00080 0.00493 元大得寶貨幣市場基金 11.97270 11.97210 0.00060 0.00501 元大富櫃50基金 14.18000 14.55000 -0.37000 -2.54296 元大華夏中小基金 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 元大新中國基金-人民幣 10.68000 10.78000 -0.10000 -0.92764 元大新中國基金-美元 10.70400 10.83200 -0.12800 -1.18168 元大新中國基金-新台幣 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 元大新主流基金 31.60000 32.57000 -0.97000 -2.97820 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78030 9.77510 0.00520 0.05320 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44300 9.43790 0.00510 0.05404 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.66480 9.63910 0.02570 0.26662 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33400 9.30910 0.02490 0.26748 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53490 9.52600 0.00890 0.09343 元大新興亞洲基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 元大萬泰貨幣市場基金 15.08970 15.08900 0.00070 0.00464 元大經貿基金 43.38000 44.40000 -1.02000 -2.29730 元大實質多重資產基金-人民幣 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 元大實質多重資產基金-美元 9.49200 9.61800 -0.12600 -1.31004 元大實質多重資產基金-新台幣 9.74000 9.85000 -0.11000 -1.11675 元大滬深300單日反向1倍基金 15.08000 14.51000 0.57000 3.92833 元大滬深300單日正向2倍基金 15.01000 16.11000 -1.10000 -6.82806 元大摩臺基金 37.75000 38.52000 -0.77000 -1.99896 元大標普500基金 25.11000 25.05000 0.06000 0.23952 元大標普500單日反向1倍基金 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 元大標普500單日正向2倍基金 33.03000 33.08000 -0.05000 -0.15115 元大標智滬深300基金 18.15000 18.39000 -0.24000 -1.30506 元大歐洲50基金 25.11000 25.34000 -0.23000 -0.90766 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43860 9.49670 -0.05810 -0.61179 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15730 10.15600 0.00130 0.01280 元大績效基金 65.09000 67.14000 -2.05000 -3.05332 元大韓國KOSPI200基金 22.51000 23.27000 -0.76000 -3.26601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.17000 16.62000 -0.45000 -2.70758 日盛上選基金 36.40000 37.19000 -0.79000 -2.12423 日盛小而美基金 20.01000 20.38000 -0.37000 -1.81551 日盛中國內需動力基金 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.45000 12.54000 -0.09000 -0.71770 日盛日盛基金 15.18000 15.66000 -0.48000 -3.06513 日盛目標收益組合基金(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06160 10.06750 -0.00590 -0.05860 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52510 9.53070 -0.00560 -0.05876 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83200 9.82900 0.00300 0.03052 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31010 9.30720 0.00290 0.03116 日盛亞洲機會基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.76000 19.19000 -0.43000 -2.24075 日盛高科技基金 19.65000 20.09000 -0.44000 -2.19014 日盛貨幣市場基金 14.75740 14.75670 0.00070 0.00474 日盛新台商基金 44.25000 45.55000 -1.30000 -2.85401 日盛精選五虎基金 39.71000 40.43000 -0.72000 -1.78086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47370 13.47300 0.00070 0.00520 台新2000高科技基金 36.76000 37.50000 -0.74000 -1.97333 台新MSCI中國基金 22.91000 23.01000 -0.10000 -0.43459 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.45000 18.21000 0.24000 1.31796 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.12000 21.51000 -0.39000 -1.81311 台新大眾貨幣市場基金 14.14990 14.14940 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.92500 9.90880 0.01620 0.16349 台新中美貨幣市場基金-美元 10.76820 10.78280 -0.01460 -0.13540 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.04700 10.03920 0.00780 0.07770 台新中國通基金 49.55000 50.81000 -1.26000 -2.47983 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56260 0.57050 -0.00790 -1.38475 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.86300 17.06300 -0.20000 -1.17213 台新中國精選中小基金-美元 0.41280 0.41910 -0.00630 -1.50322 台新中國精選中小基金-新台幣 12.39000 12.55000 -0.16000 -1.27490 台新主流基金 25.24000 25.91000 -0.67000 -2.58587 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64280 0.64350 -0.00070 -0.10878 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48260 0.48530 -0.00270 -0.55636 台新台灣中小基金 38.85000 39.86000 -1.01000 -2.53387 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.42070 9.41490 0.00580 0.06160 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33080 9.37970 -0.04890 -0.52134 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38410 10.40370 -0.01960 -0.18839 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.62270 10.67000 -0.04730 -0.44330 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38790 11.40060 -0.01270 -0.11140 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 台新印度基金 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414 台新亞美短期債券基金 10.92280 10.93160 -0.00880 -0.08050 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57220 8.60710 -0.03490 -0.40548 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29190 0.29370 -0.00180 -0.61287 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79350 11.78230 0.01120 0.09506 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39580 0.39620 -0.00040 -0.10096 台新真吉利貨幣市場基金 11.08260 11.08210 0.00050 0.00451 台新高股息平衡基金 29.78900 29.95620 -0.16720 -0.55815 台新智慧生活基金-美元 10.68960 10.69000 -0.00040 -0.00374 台新智慧生活基金-新台幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.79950 8.84990 -0.05040 -0.56950 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.75020 8.78140 -0.03120 -0.35530 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.36590 9.37240 -0.00650 -0.06935 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32120 9.30770 0.01350 0.14504 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38710 10.34520 0.04190 0.40502 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34130 0.34060 0.00070 0.20552 台新新興市場債券基金(B類型) 7.81730 7.82140 -0.00410 -0.05242 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27060 0.27070 -0.00010 -0.03694 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.08000 20.00000 0.08000 0.40000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.72800 10.80300 -0.07500 -0.69425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.90000 25.95000 -1.05000 -4.04624 未來資產全球大消費基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75680 11.74300 0.01380 0.11752 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56650 9.55530 0.01120 0.11721 未來資產亞洲新富基金 22.57000 22.69000 -0.12000 -0.52887 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55640 12.55590 0.00050 0.00398 未來資產阿波羅基金 15.41000 16.03000 -0.62000 -3.86775 未來資產新興市場債券基金A 8.61490 8.62200 -0.00710 -0.08235 未來資產新興市場債券基金B 6.61570 6.62110 -0.00540 -0.08156 未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03600 11.03500 0.00100 0.00906 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24360 10.27450 -0.03090 -0.30074 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44950 9.43910 0.01040 0.11018 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62980 10.61810 0.01170 0.11019 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48010 8.50660 -0.02650 -0.31152 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59840 9.62820 -0.02980 -0.30951 永豐中小基金 57.78000 59.88000 -2.10000 -3.50701 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77900 1.77610 0.00290 0.16328 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31880 2.31510 0.00370 0.15982 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.43680 8.44930 -0.01250 -0.14794 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.66900 10.68490 -0.01590 -0.14881 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.08000 5.05000 0.03000 0.59406 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.72000 23.66000 0.06000 0.25359 永豐主流品牌基金 18.40000 18.59000 -0.19000 -1.02205 永豐永豐基金 37.22000 38.05000 -0.83000 -2.18134 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.04360 10.05660 -0.01300 -0.12927 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.04350 10.05650 -0.01300 -0.12927 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.02300 10.03390 -0.01090 -0.10863 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.02290 10.03390 -0.01100 -0.10963 永豐亞洲民生消費基金 12.75000 12.87000 -0.12000 -0.93240 永豐南非幣2021保本基金 12.72830 12.73140 -0.00310 -0.02435 永豐高科技基金 28.56000 29.41000 -0.85000 -2.89017 永豐貨幣市場基金 13.87150 13.87090 0.00060 0.00433 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02010 2.01130 0.00880 0.43753 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.37700 2.36660 0.01040 0.43945 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77570 7.76570 0.01000 0.12877 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.30460 10.29140 0.01320 0.12826 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16460 7.18880 -0.02420 -0.33663 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89010 10.92700 -0.03690 -0.33770 永豐臺灣加權ETF基金 54.34000 55.31000 -0.97000 -1.75375 永豐領航科技基金 45.18000 46.81000 -1.63000 -3.48216 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.55000 -0.25000 -2.36967 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 永豐趨勢平衡基金 52.00000 53.02000 -1.02000 -1.92380 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49940 11.49490 0.00450 0.03915 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.56050 9.55970 0.00080 0.00837 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68440 9.68360 0.00080 0.00826 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52880 9.52500 0.00380 0.03990 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61340 9.60930 0.00410 0.04267 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57580 9.57450 0.00130 0.01358 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83040 9.82920 0.00120 0.01221 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51180 9.50910 0.00270 0.02839 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67970 9.67670 0.00300 0.03100 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.82000 10.93000 -0.11000 -1.00640 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.70000 11.83000 -0.13000 -1.09890 兆豐國際中小基金 17.04000 17.36000 -0.32000 -1.84332 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.29000 15.38000 -0.09000 -0.58518 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.07000 21.26000 -0.19000 -0.89370 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.23000 21.46000 -0.23000 -1.07176 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 兆豐國際生命科學基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32840 10.34260 -0.01420 -0.13730 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70550 10.73400 -0.02850 -0.26551 兆豐國際全球高股息基金 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761 兆豐國際全球基金 33.21000 33.10000 0.11000 0.33233 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23450 10.23230 0.00220 0.02150 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.79910 9.73780 0.06130 0.62951 兆豐國際國民基金 23.06000 23.19000 -0.13000 -0.56059 兆豐國際第一基金 14.00000 14.29000 -0.29000 -2.02939 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81260 9.79840 0.01420 0.14492 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86110 7.84970 0.01140 0.14523 兆豐國際萬全基金 21.55000 21.88000 -0.33000 -1.50823 兆豐國際電子基金 27.10000 27.75000 -0.65000 -2.34234 兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.76000 22.23000 -0.47000 -2.11426 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.87000 16.72000 0.15000 0.89713 兆豐國際豐台灣基金 32.70000 32.92000 -0.22000 -0.66829 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49220 12.49160 0.00060 0.00480 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05360 11.04890 0.00470 0.04254 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94500 11.94690 -0.00190 -0.01590 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71520 10.71630 -0.00110 -0.01026 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49140 11.49380 -0.00240 -0.02088 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15780 8.15430 0.00350 0.04292 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55580 9.55660 -0.00080 -0.00837 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07360 9.07460 -0.00100 -0.01102 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04770 9.05060 -0.00290 -0.03204 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.36890 9.36980 -0.00090 -0.00961 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 合庫全球新興市場基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 合庫貨幣市場基金 10.12140 10.12090 0.00050 0.00494 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.48930 9.51300 -0.02370 -0.24913 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.76620 9.78220 -0.01600 -0.16356 合庫新興多重收益基金A類型 10.00610 10.01530 -0.00920 -0.09186 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51810 11.54160 -0.02350 -0.20361 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.40870 13.43820 -0.02950 -0.21952 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.93390 8.95790 -0.02400 -0.26792 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57450 9.59020 -0.01570 -0.16371 合庫新興多重收益基金B類型 7.93370 7.94100 -0.00730 -0.09193 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.92340 8.94210 -0.01870 -0.20912 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14530 10.17900 -0.03370 -0.33107 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93060 10.92950 0.00110 0.01006 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.56240 10.61030 -0.04790 -0.45145 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12490 10.14910 -0.02420 -0.23844 安聯中國東協基金 16.09000 16.16000 -0.07000 -0.43317 安聯中國策略基金 15.91000 16.05000 -0.14000 -0.87227 安聯中華新思路基金-人民幣 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 安聯台灣大壩基金 28.57000 29.26000 -0.69000 -2.35817 安聯台灣科技基金 48.48000 49.56000 -1.08000 -2.17918 安聯台灣貨幣市場基金 12.48110 12.48050 0.00060 0.00481 安聯台灣智慧基金 31.83000 32.65000 -0.82000 -2.51149 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07390 10.05640 0.01750 0.17402 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99470 14.96670 0.02800 0.18708 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65100 9.63300 0.01800 0.18686 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08380 12.06510 0.01870 0.15499 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08860 10.07310 0.01550 0.15388 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20640 12.18820 0.01820 0.14932 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54340 9.52740 0.01600 0.16794 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38890 9.37440 0.01450 0.15468 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08290 9.06930 0.01360 0.14996 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86560 11.84740 0.01820 0.15362 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89420 10.88230 0.01190 0.10935 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56470 10.55260 0.01210 0.11466 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.96460 8.95300 0.01160 0.12957 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76170 8.75210 0.00960 0.10969 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.47090 8.46120 0.00970 0.11464 安聯全球人口趨勢基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.19000 35.10000 0.09000 0.25641 安聯全球油礦金趨勢基金 8.76000 8.89000 -0.13000 -1.46232 安聯全球計量平衡基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01630 12.01250 0.00380 0.03163 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45530 10.45200 0.00330 0.03157 安聯全球新興市場基金 18.17000 18.24000 -0.07000 -0.38377 安聯全球農金趨勢基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯全球綠能趨勢基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯亞洲動態策略基金 24.86000 24.93000 -0.07000 -0.28079 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 33.44000 34.41000 -0.97000 -2.81895 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.42510 10.46250 -0.03740 -0.35747 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94770 9.96480 -0.01710 -0.17160 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27460 8.30430 -0.02970 -0.35765 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08980 8.10700 -0.01720 -0.21216 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 宏利全球債券組合基金 12.93850 12.92440 0.01410 0.10910 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.24270 4.27410 -0.03140 -0.73466 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68740 0.69290 -0.00550 -0.79377 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.70000 19.84000 -0.14000 -0.70565 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71240 11.70810 0.00430 0.03673 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43640 10.43430 0.00210 0.02013 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08590 10.07900 0.00690 0.06846 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07010 9.07930 -0.00920 -0.10133 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.60670 8.60500 0.00170 0.01976 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45390 8.44420 0.00970 0.11487 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59220 8.59440 -0.00220 -0.02560 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71310 2.71760 -0.00450 -0.16559 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39600 0.39680 -0.00080 -0.20161 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95300 11.96900 -0.01600 -0.13368 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90360 0.90690 -0.00330 -0.36388 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34780 7.35850 -0.01070 -0.14541 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04550 2.05050 -0.00500 -0.24384 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29450 -0.00060 -0.20374 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01920 9.03100 -0.01180 -0.13066 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33070 0.33140 -0.00070 -0.21123 宏利萬利貨幣市場基金 13.63340 13.63290 0.00050 0.00367 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 宏利臺灣股息收益基金 29.16000 29.97000 -0.81000 -2.70270 宏利澳幣保本基金 11.98770 11.98050 0.00720 0.06010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 貝萊德亞美利加收益基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92760 12.92730 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.28000 26.77000 -0.49000 -1.83041 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19750 11.19860 -0.00110 -0.00982 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17370 10.19410 -0.02040 -0.20012 保德信大中華基金 31.60000 31.67000 -0.07000 -0.22103 保德信中小型股基金 50.26000 51.51000 -1.25000 -2.42671 保德信中國中小基金-人民幣 10.04000 10.19000 -0.15000 -1.47203 保德信中國中小基金-美元 10.34000 10.54000 -0.20000 -1.89753 保德信中國中小基金-新臺幣 9.71000 9.88000 -0.17000 -1.72065 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.75750 9.77370 -0.01620 -0.16575 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75730 9.77010 -0.01280 -0.13101 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.86290 9.87850 -0.01560 -0.15792 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.56660 10.58330 -0.01670 -0.15780 保德信中國品牌基金-人民幣 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 保德信中國品牌基金-美元 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 保德信台商全方位基金 38.72000 39.70000 -0.98000 -2.46851 保德信全球中小基金 30.53000 30.58000 -0.05000 -0.16351 保德信全球消費商機基金 18.19000 18.11000 0.08000 0.44174 保德信全球基礎建設基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 保德信全球資源基金 8.06000 8.24000 -0.18000 -2.18447 保德信全球醫療生化基金-美元 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.00000 31.76000 0.24000 0.75567 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.87150 9.87690 -0.00540 -0.05467 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58340 10.58880 -0.00540 -0.05100 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11340 9.09860 0.01480 0.16266 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75970 9.74390 0.01580 0.16215 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26380 8.25220 0.01160 0.14057 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75510 10.74010 0.01500 0.13966 保德信亞太基金 22.35000 22.45000 -0.10000 -0.44543 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50710 8.50170 0.00540 0.06352 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13310 11.12600 0.00710 0.06381 保德信店頭市場基金 36.27000 37.12000 -0.85000 -2.28987 保德信拉丁美洲基金 6.27000 6.35000 -0.08000 -1.25984 保德信金平衡基金 29.59000 29.94000 -0.35000 -1.16900 保德信金滿意基金 43.31000 43.88000 -0.57000 -1.29900 保德信科技島基金 27.30000 27.67000 -0.37000 -1.33719 保德信高成長基金 96.35000 98.14000 -1.79000 -1.82393 保德信第一基金 27.81000 28.47000 -0.66000 -2.31823 保德信貨幣市場基金 15.75520 15.75440 0.00080 0.00508 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63780 10.67080 -0.03300 -0.30926 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52330 10.53260 -0.00930 -0.08830 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87590 10.90350 -0.02760 -0.25313 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07290 10.07630 -0.00340 -0.03374 保德信新世紀基金 10.12000 10.28000 -0.16000 -1.55642 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03490 8.03480 0.00010 0.00124 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67710 10.67690 0.00020 0.00187 保德信新興趨勢組合基金 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52448 保德信瑞騰基金 15.53620 15.53580 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77110 9.78420 -0.01310 -0.13389 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92260 9.93600 -0.01340 -0.13486 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67140 9.68670 -0.01530 -0.15795 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73570 9.75130 -0.01560 -0.15998 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77680 9.79390 -0.01710 -0.17460 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77680 9.79400 -0.01720 -0.17562 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74360 9.75680 -0.01320 -0.13529 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74510 9.75830 -0.01320 -0.13527 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83520 9.84640 -0.01120 -0.11375 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97810 9.98280 -0.00470 -0.04708 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97790 9.98230 -0.00440 -0.04408 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96730 9.99230 -0.02500 -0.25019 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.96730 9.99230 -0.02500 -0.25019 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56560 9.58830 -0.02270 -0.23675 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49880 9.51710 -0.01830 -0.19229 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95100 1.94960 0.00140 0.07181 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62950 2.62740 0.00210 0.07993 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30510 0.30590 -0.00080 -0.26152 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44680 0.44790 -0.00110 -0.24559 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.64540 8.66120 -0.01580 -0.18242 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84100 11.85610 -0.01510 -0.12736 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53920 9.54160 -0.00240 -0.02515 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58060 11.58290 -0.00230 -0.01986 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.99080 9.01940 -0.02860 -0.31709 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.93970 10.97450 -0.03480 -0.31710 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08000 10.09620 -0.01620 -0.16046 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92500 9.94130 -0.01630 -0.16396 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11100 10.11940 -0.00840 -0.08301 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59050 10.59920 -0.00870 -0.08208 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98570 9.99620 -0.01050 -0.10504 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82480 9.83400 -0.00920 -0.09355 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05180 10.06120 -0.00940 -0.09343 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74980 9.76170 -0.01190 -0.12190 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88650 9.89430 -0.00780 -0.07883 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23260 10.22880 0.00380 0.03715 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.27000 6.29030 -0.02030 -0.32272 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.63450 10.66900 -0.03450 -0.32337 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64280 11.64240 0.00040 0.00344 施羅德樂活中小基金-A類型 20.73000 21.16000 -0.43000 -2.03214 施羅德樂活中小基金-I類型 4714.390004811.47000 -97.08000 -2.01768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71490 10.75760 -0.04270 -0.39693 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.94320 12.00710 -0.06390 -0.53219 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.17160 11.23460 -0.06300 -0.56077 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.58520 9.62330 -0.03810 -0.39591 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.20110 10.25560 -0.05450 -0.53142 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.99640 10.05290 -0.05650 -0.56203 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.98220 11.02590 -0.04370 -0.39634 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.74550 11.80830 -0.06280 -0.53183 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.69000 11.75600 -0.06600 -0.56142 柏瑞五國金勢力建設基金 6.45000 6.52000 -0.07000 -1.07362 柏瑞巨人基金 12.88000 13.14000 -0.26000 -1.97869 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64550 13.64500 0.00050 0.00366 柏瑞全球金牌組合基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33010 13.32630 0.00380 0.02852 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82340 11.83230 -0.00890 -0.07522 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44730 12.45730 -0.01000 -0.08027 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.94840 8.94590 0.00250 0.02795 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78870 6.78680 0.00190 0.02800 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87710 8.88380 -0.00670 -0.07542 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52100 8.52450 -0.00350 -0.04106 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87290 10.88160 -0.00870 -0.07995 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40930 8.41380 -0.00450 -0.05348 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99870 12.00770 -0.00900 -0.07495 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54810 11.54480 0.00330 0.02858 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.65090 11.65580 -0.00490 -0.04204 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33090 11.34000 -0.00910 -0.08025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99590 8.99340 0.00250 0.02780 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91810 9.92560 -0.00750 -0.07556 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74010 9.74420 -0.00410 -0.04208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67100 9.67870 -0.00770 -0.07956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51210 9.51720 -0.00510 -0.05359 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15100 10.13340 0.01760 0.17368 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.08620 10.07860 0.00760 0.07541 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00110 9.99510 0.00600 0.06003 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08350 10.08130 0.00220 0.02182 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00720 9.98990 0.01730 0.17317 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.90390 9.89650 0.00740 0.07477 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.85820 9.85220 0.00600 0.06090 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.94100 9.93880 0.00220 0.02214 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13150 10.11400 0.01750 0.17303 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.08620 10.07860 0.00760 0.07541 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.00110 9.99500 0.00610 0.06103 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08360 10.08130 0.00230 0.02281 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00730 9.99000 0.01730 0.17317 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.90400 9.89660 0.00740 0.07477 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.85820 9.85230 0.00590 0.05988 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.94100 9.93880 0.00220 0.02214 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.50000 14.56000 -0.06000 -0.41209 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 柏瑞拉丁美洲基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31590 11.30010 0.01580 0.13982 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45760 7.44720 0.01040 0.13965 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.25240 11.24850 0.00390 0.03467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95750 10.96040 -0.00290 -0.02646 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12980 10.13340 -0.00360 -0.03553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32060 8.31770 0.00290 0.03487 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41930 9.42180 -0.00250 -0.02653 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45200 9.45540 -0.00340 -0.03596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54060 10.54340 -0.00280 -0.02656 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88170 9.87820 0.00350 0.03543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11340 10.11710 -0.00370 -0.03657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75860 9.76120 -0.00260 -0.02664 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99050 8.98740 0.00310 0.03449 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93760 8.93700 0.00060 0.00671 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47490 9.47830 -0.00340 -0.03587 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79570 11.84520 -0.04950 -0.41789 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34040 11.39840 -0.05800 -0.50884 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.80260 10.85860 -0.05600 -0.51572 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.10490 7.13470 -0.02980 -0.41768 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97380 9.01970 -0.04590 -0.50889 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59500 9.64470 -0.04970 -0.51531 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13980 10.18240 -0.04260 -0.41837 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81980 10.87580 -0.05600 -0.51490 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71070 9.76040 -0.04970 -0.50920 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.06020 9.09830 -0.03810 -0.41876 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79930 9.85000 -0.05070 -0.51472 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.22000 18.33000 -0.11000 -0.60011 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.08000 17.20000 -0.12000 -0.69767 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83120 12.83340 -0.00220 -0.01714 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.87700 10.90200 -0.02500 -0.22932 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68920 11.71540 -0.02620 -0.22364 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.32690 12.34490 -0.01800 -0.14581 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.32160 11.35260 -0.03100 -0.27307 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97090 9.99380 -0.02290 -0.22914 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.43760 10.46090 -0.02330 -0.22273 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.40980 10.42510 -0.01530 -0.14676 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.39890 10.42740 -0.02850 -0.27332 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.23370 10.25660 -0.02290 -0.22327 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.33950 10.36770 -0.02820 -0.27200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.01000 13.53000 0.48000 3.54767 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.94000 31.14000 -2.20000 -7.06487 國泰大中華基金 21.70000 22.21000 -0.51000 -2.29626 國泰小龍基金 16.33000 16.70000 -0.37000 -2.21557 國泰中小成長基金 47.22000 48.30000 -1.08000 -2.23602 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.41990 4.45820 -0.03830 -0.85909 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.60000 20.80000 -0.20000 -0.96154 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79190 0.80110 -0.00920 -1.14842 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75020 0.75890 -0.00870 -1.14640 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43290 11.43180 0.00110 0.00962 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77230 1.77740 -0.00510 -0.28694 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16320 10.18660 -0.02340 -0.22971 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34510 -0.00150 -0.43466 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.77960 4.83780 -0.05820 -1.20303 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.27000 22.56000 -0.29000 -1.28546 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73620 0.74740 -0.01120 -1.49853 國泰中港台基金人民幣級別 3.50550 3.56080 -0.05530 -1.55302 國泰中港台基金台幣級別 16.34000 16.61000 -0.27000 -1.62553 國泰中港台基金美元級別 0.54660 0.55690 -0.01030 -1.84952 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.34000 27.82000 -0.48000 -1.72538 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.83000 12.48000 0.35000 2.80449 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.35000 37.30000 -1.95000 -5.22788 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.08670 10.06150 0.02520 0.25046 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.08670 10.06150 0.02520 0.25046 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.08670 10.06150 0.02520 0.25046 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33590 0.33580 0.00010 0.02978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33590 0.33580 0.00010 0.02978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33590 0.33580 0.00010 0.02978 國泰台灣貨幣市場基金 12.40370 12.40330 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 30.03000 30.69000 -0.66000 -2.15054 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27610 2.26800 0.00810 0.35714 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35390 0.35370 0.00020 0.05655 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47800 0.47530 0.00270 0.56806 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47300 0.47470 -0.00170 -0.35812 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.87000 -0.06000 -1.02215 國泰全球資源基金美元級別 0.19070 0.19300 -0.00230 -1.19171 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41400 0.41510 -0.00110 -0.26500 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37580 0.37690 -0.00110 -0.29185 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43780 0.43900 -0.00120 -0.27335 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50300 0.50190 0.00110 0.21917 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.18000 20.12000 0.06000 0.29821 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.96000 21.28000 -0.32000 -1.50376 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41880 2.41600 0.00280 0.11589 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.40400 11.40630 -0.00230 -0.02016 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34150 10.34360 -0.00210 -0.02030 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37710 0.37780 -0.00070 -0.18528 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34200 0.34260 -0.00060 -0.17513 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50600 0.50440 0.00160 0.31721 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41220 0.41350 -0.00130 -0.31439 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.89000 18.89000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62940 0.63100 -0.00160 -0.25357 國泰科技生化基金 39.66000 40.80000 -1.14000 -2.79412 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.31000 26.33000 -0.02000 -0.07596 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.64580 38.42980 0.21600 0.56206 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.54110 19.60450 -0.06340 -0.32340 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39230 19.25670 0.13560 0.70417 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.21430 39.03420 0.18010 0.46139 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.01450 38.89240 0.12210 0.31394 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.84150 41.74430 0.09720 0.23285 國泰紐幣2021保本基金 11.99600 11.98860 0.00740 0.06173 國泰紐幣八年期保本基金 12.27490 12.26620 0.00870 0.07093 國泰紐幣保本基金 12.33250 12.33070 0.00180 0.01460 國泰高科技基金 14.50000 14.96000 -0.46000 -3.07487 國泰國泰基金台幣I級別 25.48000 26.11000 -0.63000 -2.41287 國泰國泰基金台幣級別 25.48000 26.11000 -0.63000 -2.41287 國泰富時中國A50基金 19.97000 20.55000 -0.58000 -2.82238 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33820 0.33850 -0.00030 -0.08863 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46360 0.46160 0.00200 0.43328 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37320 0.37460 -0.00140 -0.37373 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51170 0.51100 0.00070 0.13699 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35260 0.35380 -0.00120 -0.33917 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48340 0.48250 0.00090 0.18653 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.51980 10.51430 0.00550 0.05231 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.62970 7.62580 0.00390 0.05114 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35580 0.35570 0.00010 0.02811 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25580 0.25580 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230 國泰新興市場基金美元級別 0.40690 0.41050 -0.00360 -0.87698 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10570 2.10250 0.00320 0.15220 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40220 1.40010 0.00210 0.14999 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33740 0.33790 -0.00050 -0.14797 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36240 0.36300 -0.00060 -0.16529 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22700 0.22730 -0.00030 -0.13198 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34510 10.35760 -0.01250 -0.12068 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.76070 6.76900 -0.00830 -0.12262 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.06000 0.24000 1.70697 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.32000 35.48000 -1.16000 -3.26945 國泰價值卓越基金 17.36000 17.93000 -0.57000 -3.17903 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39950 0.40180 -0.00230 -0.57242 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.03130 40.09760 -0.06630 -0.16535 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.19000 20.27000 -0.08000 -0.39467 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.64000 19.70000 -0.06000 -0.30457 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.94000 19.41000 -0.47000 -2.42143 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01620 12.00570 0.01050 0.08746 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40050 0.40100 -0.00050 -0.12469 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60150 9.59250 0.00900 0.09382 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54580 8.55500 -0.00920 -0.10754 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59460 10.58460 0.01000 0.09448 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52830 9.53860 -0.01030 -0.10798 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12760 11.12670 0.00090 0.00809 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16910 10.19300 -0.02390 -0.23447 第一金大中華基金 29.71000 30.72000 -1.01000 -3.28776 第一金小型精選基金 43.18000 44.81000 -1.63000 -3.63758 第一金中國世紀基金-人民幣 14.33000 14.43000 -0.10000 -0.69300 第一金中國世紀基金-美元 9.55860 9.66700 -0.10840 -1.12134 第一金中國世紀基金-美元-N 9.55950 9.66860 -0.10910 -1.12840 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.93000 11.04000 -0.11000 -0.99638 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 第一金中概平衡基金 27.12000 27.82000 -0.70000 -2.51618 第一金台灣貨幣市場基金 15.23870 15.23800 0.00070 0.00459 第一金全家福貨幣市場基金 177.71600 177.70900 0.00700 0.00394 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.05690 10.06090 -0.00400 -0.03976 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.05690 10.06090 -0.00400 -0.03976 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.66130 14.73760 -0.07630 -0.51772 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.66150 14.73820 -0.07670 -0.52042 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86450 9.86640 -0.00190 -0.01926 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86720 9.86920 -0.00200 -0.02027 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41280 9.40230 0.01050 0.11167 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43670 9.42630 0.01040 0.11033 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27130 10.27330 -0.00200 -0.01947 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80770 9.79680 0.01090 0.11126 第一金全球大趨勢基金 23.68000 23.87000 -0.19000 -0.79598 第一金全球不動產證券化基金A 8.13590 8.11860 0.01730 0.21309 第一金全球不動產證券化基金B 5.83750 5.82510 0.01240 0.21287 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.37670 9.41070 -0.03400 -0.36129 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.37790 9.41180 -0.03390 -0.36019 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.65300 9.68800 -0.03500 -0.36127 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.65440 9.68750 -0.03310 -0.34168 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60460 8.61710 -0.01250 -0.14506 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10120 10.11590 -0.01470 -0.14532 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73340 9.73120 0.00220 0.02261 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73230 9.73010 0.00220 0.02261 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.03140 8.03190 -0.00050 -0.00623 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85690 8.84890 0.00800 0.09041 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85710 8.84910 0.00800 0.09040 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07600 11.07350 0.00250 0.02258 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07680 11.07430 0.00250 0.02257 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97740 9.97800 -0.00060 -0.00601 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66740 14.65410 0.01330 0.09076 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.62520 14.76380 -0.13860 -0.93878 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.64320 14.78190 -0.13870 -0.93831 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.42000 13.52000 -0.10000 -0.73964 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.45000 13.55000 -0.10000 -0.73801 第一金亞洲科技基金 20.49000 20.52000 -0.03000 -0.14620 第一金店頭市場基金 10.84000 11.21000 -0.37000 -3.30062 第一金創新趨勢基金 27.64000 28.50000 -0.86000 -3.01754 第一金電子基金 37.36000 38.83000 -1.47000 -3.78573 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.45000 19.83000 -0.38000 -1.91629 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.72000 19.39000 0.33000 1.70191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 統一大中華中小基金(美元) 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 統一大中華中小基金(新台幣) 13.63000 13.77000 -0.14000 -1.01670 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 統一大東協高股息基金(美元) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一大滿貫基金 36.20000 36.74000 -0.54000 -1.46979 統一大龍印基金 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 統一大龍騰中國基金(美元) 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008 統一中小基金 30.65000 31.52000 -0.87000 -2.76015 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.46790 9.43640 0.03150 0.33381 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.46280 9.48000 -0.01720 -0.18143 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.05230 9.05940 -0.00710 -0.07837 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13620 11.09910 0.03710 0.33426 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.05610 11.07630 -0.02020 -0.18237 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.57350 10.58190 -0.00840 -0.07938 統一台灣動力基金 20.94000 21.38000 -0.44000 -2.05800 統一全天候基金 126.89000 129.97000 -3.08000 -2.36978 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.77000 8.72380 0.04620 0.52959 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.08090 9.07980 0.00110 0.01211 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.96970 8.96140 0.00830 0.09262 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.00390 8.95640 0.04750 0.53035 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.32280 9.32160 0.00120 0.01287 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.20870 9.20020 0.00850 0.09239 統一全球債券組合基金 11.90250 11.89290 0.00960 0.08072 統一全球新科技基金(人民幣) 16.33000 16.32000 0.01000 0.06127 統一全球新科技基金(美元) 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320 統一全球新科技基金(新台幣) 15.35000 15.37000 -0.02000 -0.13012 統一亞太基金 27.89000 27.88000 0.01000 0.03587 統一亞洲大金磚基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 統一奔騰基金 68.60000 70.18000 -1.58000 -2.25135 統一強棒貨幣市場基金 16.64690 16.64610 0.00080 0.00481 統一強漢基金(人民幣) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 統一強漢基金(美元) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 統一強漢基金(新台幣) 26.56000 26.39000 0.17000 0.64418 統一統信基金 36.22000 37.14000 -0.92000 -2.47711 統一黑馬基金 69.19000 70.80000 -1.61000 -2.27401 統一新亞洲科技能源基金 20.03000 20.09000 -0.06000 -0.29866 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03900 8.03560 0.00340 0.04231 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12530 10.12110 0.00420 0.04150 統一經建基金 53.99000 55.25000 -1.26000 -2.28054 統一龍馬基金 79.94000 81.66000 -1.72000 -2.10629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村中國機會基金 15.04000 15.14000 -0.10000 -0.66050 野村巴西基金 5.02000 4.96000 0.06000 1.20968 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65170 9.64380 0.00790 0.08192 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.60670 9.61790 -0.01120 -0.11645 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.60800 9.61270 -0.00470 -0.04889 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73290 9.72490 0.00800 0.08226 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67060 9.68190 -0.01130 -0.11671 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63730 9.64200 -0.00470 -0.04875 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 野村全球生技醫療基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 野村全球品牌基金 29.51000 29.71000 -0.20000 -0.67317 野村全球氣候變遷基金 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.15000 13.27000 -0.12000 -0.90430 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.40000 11.49000 -0.09000 -0.78329 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.43000 19.60000 -0.17000 -0.86735 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515 野村全球短期收益基金-美元計價 10.45820 10.46890 -0.01070 -0.10221 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32410 10.32540 -0.00130 -0.01259 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59350 9.58540 0.00810 0.08450 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.33080 9.33660 -0.00580 -0.06212 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83670 8.83100 0.00570 0.06455 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12710 11.11810 0.00900 0.08095 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62010 10.62670 -0.00660 -0.06211 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11400 10.10770 0.00630 0.06233 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.44270 9.46130 -0.01860 -0.19659 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.44010 9.47390 -0.03380 -0.35677 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41540 9.43150 -0.01610 -0.17070 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.77460 9.79370 -0.01910 -0.19502 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.70270 9.73740 -0.03470 -0.35636 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.68150 9.69810 -0.01660 -0.17117 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.75620 9.77590 -0.01970 -0.20152 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.69390 9.71990 -0.02600 -0.26749 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64520 9.65640 -0.01120 -0.11599 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.21420 10.23540 -0.02120 -0.20712 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.07080 10.09790 -0.02710 -0.26837 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02640 10.03790 -0.01150 -0.11457 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28590 10.27340 0.01250 0.12167 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95360 9.95620 -0.00260 -0.02611 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41100 9.40240 0.00860 0.09147 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10910 11.09900 0.01010 0.09100 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.05460 10.09150 -0.03690 -0.36565 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22860 11.26690 -0.03830 -0.33993 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.77170 10.82780 -0.05610 -0.51811 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.39880 10.43800 -0.03920 -0.37555 野村泰國基金 40.93000 41.59000 -0.66000 -1.58692 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.10990 10.15910 -0.04920 -0.48429 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.46120 10.50650 -0.04530 -0.43116 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70360 10.72240 -0.01880 -0.17533 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.87000 9.93690 -0.06690 -0.67325 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60050 9.64790 -0.04740 -0.49130 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.68700 9.73570 -0.04870 -0.50022 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94580 11.99710 -0.05130 -0.42760 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.12830 13.13630 -0.00800 -0.06090 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96130 11.03570 -0.07440 -0.67418 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.66790 10.72050 -0.05260 -0.49065 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00600 11.06220 -0.05620 -0.50804 野村新馬基金 16.04000 16.11000 -0.07000 -0.43451 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97190 9.95780 0.01410 0.14160 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91690 7.90870 0.00820 0.10368 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64720 11.63500 0.01220 0.10486 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.22000 7.31000 -0.09000 -1.23119 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.46000 12.62000 -0.16000 -1.26783 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.88000 12.09000 -0.21000 -1.73697 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.35000 11.64000 -0.29000 -2.49141 野村歐洲高股息基金季配型 8.00000 8.21000 -0.21000 -2.55786 野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.60000 -0.31000 -2.67241 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11110 10.08990 0.02120 0.21011 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64060 8.62430 0.01630 0.18900 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03680 8.02060 0.01620 0.20198 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83140 7.82610 0.00530 0.06772 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.59570 11.57390 0.02180 0.18835 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56180 10.54050 0.02130 0.20208 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32270 10.31570 0.00700 0.06786 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.32000 17.31000 0.01000 0.05777 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00720 9.98610 0.02110 0.21129 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.13180 13.10410 0.02770 0.21138 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59230 9.59620 -0.00390 -0.04064 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59230 9.60020 -0.00790 -0.08229 凱基台商天下基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 凱基台灣精五門基金 21.15000 21.48000 -0.33000 -1.53631 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.82080 10.85130 -0.03050 -0.28107 凱基亞太高股息基金 13.33000 13.38000 -0.05000 -0.37369 凱基亞洲四金磚基金 18.40000 18.43000 -0.03000 -0.16278 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.51200 13.58140 -0.06940 -0.51099 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53470 11.53420 0.00050 0.00433 凱基開創基金 27.58000 28.15000 -0.57000 -2.02487 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.45000 22.48000 -0.03000 -0.13345 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.33800 22.40310 -0.06510 -0.29058 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.34000 18.43000 -0.09000 -0.48833 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.99730 18.11600 -0.11870 -0.65522 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95630 11.96250 -0.00620 -0.05183 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.70270 11.72500 -0.02230 -0.19019 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303 凱基護城河基金-美元計價B 13.24430 13.30410 -0.05980 -0.44949 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.52000 34.72000 -0.20000 -0.57604 富邦NASDAQ-100基金 29.91000 29.92000 -0.01000 -0.03342 富邦上証180基金 30.05000 31.04000 -0.99000 -3.18943 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23400 0.23570 -0.00170 -0.72126 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.02000 7.06000 -0.04000 -0.56657 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.46000 7.15000 0.31000 4.33566 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.71000 42.59000 -2.88000 -6.76215 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.85320 11.90270 -0.04950 -0.41587 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.16030 11.22260 -0.06230 -0.55513 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89060 10.94470 -0.05410 -0.49430 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.41820 10.46180 -0.04360 -0.41675 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.73010 9.78440 -0.05430 -0.55497 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.50370 9.55080 -0.04710 -0.49315 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81510 20.80660 0.00850 0.04085 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27130 11.27030 0.00100 0.00887 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71390 10.72210 -0.00820 -0.07648 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85550 12.83720 0.01830 0.14255 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89780 1.89780 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47650 9.46300 0.01350 0.14266 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44660 1.44660 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.61810 11.60800 0.01010 0.08701 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73760 1.73890 -0.00130 -0.07476 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08410 10.07530 0.00880 0.08734 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52740 1.52860 -0.00120 -0.07850 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.64000 14.24000 0.40000 2.80899 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.50000 24.84000 -1.34000 -5.39452 富邦日本東証基金 22.18000 22.76000 -0.58000 -2.54833 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.79000 43.36000 -0.57000 -1.31458 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.72000 48.71000 -0.99000 -2.03244 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.96000 50.99000 -1.03000 -2.02000 富邦台灣心基金 24.27000 25.01000 -0.74000 -2.95882 富邦台灣釆吉50基金 46.85000 47.86000 -1.01000 -2.11032 富邦台灣科技指數基金 50.92000 51.97000 -1.05000 -2.02040 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.84090 39.66330 0.17760 0.44777 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.22270 40.09680 0.12590 0.31399 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29550 0.29530 0.00020 0.06773 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34860 2.34170 0.00690 0.29466 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.34030 -0.00020 -0.05877 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.62480 10.63050 -0.00570 -0.05362 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04290 2.03700 0.00590 0.28964 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32670 0.32690 -0.00020 -0.06118 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.18490 9.18980 -0.00490 -0.05332 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.20000 23.20000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.51000 29.39000 0.12000 0.40830 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62870 15.62790 0.00080 0.00512 富邦長紅基金 69.97000 71.92000 -1.95000 -2.71135 富邦科技基金 27.19000 27.97000 -0.78000 -2.78870 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.48660 39.34070 0.14590 0.37086 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.97880 38.71840 0.26040 0.67255 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.19110 38.00090 0.19020 0.50051 富邦恒生國企ETF基金 20.89000 21.43000 -0.54000 -2.51983 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.48000 13.03000 0.45000 3.45357 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.58000 32.64000 -2.06000 -6.31127 富邦高成長基金 26.61000 27.36000 -0.75000 -2.74123 富邦基金 14.11000 14.45000 -0.34000 -2.35294 富邦深証100基金 10.48000 11.01000 -0.53000 -4.81381 富邦富時歐洲ETF基金 20.53000 20.96000 -0.43000 -2.05153 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40490 0.40450 0.00040 0.09889 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25540 12.24780 0.00760 0.06205 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54880 9.54290 0.00590 0.06183 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30280 0.30260 0.00020 0.06609 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90670 8.90120 0.00550 0.06179 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.66490 9.68720 -0.02230 -0.23020 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.92890 9.93060 -0.00170 -0.01712 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.66490 9.68720 -0.02230 -0.23020 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.92880 9.93060 -0.00180 -0.01813 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.54000 19.79000 -0.25000 -1.26326 富邦精準基金 50.24000 51.58000 -1.34000 -2.59791 富邦精銳中小基金 12.89000 13.29000 -0.40000 -3.00978 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.86000 21.04000 -0.18000 -0.85551 富邦臺灣公司治理100基金 20.94000 21.29000 -0.35000 -1.64396 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.74000 7.62000 0.12000 1.57480 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.89000 15.38000 -0.49000 -3.18596 富邦標普美國特別股ETF基金 19.88000 19.81000 0.07000 0.35336 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.24370 10.26480 -0.02110 -0.20556 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.97930 11.04980 -0.07050 -0.63802 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.79900 10.83950 -0.04050 -0.37363 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01040 10.03110 -0.02070 -0.20636 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.68250 10.75120 -0.06870 -0.63900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.48730 10.52660 -0.03930 -0.37334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.99000 30.46000 -0.47000 -1.54301 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.22000 -0.10000 -0.65703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.90000 12.09000 -0.19000 -1.57155 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.75000 8.85000 -0.10000 -1.12994 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.70000 10.86000 -0.16000 -1.47330 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.18000 10.30000 -0.12000 -1.16505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.49780 9.51480 -0.01700 -0.17867 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17310 9.19760 -0.02450 -0.26637 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69760 8.71040 -0.01280 -0.14695 富蘭克林華美中華基金 14.56000 14.68000 -0.12000 -0.81744 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.16000 21.55000 -0.39000 -1.80974 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.40000 20.70000 -0.30000 -1.44928 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83940 7.80650 0.03290 0.42144 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03780 9.00910 0.02870 0.31857 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65260 9.62200 0.03060 0.31802 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.13610 9.09770 0.03840 0.42208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06990 11.07410 -0.00420 -0.03793 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84340 8.84680 -0.00340 -0.03843 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31230 9.31590 -0.00360 -0.03864 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.15210 13.15930 -0.00720 -0.05471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41990 10.42560 -0.00570 -0.05467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14010 10.14200 -0.00190 -0.01873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.76560 7.76710 -0.00150 -0.01931 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26900 9.27080 -0.00180 -0.01942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62220 10.61170 0.01050 0.09895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59740 7.58990 0.00750 0.09882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08600 9.07710 0.00890 0.09805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43650 10.44170 -0.00520 -0.04980 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81280 7.81670 -0.00390 -0.04989 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26730 8.26240 0.00490 0.05930 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37320 9.37730 -0.00410 -0.04372 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.07300 10.07740 -0.00440 -0.04366 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64350 12.63600 0.00750 0.05935 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.03000 10.18000 -0.15000 -1.47348 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.31800 13.32200 -0.00400 -0.03003 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 富蘭克林華美第一富基金 43.48000 44.69000 -1.21000 -2.70754 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29490 10.29440 0.00050 0.00486 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.64000 13.73000 -0.09000 -0.65550 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.39000 15.47000 -0.08000 -0.51713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.81540 7.93100 -0.11560 -1.45757 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.24440 11.30110 -0.05670 -0.50172 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61460 9.61990 -0.00530 -0.05509 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87900 10.88500 -0.00600 -0.05512 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.94050 6.93810 0.00240 0.03459 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17290 9.17780 -0.00490 -0.05339 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15180 10.15720 -0.00540 -0.05316 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50170 10.49810 0.00360 0.03429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 19.99000 0.07000 0.35018 復華人民幣貨幣市場基金 11.56890 11.56510 0.00380 0.03286 復華人生目標基金 41.28120 42.14910 -0.86790 -2.05912 復華大中華中小策略基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 復華中小精選基金 84.17000 86.41000 -2.24000 -2.59229 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.51000 12.76000 -0.25000 -1.95925 復華全方位基金 34.27000 35.09000 -0.82000 -2.33685 復華全球大趨勢基金-美元 14.48000 14.54000 -0.06000 -0.41265 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.12000 22.15000 -0.03000 -0.13544 復華全球平衡基金-美元 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 復華全球平衡基金-新臺幣 20.65000 20.69000 -0.04000 -0.19333 復華全球物聯網科技基金-美元 18.39000 18.30000 0.09000 0.49180 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.19000 17.07000 0.12000 0.70299 復華全球原物料基金 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967 復華全球消費基金-新臺幣 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44950 11.44590 0.00360 0.03145 復華全球債券基金 13.43080 13.41910 0.01170 0.08719 復華全球債券組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.57000 14.60000 -0.03000 -0.20548 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 復華全球戰略配置強基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42680 13.42630 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 復華亞太成長基金 17.08000 16.93000 0.15000 0.88600 復華亞太神龍科技基金-美元 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 復華南非幣長期收益基金A 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 復華南非幣短期收益基金A 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華美國新星基金-美元 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 復華美國新星基金-新臺幣 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.50000 21.96000 -0.46000 -2.09472 復華恒生單日反向一倍基金 8.43000 8.18000 0.25000 3.05623 復華恒生單日正向二倍基金 34.31000 36.36000 -2.05000 -5.63806 復華神盾基金 28.93240 29.48530 -0.55290 -1.87517 復華高成長基金 73.57000 75.46000 -1.89000 -2.50464 復華高益策略組合基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 復華貨幣市場基金 14.38710 14.38660 0.00050 0.00348 復華富時不動產證券化基金 19.15000 19.14000 0.01000 0.05225 復華富時台灣高股息低波動基金 49.90000 50.47000 -0.57000 -1.12938 復華復華基金 23.13000 23.67000 -0.54000 -2.28137 復華華人世紀基金 20.43000 20.49000 -0.06000 -0.29283 復華傳家二號基金 32.18900 32.73260 -0.54360 -1.66073 復華傳家基金 27.64700 28.28300 -0.63600 -2.24870 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.46000 14.49000 -0.03000 -0.20704 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.53000 18.44000 0.09000 0.48807 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 復華新興市場高收益債券基金B 5.69000 5.70000 -0.01000 -0.17544 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 復華滬深300 A股基金 22.85000 23.67000 -0.82000 -3.46430 復華數位經濟基金 67.38000 69.44000 -2.06000 -2.96659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70310 9.70790 -0.00480 -0.04944 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54060 9.54180 -0.00120 -0.01258 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85570 9.86060 -0.00490 -0.04969 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66060 9.66180 -0.00120 -0.01242 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.65550 9.65600 -0.00050 -0.00518 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.88630 9.86570 0.02060 0.20880 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.65280 9.64880 0.00400 0.04146 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.88260 9.85740 0.02520 0.25565 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.65160 9.64760 0.00400 0.04146 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.88590 9.86070 0.02520 0.25556 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25640 9.24450 0.01190 0.12873 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.91830 8.94890 -0.03060 -0.34194 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64870 8.65990 -0.01120 -0.12933 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41870 11.40430 0.01440 0.12627 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.01550 11.05330 -0.03780 -0.34198 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80700 10.82100 -0.01400 -0.12938 景順主流基金 19.48000 19.88000 -0.40000 -2.01207 景順台灣科技基金 34.52000 35.43000 -0.91000 -2.56844 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 景順全球科技基金 22.19000 22.20000 -0.01000 -0.04505 景順全球康健基金 18.02000 17.97000 0.05000 0.27824 景順貨幣市場基金 15.92710 15.92650 0.00060 0.00377 景順潛力基金 35.96000 36.70000 -0.74000 -2.01635 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.44000 14.50000 -0.06000 -0.41379 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63150 8.64590 -0.01440 -0.16655 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.28640 8.26520 0.02120 0.25650 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98160 10.99980 -0.01820 -0.16546 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51770 10.49080 0.02690 0.25642 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 華南永昌中國A股基金(美元) 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47480 9.47650 -0.00170 -0.01794 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.40380 9.38540 0.01840 0.19605 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68600 9.68800 -0.00200 -0.02064 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.61620 9.59730 0.01890 0.19693 華南永昌永昌基金 19.96000 20.20000 -0.24000 -1.18812 華南永昌全球亨利組合基金 14.21760 14.20910 0.00850 0.05982 華南永昌全球神農水資源基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球精品基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 華南永昌物聯網精選基金 12.59000 12.72000 -0.13000 -1.02201 華南永昌策略報酬基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19120 16.19060 0.00060 0.00371 華南永昌龍盈平衡基金 25.41220 25.65840 -0.24620 -0.95953 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92830 11.92780 0.00050 0.00419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14760 10.14670 0.00090 0.00887 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.44510 10.45300 -0.00790 -0.07558 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.90540 9.90450 0.00090 0.00909 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.16370 10.17140 -0.00770 -0.07570 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99150 9.99210 -0.00060 -0.00600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22490 10.23420 -0.00930 -0.09087 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.85000 9.85050 -0.00050 -0.00508 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.07210 10.08120 -0.00910 -0.09027 華頓中小型基金 28.56000 29.20000 -0.64000 -2.19178 華頓中國多重機會平衡基金 12.64950 12.71460 -0.06510 -0.51201 華頓台灣基金 35.90000 36.94000 -1.04000 -2.81538 華頓平安貨幣市場基金 11.51060 11.51010 0.00050 0.00434 華頓全球時尚精品基金 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852 華頓全球高收益債券基金A 13.27870 13.27940 -0.00070 -0.00527 華頓全球高收益債券基金B 8.32260 8.32300 -0.00040 -0.00481 華頓全球黑鑽油源基金 5.95000 6.05000 -0.10000 -1.65289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.95100 2.96130 -0.01030 -0.34782 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.75490 13.83540 -0.08050 -0.58184 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45850 0.46210 -0.00360 -0.77905 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82900 11.83160 -0.00260 -0.02198 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74940 10.74770 0.00170 0.01582 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96120 10.98980 -0.02860 -0.26024 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.94420 9.97010 -0.02590 -0.25978 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49870 11.55330 -0.05460 -0.47259 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.51160 10.56470 -0.05310 -0.50262 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.75000 10.86000 -0.11000 -1.01289 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.86000 12.00000 -0.14000 -1.16667 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43650 2.43160 0.00490 0.20151 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97480 1.96810 0.00670 0.34043 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.08960 12.11950 -0.02990 -0.24671 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.89710 9.92160 -0.02450 -0.24694 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37790 0.37880 -0.00090 -0.23759 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31900 0.32010 -0.00110 -0.34364 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.06000 18.14000 -0.08000 -0.44101 匯豐台灣精典基金 24.45000 24.94000 -0.49000 -1.96472 匯豐全球趨勢組合基金 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 匯豐全球關鍵資源基金 8.19000 8.29000 -0.10000 -1.20627 匯豐安富基金 25.56000 25.86000 -0.30000 -1.16009 匯豐成功基金 39.05000 39.47000 -0.42000 -1.06410 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46080 2.45500 0.00580 0.23625 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24820 2.24210 0.00610 0.27207 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.62930 11.64640 -0.01710 -0.14683 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05970 8.07660 -0.01690 -0.20925 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38300 0.38390 -0.00090 -0.23444 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34430 0.34510 -0.00080 -0.23182 匯豐拉丁美洲基金 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197 匯豐金磚動力基金 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97520 14.97490 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.24000 -0.09000 -1.71756 匯豐新鑽動力基金 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26810 5.25120 0.01690 0.32183 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.81910 8.80240 0.01670 0.18972 匯豐龍鳳基金-A類型 52.68000 53.73000 -1.05000 -1.95422 匯豐龍鳳基金-I類型 52.68000 53.73000 -1.05000 -1.95422 匯豐龍騰電子基金 38.65000 39.51000 -0.86000 -2.17666 匯豐雙高收益債券組合基金 12.18470 12.18900 -0.00430 -0.03528 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.21000 22.92000 -0.71000 -3.09773 新光中國成長基金(人民幣) 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181 新光中國成長基金(美元) 12.36000 12.53000 -0.17000 -1.35674 新光中國成長基金(新臺幣) 12.01000 12.14000 -0.13000 -1.07084 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.02270 10.00020 0.02250 0.22500 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.95950 9.97180 -0.01230 -0.12335 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.00010 9.97950 0.02060 0.20642 新光台灣富貴基金 23.59000 23.87000 -0.28000 -1.17302 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 新光全球生技醫療基金(美元) 12.05000 12.17000 -0.12000 -0.98603 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95370 9.95390 -0.00020 -0.00201 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.47250 9.44150 0.03100 0.32834 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62590 9.62600 -0.00010 -0.00104 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.15100 9.12100 0.03000 0.32891 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光吉星貨幣市場基金 15.43250 15.43190 0.00060 0.00389 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光多重資產基金(A累積)美元 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光亞洲精選基金-美金 24.38000 24.57000 -0.19000 -0.77330 新光亞洲精選基金-新台幣 24.06000 24.16000 -0.10000 -0.41391 新光兩岸優勢基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409 新光店頭基金 27.40000 28.34000 -0.94000 -3.31687 新光南非幣保本基金 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.30000 16.78000 -0.48000 -2.86055 新光澳幣八年期保本基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 新光澳幣保本基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97510 9.98010 -0.00500 -0.05010 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.81660 9.82170 -0.00510 -0.05193 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73410 9.72310 0.01100 0.11313 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86600 9.85490 0.01110 0.11263 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.86120 9.85760 0.00360 0.03652 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.72640 9.72270 0.00370 0.03806 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69900 9.68770 0.01130 0.11664 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83390 9.82190 0.01200 0.12218 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.58000 -0.05000 -0.65963 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.49950 36.40420 0.09530 0.26178 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.59690 37.47040 0.12650 0.33760 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.65300 38.54620 0.10680 0.27707 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12870 11.12780 0.00090 0.00809 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33750 10.36160 -0.02410 -0.23259 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.90250 13.92850 -0.02600 -0.18667 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.14150 11.21350 -0.07200 -0.64208 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 群益大印度基金-人民幣 13.12590 13.13440 -0.00850 -0.06472 群益大印度基金-美元 13.23560 13.30490 -0.06930 -0.52086 群益大印度基金-新臺幣 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28440 12.43450 -0.15010 -1.20713 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.70140 12.91550 -0.21410 -1.65770 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.60000 11.78000 -0.18000 -1.52801 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.43010 11.56970 -0.13960 -1.20660 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.78490 10.96670 -0.18180 -1.65775 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85750 9.97790 -0.12040 -1.20667 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.33820 9.49570 -0.15750 -1.65865 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54570 9.66230 -0.11660 -1.20675 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.34570 9.50330 -0.15760 -1.65837 群益中小型股基金 52.43000 53.32000 -0.89000 -1.66917 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78750 9.77730 0.01020 0.10432 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.74250 9.77700 -0.03450 -0.35287 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.88910 8.90150 -0.01240 -0.13930 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.68070 8.67170 0.00900 0.10379 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.64040 8.67110 -0.03070 -0.35405 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88430 7.89530 -0.01100 -0.13932 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39470 11.37710 0.01760 0.15470 群益中國高收益債券基金-美元 11.18040 11.16520 0.01520 0.13614 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50600 10.50670 -0.00070 -0.00666 群益中國新機會基金N-人民幣 9.69720 9.72950 -0.03230 -0.33198 群益中國新機會基金N-美元 9.54720 9.62290 -0.07570 -0.78667 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 群益中國新機會基金-人民幣 8.60020 8.62880 -0.02860 -0.33145 群益中國新機會基金-美元 10.20840 10.28930 -0.08090 -0.78625 群益中國新機會基金-新臺幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 群益平衡王基金 19.74100 19.84890 -0.10790 -0.54361 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21210 10.21440 -0.00230 -0.02252 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.45100 10.50130 -0.05030 -0.47899 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.23400 9.23610 -0.00210 -0.02274 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.45010 9.49560 -0.04550 -0.47917 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07400 10.06730 0.00670 0.06655 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88590 9.88020 0.00570 0.05769 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51590 9.50960 0.00630 0.06625 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42790 9.42240 0.00550 0.05837 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13190 10.12530 0.00660 0.06518 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19570 10.18980 0.00590 0.05790 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68330 9.67700 0.00630 0.06510 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08710 10.08120 0.00590 0.05852 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.95480 9.94980 0.00500 0.05025 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27380 7.27020 0.00360 0.04952 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07390 10.07570 -0.00180 -0.01786 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99390 9.99360 0.00030 0.00300 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.05310 10.04180 0.01130 0.11253 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07390 10.07570 -0.00180 -0.01786 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.99390 9.99360 0.00030 0.00300 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05310 10.04180 0.01130 0.11253 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07400 10.07580 -0.00180 -0.01786 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99390 9.99360 0.00030 0.00300 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.05310 10.04180 0.01130 0.11253 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07390 10.07580 -0.00190 -0.01886 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.99390 9.99360 0.00030 0.00300 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05310 10.04180 0.01130 0.11253 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 群益全球關鍵生技基金-美元 15.54670 15.53670 0.01000 0.06436 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 群益印度中小基金N-美元 9.82650 9.86250 -0.03600 -0.36502 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 群益印度中小基金-人民幣 14.78020 14.76670 0.01350 0.09142 群益印度中小基金-美元 14.05450 14.10600 -0.05150 -0.36509 群益印度中小基金-新臺幣 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 群益多利策略組合基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 群益多重收益組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 群益多重資產組合基金 15.63000 15.69000 -0.06000 -0.38241 群益安家基金 27.47300 28.22760 -0.75460 -2.67327 群益安穩貨幣市場基金 16.07170 16.07090 0.00080 0.00498 群益那斯達克生技基金 22.26000 22.24000 0.02000 0.08993 群益亞太中小基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 群益亞太新趨勢平衡基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58050 9.56670 0.01380 0.14425 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41220 7.40150 0.01070 0.14457 群益店頭市場基金 114.75000 117.63000 -2.88000 -2.44836 群益東方盛世基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.29730 11.29590 0.00140 0.01239 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80640 10.81030 -0.00390 -0.03608 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16800 10.16170 0.00630 0.06200 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00500 10.00380 0.00120 0.01200 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57370 9.57710 -0.00340 -0.03550 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00600 9.00040 0.00560 0.06222 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.13930 10.14280 -0.00350 -0.03451 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.79070 9.78960 0.00110 0.01124 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74380 9.74730 -0.00350 -0.03591 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06100 10.05470 0.00630 0.06266 群益長安基金 31.91000 32.77000 -0.86000 -2.62435 群益美國新創亮點基金-美元 15.13720 15.21100 -0.07380 -0.48518 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 群益真善美基金 18.34500 18.45950 -0.11450 -0.62028 群益馬拉松基金A類型 134.15000 137.09000 -2.94000 -2.14458 群益深証中小板基金 13.92000 14.66000 -0.74000 -5.04775 群益創新科技基金 35.98000 37.30000 -1.32000 -3.53887 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.03490 10.08700 -0.05210 -0.51651 群益華夏盛世基金N-美元 9.90190 9.99900 -0.09710 -0.97110 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 群益華夏盛世基金-人民幣 10.92800 10.98480 -0.05680 -0.51708 群益華夏盛世基金-美元 10.91820 11.02530 -0.10710 -0.97140 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320 群益奧斯卡基金 30.70000 31.39000 -0.69000 -2.19815 群益新興金鑽基金-美元 12.99420 13.12850 -0.13430 -1.02297 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 群益葛萊美基金 26.08000 26.80000 -0.72000 -2.68657 群益道瓊美國地產ETF基金 19.36000 19.34000 0.02000 0.10341 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.31000 0.14000 1.68472 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.07000 13.52000 -0.45000 -3.32840 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.83360 11.84800 -0.01440 -0.12154 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.46450 11.49190 -0.02740 -0.23843 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.37020 11.37210 -0.00190 -0.01671 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75590 8.76660 -0.01070 -0.12205 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.34990 9.37220 -0.02230 -0.23794 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95040 8.95180 -0.00140 -0.01564 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.66000 31.25000 -0.59000 -1.88800 德信中國精選成長基金 12.18000 12.32000 -0.14000 -1.13636 德信台灣主流中小基金 20.46000 21.01000 -0.55000 -2.61780 德信新興股票組合基金 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 德信萬保貨幣市場基金 11.92410 11.92360 0.00050 0.00419 德信萬瑞基金 10.71830 10.70520 0.01310 0.12237 德信數位時代基金 28.39000 28.63000 -0.24000 -0.83828 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65200 11.65140 0.00060 0.00515 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.97000 17.20000 -0.23000 -1.33721 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.26000 19.55000 -0.29000 -1.48338 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87760 9.84170 0.03590 0.36477 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.00210 13.95120 0.05090 0.36484 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09600 8.08200 0.01400 0.17322 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13440 11.12720 0.00720 0.06471 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33490 11.32760 0.00730 0.06444 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82960 12.80750 0.02210 0.17256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.38000 18.61000 -0.23000 -1.23589 摩根中小基金 25.57000 26.20000 -0.63000 -2.40458 摩根中國A股基金 15.44000 15.55000 -0.11000 -0.70740 摩根中國A股基金(美元) 12.47000 12.58000 -0.11000 -0.87440 摩根中國亮點基金 15.03000 15.09000 -0.06000 -0.39761 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.91240 11.91510 -0.00270 -0.02266 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.88420 12.85540 0.02880 0.22403 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.26100 10.27880 -0.01780 -0.17317 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.27770 13.28070 -0.00300 -0.02259 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.83910 14.80600 0.03310 0.22356 摩根台灣金磚基金 21.23000 21.72000 -0.49000 -2.25599 摩根台灣增長基金 51.68000 52.71000 -1.03000 -1.95409 摩根平衡基金 27.91000 28.22000 -0.31000 -1.09851 摩根全球α基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515 摩根全球平衡基金 15.11220 15.14880 -0.03660 -0.24160 摩根全球發現基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74780 9.76610 -0.01830 -0.18738 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.62420 -0.01420 -0.13366 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14060 10.16330 -0.02270 -0.22335 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34830 11.36970 -0.02140 -0.18822 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96430 9.98660 -0.02230 -0.22330 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77270 10.78320 -0.01050 -0.09737 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.64060 13.65400 -0.01340 -0.09814 摩根亞洲基金 58.21000 58.31000 -0.10000 -0.17150 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56220 8.56960 -0.00740 -0.08635 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.91040 9.92210 -0.01170 -0.11792 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.87110 8.88510 -0.01400 -0.15757 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.28590 12.29690 -0.01100 -0.08945 摩根東方內需機會基金 18.43000 18.46000 -0.03000 -0.16251 摩根東方科技基金 37.94000 37.86000 0.08000 0.21130 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 摩根金龍收成基金 24.11000 24.17000 -0.06000 -0.24824 摩根第一貨幣市場基金 15.06950 15.06900 0.00050 0.00332 摩根絕對日本基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481 摩根新金磚五國基金 11.15000 11.29000 -0.14000 -1.24004 摩根新絲路基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 摩根新興35基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409 摩根新興日本基金 25.19000 25.10000 0.09000 0.35857 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.44930 7.45460 -0.00530 -0.07110 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60630 9.59970 0.00660 0.06875 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47420 9.48370 -0.00950 -0.10017 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.57590 10.58300 -0.00710 -0.06709 摩根新興科技基金 60.48000 62.05000 -1.57000 -2.53022 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28030 8.27340 0.00690 0.08340 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43050 10.42180 0.00870 0.08348 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.55850 8.59730 -0.03880 -0.45130 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.34230 9.38640 -0.04410 -0.46983 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94010 8.99760 -0.05750 -0.63906 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.75120 9.79540 -0.04420 -0.45123 摩根龍揚基金 36.06000 36.15000 -0.09000 -0.24896 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 摩根環球股票收益基金-累積型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31760 9.31690 0.00070 0.00751 摩根總收益組合基金-累積型 11.19860 11.19780 0.00080 0.00714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.11000 28.98000 -0.87000 -3.00207 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.66610 10.69430 -0.02820 -0.26369 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.43800 10.44330 -0.00530 -0.05075 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93000 9.96990 -0.03990 -0.40020 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80940 9.82790 -0.01850 -0.18824 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.75760 9.79680 -0.03920 -0.40013 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.63900 9.65710 -0.01810 -0.18743 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55130 11.54490 0.00640 0.05544 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.34750 11.34570 0.00180 0.01587 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24930 10.23030 0.01900 0.18572 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.03950 11.03340 0.00610 0.05529 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.82790 10.82620 0.00170 0.01570 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.78280 9.76470 0.01810 0.18536 聯邦金鑽平衡基金 26.46890 27.09010 -0.62120 -2.29309 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.96640 9.98220 -0.01580 -0.15828 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.01250 10.00690 0.00560 0.05596 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.96640 9.98220 -0.01580 -0.15828 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01250 10.00690 0.00560 0.05596 聯邦貨幣市場基金 13.15330 13.15270 0.00060 0.00456 聯邦精選科技基金 14.28000 14.69000 -0.41000 -2.79101 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.84310 15.82360 0.01950 0.12323 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.88970 12.83490 0.05480 0.42696 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.74320 12.73650 0.00670 0.05260 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.26400 12.25750 0.00650 0.05303 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75420 11.75320 0.00100 0.00851 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97120 10.95830 0.01290 0.11772 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62100 10.62010 0.00090 0.00847 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63900 8.62880 0.01020 0.11821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.36000 37.98000 -0.62000 -1.63244 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.38000 -0.19000 -1.53473 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.88000 15.97000 -0.09000 -0.56356 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.34000 10.50000 -0.16000 -1.52381 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.64000 20.68000 -0.04000 -0.19342 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.79000 18.83000 -0.04000 -0.21243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.79000 15.82000 -0.03000 -0.18963 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.76000 15.79000 -0.03000 -0.18999 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98870 14.98830 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.32790 10.32590 0.00200 0.01937 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.81900 13.82770 -0.00870 -0.06292 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55750 7.55600 0.00150 0.01985 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.20000 25.03000 -0.83000 -3.31602 瀚亞中國基金-人民幣 13.30000 13.35000 -0.05000 -0.37453 瀚亞中國基金-新台幣 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 瀚亞巴西基金 4.26000 4.33000 -0.07000 -1.61663 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瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.24570 13.19940 0.04630 0.35077 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.11770 11.15680 -0.03910 -0.35046 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.70840 10.72940 -0.02100 -0.19572 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.82330 11.73530 0.08800 0.74987 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.13670 9.16760 -0.03090 -0.33706 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.92440 9.89000 0.03440 0.34783 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.34050 9.37320 -0.03270 -0.34887 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.98720 9.00490 -0.01770 -0.19656 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36140 9.29170 0.06970 0.75013 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.39530 14.39510 0.00020 0.00139 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.61600 10.63340 -0.01740 -0.16364 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.86530 10.88040 -0.01510 -0.13878 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.64580 12.64550 0.00030 0.00237 瀚亞非洲基金-南非幣 11.50000 11.59000 -0.09000 -0.77653 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.27000 21.73000 -0.46000 -2.11689 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55150 13.55090 0.00060 0.00443 瀚亞美國高科技基金 26.62000 26.70000 -0.08000 -0.29963 瀚亞高科技基金 62.81000 65.11000 -2.30000 -3.53248 瀚亞理財通基金 26.83000 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