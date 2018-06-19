【華冠投顧】雙撐不守 止跌訊號在哪?

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：2375 智寶、9958 世紀鋼、2327 國巨、6435 大中

振鴻觀察股：6153 嘉聯益、2362 藍天、5469 瀚宇博、2332 友訊、3033 威健

加權指數今天收 10904 跌 183 點，量能 1700 億，

週五盤後分析時有講到：

『今天就算是因為富時指數拉抬，也剛好拉抬到了反壓區，所以我個人是認為下週大概也還需要盤整幾天，最麻煩的是，在這波修正過程中，大盤無法有效量縮，而且昨天還融資大增 10 億，這個我看了是怕怕啦。』

當時振鴻看的只是本週還需要振盪，

只要不跌破雙撐都還是站多方，

但今天首盤跳空開低，

首根 5 分 K 即爆出 155 億大量是本波最大，

因此早盤在生活圈也提醒室友，

若首盤低 10946 不守，

接下來就會比較不利多頭短線發展，

也因為近期從小時線觀察，

多頭皆無法有效將空頭浪破壞，

所以這邊建議大家未見分 K 止跌現象前，

以短打為主，風險至上較為安全，

避免意外的利空造成荷包受損。

至於甚麼時候有止跌現象，就請持續鎖定振鴻的盤後分析囉 ^^

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回到類股部分，

上週五有提醒大家 mosfet 概念股開始休息了，

建議大家也不要隨便低接，今天整個類股就殺聲隆隆，

希望大家沒有中招阿，3707 漢磊雖然盤中一度大漲 7%，

但振鴻也說過，他是 mosfet 比較弱的標的，

所以他盤中大漲也不會想看他，

自然尾盤也就不會中招被打回到僅剩小漲。

光學股部分則由本波最強的 3504 揚明光早盤大跌，尾盤小跌收跌 1%

整個類股仍然齊弱，4976 佳凌甚至大跌 7%

被動元件領頭羊 2327 國巨大跌 8% 首度收破月線。

那今天主流到底在哪呢 ?

很明顯跑到了 LED 族群，期中 8111 立碁、2426 鼎元漲停鎖死，

2340 光磊也大漲 6%，不過這邊振鴻並不建議追價，

主因是 LED 族群籌碼不是很漂亮，但是有一檔籌碼還不錯，

只是最近型態還不夠漂亮，有轉好再分享給大家。

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原則上近期大盤不好，建議大家保守點，最後當然就是嚴守停損

進場前先想好出場策略，遇到突發狀況才不會亂了套。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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