比起川普的推特 OPEC將面臨一個更棘手的「美國問題」

在 OPEC 會議即將舉行之際，美國政客們最近又開始偷偷搞事情了。

近來 OPEC 頻頻受到來自美國的指責，除開總統川普用 twitter「嘴炮」外，美國國會正在私下謀劃着另一場對 OPEC 的攻擊。

自 1973 年石油危機以來，OPEC 就一直是美國政客的眼中釘。據彭博社報導，美國在今年 5 月下旬已重新將 No Oil Producing and Exporting Cartels Act（NOPEC）法案提上了議程，並在上周通過了第一次審議。若該法案通過，OPEC 將被定義為卡特爾組織，美國政府將可以起訴 OPEC 操縱能源市場，並可能要求高達數十億美元的賠償。

紐約哥倫比亞大學全球能源政策中心主任、前歐巴馬政府石油官員 Jason Bordoff 對此表示:「川普與以往的總統不同，他更有可能簽署此協議。」

所謂卡特爾組織，其是有一系列生產類似產品的獨立企業機構組成，其是壟斷組織的形式之一。從具體行為來看，參加這一同盟的成員通過在商品價格、產量和銷售等方面訂立協定，進而壟斷市場，獲取高額利潤。根據美國反托拉斯法，卡特爾屬於非法。

對於將在本月 22、23 日舉行的會議來說，該法案是一個相當巨大的風險。儘管 NOPEC 法案通過的可能性並不大，然而一旦通過，將產生嚴重後果。根據休曼法案，在美國目前的反壟斷法案中並不包含主權國家，但美國國會嘗試過通過立法 NOPEC 來取消這一豁免，這一提案受到美國民主黨和共和黨兩黨的支持。

雖然自 2000 年以來，美國政客多次提出並試圖通過 NOPEC 法案，但均遭到總統的否決。然而，這一次可能不一樣。

相比於小布什和歐巴馬，川普是一名資深的「OPEC 噴子」。早在 30 年，川普就曾抨擊過 OPEC，他認為 OPEC「竊取了美國人民的財富」，並聲稱原油價格應該在 30 美元 / 桶。這位不甘寂寞的總統，甚至在 2011 年還專門出了一本書（《Time to Get Tough: Making America #1 Again》）來指責 OPEC。

就在上周三，川普在油價的問題上同伊朗大打口水仗，他再一次將高油價歸咎於 OPEC，稱 OPEC 是「幕後推手」。

自 2017 年原油減產協議通過後，在過去的一年裡油價上漲約 60%，然而隨著近來沙烏地阿拉伯、俄羅斯和美國計劃增產原油，國際油價有所回落。在本周即將舉行的 OPEC 會議上，外界普遍認為將討論原油增產事宜。

今日，布油小幅下跌 0.66%，報 74.84 美元；WTI 走低 1.35%，報 64.80 美元。