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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/19  107/06/15  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.46000    7.15000   0.31000    4.33566
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.08000   14.51000   0.57000    3.92833
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.01000   13.53000   0.48000    3.54767
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.48000   13.03000   0.45000    3.45357
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.43000    8.18000   0.25000    3.05623
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.64000   14.24000   0.40000    2.80899
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.83000   12.48000   0.35000    2.80449
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.06000   0.24000    1.70697
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.72000   19.39000   0.33000    1.70191
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.44000   0.21000    1.68810
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.31000   0.14000    1.68472
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.74000    7.62000   0.12000    1.57480
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.45000   18.21000   0.24000    1.31796
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.12510    8.02490   0.10020    1.24861
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.46170   10.33270   0.12900    1.24846
野村巴西基金                                                      5.02000    4.96000   0.06000    1.20968
元大巴西指數基金                                                  5.12900    5.06800   0.06100    1.20363
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.98480    9.88710   0.09770    0.98816
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99490    7.91670   0.07820    0.98779
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.09900   10.00900   0.09000    0.89919
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.87000   16.72000   0.15000    0.89713
復華亞太成長基金                                                 17.08000   16.93000   0.15000    0.88600
統一強漢基金(人民幣)                                             10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.00000   31.76000   0.24000    0.75567
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36140    9.29170   0.06970    0.75013
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.82330   11.73530   0.08800    0.74987
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.11740   18.97680   0.14060    0.74090
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.39230   19.25670   0.13560    0.70417
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.19000   17.07000   0.12000    0.70299
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