川普的「逆襲」：支持率沖至新高 持平雷根、歐巴馬同期水平

蓋洛普周日公布的民調顯示，受訪民眾對川普的支持率升至 45%，為 2017 年 1 月川普上任以來的新高。

該民調是 6 月 11 日至 6 月 17 日的電話調查結果。當周 50% 的反對率，以及反對率和支持率民調 5% 的差距，也是川普上任以來的最低水平。

不僅如此，川普終於趕上了部分前輩在任期同期的民調水平。同樣是上任 500 天左右，歐巴馬和雷根的支持率都是 45%，克林頓是 44%。

不過，儘管是水平相當的支持率，其他總統通常是在中期選舉前支持率回落至這一水平，而川普則是升至了當前的支持率水平。

RealClearPolitics 綜合多家民調機構的調查結果，計得川普當前的支持率在 43.7%，與反對率的差距在 7.6 個百分點。

美國 538 網站的創始人 Nate Silver 認為，川普本周民調上升，很大程度上得益於美朝問題取得積極進展。這種短時性的支持率上升在未來幾周有可能會逐漸消退，因民主黨和共和黨人在移民問題上分歧嚴重。

CNN 的報導還提到，失業率持續下降，美國經濟的強健也是川普支持率上升的原因之一。

從另外幾家調查機構 / 新聞媒體最新的結果來看，儘管各自的數字有所差異，但川普的支持率都出現了上升趨勢。

蓋洛普民調還顯示，川普的支持者中有 90% 都是共和黨人。

這對共和黨的中期選舉是一個不小的好消息。數月以前，正值川普支持率跌破 40% 時期，共和黨人公開承認，如果總統的支持率仍然一蹶不振，民主黨會在 11 月的中期選舉中掀起「藍色浪潮」，取得大勝。

已經有民調和初選證據顯示，民主黨在中期選舉中的領先優勢越來越少。高盛在周一的報告中提到，隨著選舉日臨近，兩黨之間的差距有可能會進一步縮窄。