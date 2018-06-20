[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/19 107/06/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.46000 7.15000 0.31000 4.33566 元大滬深300單日反向1倍基金 15.08000 14.51000 0.57000 3.92833 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.01000 13.53000 0.48000 3.54767 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.48000 13.03000 0.45000 3.45357 復華恒生單日反向一倍基金 8.43000 8.18000 0.25000 3.05623 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.64000 14.24000 0.40000 2.80899 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.83000 12.48000 0.35000 2.80449 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.06000 0.24000 1.70697 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.72000 19.39000 0.33000 1.70191 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.44000 0.21000 1.68810 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.31000 0.14000 1.68472 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.74000 7.62000 0.12000 1.57480 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.45000 18.21000 0.24000 1.31796 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.12510 8.02490 0.10020 1.24861 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.46170 10.33270 0.12900 1.24846 野村巴西基金 5.02000 4.96000 0.06000 1.20968 元大巴西指數基金 5.12900 5.06800 0.06100 1.20363 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.98480 9.88710 0.09770 0.98816 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.99490 7.91670 0.07820 0.98779 柏瑞拉丁美洲基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.09900 10.00900 0.09000 0.89919 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.87000 16.72000 0.15000 0.89713 復華亞太成長基金 17.08000 16.93000 0.15000 0.88600 統一強漢基金(人民幣) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.00000 31.76000 0.24000 0.75567 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36140 9.29170 0.06970 0.75013 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.82330 11.73530 0.08800 0.74987 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.11740 18.97680 0.14060 0.74090 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39230 19.25670 0.13560 0.70417 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.19000 17.07000 0.12000 0.70299 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------