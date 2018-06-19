【華冠投顧】武傑電台: 中美貿易戰升溫!台股嚇跌183點!多頭止步了?!

武傑關注個股: 9958 世紀鋼、2426 鼎元、2377 微星、3374 精材、5299 杰力。

1. 世紀鋼 (9958):

行政院長賴清德 18 日視察彰化離岸風電海纜上岸共同廊道，宣示政府逐步推動 2025 年前，將以風力等再生能源，取代目前核電 12%-15% 占比；已經開始承接水下基礎訂單的公司，因即將有營收貢獻。

操作建議： 短線接棒市場人氣，預計 80 塊會有較大賣壓。

2. 鼎元 (2426):

5 月合併營收為 2.9 億元，月增 5.84%，年成長 6.97%，受惠於車用、3D 感測及自動化設備等新應用對感測元件需求強勁，加上轉投資 - 頂晶科營運轉佳，在本業及業外均看好下，鼎元表示，今年獲利可望較去年倍數成長，法人預估，鼎元今年每股盈餘可望逾 2 元。

操作建議： LED 類股有接棒人氣主流機會，有拉回 18.5 塊以下，可考慮逢低承接。

3. 微星 (2377):

在電競產業發展上擴大與校園合作，今年初協助教育部唯一認可指定的十信高中電競專業教室落成，近期再度攜手與萬能科技大學推動電競產學合作計畫。

操作建議：短線股價跌幅已深，有強彈機會。短線壓力：120 塊。

4. 精材 (3374):

因應 12 吋晶圓級封裝業務經營決策改變，決定在 1 年內停止量產業務，預估將認列資產減損 9.61 億元，董事會通過並承認資產減損，預計影響每股虧損 3.55 元。

操作建議： 受到利空消息沖擊，短期恐難有表現。短線壓力：70 塊。

5. 杰力 (5299):

股東會通過每股配發現金股利 2.75 元，看好今年 IC 設計產業持續成長，立足商用電腦，佈局消費電子，延續營運成長動能。

操作建議： 短線漲幅已大，要開始休息整理。短線支撐：135 塊。

台股盤勢分析:

貿易戰升溫

反應連假期間國際股市重挫，台股開盤下跌 - 78 點開出，受到外資大賣 - 213 億下；加權指數震盪走低，收盤大跌 - 183 點作收，收在 10904 點，成交量 1699 億。

今天在『貿易戰升溫』下，亞洲股市今天全面重挫；特別是關稅從原本的 500 億，升級到 2000 億的規模。但是對於今天的重挫，其實跟上周四雷同；也就是賣壓重心來自『外資』，所以內資依舊積極偏多。明天就是台指期結算，這裡我們就不過度預期明天表現；不過整體來看，這裡還是『散戶的萬點行情』。只要外資賣壓縮小，指數隨時都可能出現強彈。

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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