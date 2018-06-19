【華冠投顧】中美貿易戰開打、拖累台股測季線

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2340 光磊：繼上周五尾盤急拉鎖漲停之後，今天進一步帶量創新高

量能創高來到 89711 張，顯示後續仍有成長的空間。

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2349 錸德：股價自前波創新高後沿 10 日線整理，量能稍嫌不足

今天盤勢修正，能夠逆上揚，可見題材熱度仍在

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6182 合晶：創高之後拉回整理，今天受盤勢影響回測月線

目前月線扣抵仍在低檔區，本周須觀察月線是否能夠守穩

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2344 華邦電：股價自底部反彈以來，漲幅接近三成，不過因半年線下彎

須等到 8 月份半年線扣抵值進入低檔區，才有機會看到長線趨勢

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6153 嘉聯益：股價自上周創新高之後，量能出現大幅度的收歛

今天拉回 10 日線，不過未進一步放量，後續留意 10 日線支撐即可

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3059 華晶科：上周放量創新高之後，股價開始進入震盪

目前股價仍在 10 日線之上，以 6/12 日的長紅做為防守線即可

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8163 達方：股價逆勢創新蒙，量進一步擴大到均線之上

顯見後續仍有機會持續表現，沿 10 日線操作即可

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4976 佳凌：上周創新高之後，今天量能整理籌碼，雖長線看好

但要留意指標股的表現，留意周五的量能表現即可

#台股盤勢分析：

大盤受到中美貿衝擊的影響，指數今天開低走低，一口氣回測季線

目前季線扣抵仍在高檔區，加上半年線扣抵值一周之後進入高檔區

若台股本周持續下跌整理，後續不排除指數可能進一步回測年線

台積電擴大下跌的量能，成交量能來到 127 億，顯見此次影響之深

若後續美國再祭出第二輪制裁，則影響將擴大消費型電子的銷售動能

上周強勢的光學族群，今天出現大幅度的震盪，可見創高之後

個股後續題材仍是股價延續的重點。LED 在立碁、鼎元漲停帶動之下

族群性買盤有輪動向上的趨勢，而 2340 光磊今天帶量創新高

且尾盤維持高檔不墜，顯見後續 LED 感測題材將進一步擴大

APPLE WATCH 擴大對光電二極體的採用，將推升相關個股營收表現

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估