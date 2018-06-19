【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今早美國宣佈將再針對中國價值 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，導致美股電子盤重挫，市場擔憂貿易衝突持續升溫影響下，帶動台股今日下跌超過 1%，收盤台股下跌 183.28 點；籌碼面，外資現貨部位賣超 213.56 億元，期貨約當現貨部位賣超 129.68 億元，外資期現貨部位合計賣超 343.23 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週五晚間美國商務部宣佈對中國價值 500 億元商品課徵 25% 關稅，並分為兩階段實施，導致美股出現下跌走勢，隨後中國商務部於周六回應，並宣佈針對美國 340 億美元商品課徵關稅，並表示此前談判擴大進口項目無效，導致市場擔憂中美貿易戰將逐步升溫影響，美股四大指數於台灣端午連假期間皆呈現下跌，收盤小道瓊期貨及小 S&P 500 期貨分別下跌 0.67%、0.13%。

《國際商品市場焦點分析》

中美貿易衝突逐步升溫，中國此前表示若美國開啟貿易戰，先前談判擴大進口能源、農產品承諾將作廢影響，導致週五農產品相關期貨及能源相關期貨皆出現重挫；週一市場傳出 OPEC 為克服伊朗等國反對增產，OPEC 正研討折衷的增產方案，即未來幾個月每日將增產 30 至 60 萬桶，低於市場預期的 100 萬桶，推動能源期貨端午連假期間跌幅收斂，端午連假期間 WTI 原油期貨共下跌 1.55%。

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