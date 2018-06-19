分拆三年後 百度音樂正式更名千千音樂

6月19日，太合音樂集團宣布旗下百度音樂正式進行品牌升級，百度音樂將更名為“千千音樂”，同時啓用全新的LOGO和域名，以便更好地與太合音樂上下遊全産業鏈相融合。

據悉，升級為千千音樂後，原百度音樂的APP端及PC端等産品功能保持不變，人格化、場景化、智能化的“音樂伴侶”發展戰略不變,繼續依託“太合+百度”的雙生態體系。

未來千千音樂將推行差異化運營，除提供大眾化類型的音樂内容外，還將在細分音樂領域著重發力，整合相關音樂人，進一步拓展垂直用戶群體。

2015年12月3日，在航母計劃的戰略指導下，百度宣布旗下百度音樂業務將與太合音樂集團合併，緻力於打造一家“全新的互聯網音樂機構”。合併後，百度音樂的品牌和服務將保持不變。

對於此次品牌升級，太合音樂方面表示，百度音樂為其太合在在線音樂領域的重要布局，承載著對C端用戶服務的職能，然而隨著在線音樂領域的競爭加劇，百度音樂原有的競爭優勢漸顯局限。面對新興用戶群的全面崛起，百度音樂此次變身，這也是太合音樂在用戶觸達、内容價值最大化等方面的積極探索。

“百度音樂升級為千千音樂，這不僅是一次簡單的品牌升級，更是我們無限貼合新興用戶需求的舉措。”太合音樂集團副總裁劉鑫認為：“改變用戶心中的既定印象，是一次頗具挑戰的革新，我相信在千千音樂總經理王磊的帶領下，千千音樂會更加地包容開放，突破原有局限，充分發揮太合音樂的服務集群價值。”

太合音樂方面介紹，此次品牌升級後，百度仍將繼續提供資源、流量等多方位支持。

來源：騰訊一線

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