外資如何看中美貿易戰？

中美吹響貿易戰號角，外資如何看待這場不硝煙戰爭？

新加坡的華僑銀行經濟師Tommy Xie預期，中國將會刺激內需，推出積極財政政策降低稅率增加支出；而近期中國財政收入較快速增長，可以為貿易戰提供緩衝地帶。同樣，面對貿易戰陰霾，增長放緩，債券違約率上升，預期中國人民銀行同樣也會推出刺激措施，以確保中國金融穩健。

位於悉尼的AMP 資本首席經濟師Shane Oliver稱，中國從美國的進口貨物金額只有1300億美元，面對美國提出高達2000億美元的清單威脅，中國將不能全面配對；中國或於其他途徑尋求報復，如削減購買美國國債。但中國將更難對美國給予信任。

中國的美商會主席William Zarit表示，美國以國家經濟利益，策略性地限制中國投資、於高新科技上的合作。中國需要開放投資領域及於環球進行創新活動，讓其他國家也可享受到中國製造2025發展策略。

中美商務委員會中國行動副主總裁Jake Parker表示，美國政府行動突顯了中國存在的知識產權和科技保護問題，但增加關稅不能解決問題，反而會對美國經濟造成損害。在中國的美國企業，已開始面對更嚴謹的監管審查，如加強海關執法，加強廠房排放檢測，以至嚴加執行廣告法規等。他又關注愛國情緒升溫，或演變為反美國行動，甚至或有抵制美國貨的行動。

新加坡的HIS Markit 亞太區首席經濟師Rajiv Biswas表示，中美貿易戰升溫將殃及不少亞洲國家，因為都是中國電子電器產業鏈的一環。不過亦有受惠國，中國向美國農產品徵收關稅後，將會部分轉移往其他國家進口農產品，如澳大利亞、新西蘭、巴西、加拿大等。中國若向美國科技如半導體增加關稅，對本土製造業也會帶來傷害。雙方短期再達成協議會有難度，中美貿易戰陰雲將會籠罩2018年下半年，亞洲出口商也會因此受到牽連。

來源：彭博

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