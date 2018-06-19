【華冠投顧】中美貿易大戰殃及亞股大跌

藍慶賜 分析師

中美貿易大戰殃及亞股大跌，觀察日 K 線，指數跳空開低走低，回補了多方缺口，依舊沒有止跌的跡象，多方繼續向下尋求支撐，觀察是否有機會在季線及半年線附近止跌回穩。在還沒有出現止跌訊號之前，多方宜小心謹慎。

被動元件調漲售價一波接一波，外傳被動元件次族群鋁質電解電容，6-7 月起調漲售價，激勵 2375 智寶直接跳空鎖漲停，這已是波段起漲的第 5 支漲停板，漲幅達 64%，並帶動同族群的 8042 金山電、6175 立敦上漲。

大盤回檔，但蘋概股提早備料，上游零組件最早受惠，其中 6456 GIS-KY、4943 康控 - KY、2474 可成等個股，底部型態已漸漸浮現，直得持續追蹤。另外，3374 精材因會反應宣佈停止 12 吋廠營運止血停工，並於第二季認列 12 吋晶圓資產損失 9.61 億元約 EPS 3.55 元，股價跌停，是屬於短空長多，當下跌後出現止跌訊號時可擇機切入。

特斯拉執行長穆斯克再次說到，MODEL3 周產量 5000 輛的目標有望在 6 月底達成。相關概念股有 1536 和大、3665 貿聯 - KY、2421 建準、6275 元山、4739 康普、4721 美琪瑪、5243 乙盛 - KY、3019 亞光等。其中，已經有多檔個股，底部以漸漸浮現股價已呈多頭型態並且站在季線之上，可留意概念股全面轉強時，順勢切入操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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